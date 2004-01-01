Группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра, один из крупнейших российских производителей молока, приобрела на аукционе 99,9% акций «Московско-Медынского агропромышленного предприятия», созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Как следует из аукционной документации, цена сделки составила 1,55 млрд руб. при начальной цене акций 2,39 млрд руб. Вторым участником торгов стало ООО «Донское поле», предложившее 1,43 млрд руб.



Продавцом акций выступало Минэкономразвития Калужской области. Активы включают земельные участки общей площадью 12 тыс. га, более 70 зданий, в том числе 13 телятников, коровники и зерносклады, а также активы молочного завода.



Президент и основатель «ЭкоНивы» Штефан Дюрр подтвердил покупку «МосМедыньагропрома». «В течение ближайших двух недель оформим сделку, после чего будет проводиться инвентаризация», — сказал он «Агроинвестору». По его словам, на аукционе было представлено очень мало документов, поэтому о качестве приобретенных активов пока сложно говорить. Согласно собственным данным «МосМедыньагропрома», у предприятия 7 тыс. голов КРС. Активы также включают завод по производству молочных продуктов для школьного питания, который поставляет ее в образовательные учреждения Москвы и Калужской области под маркой «Большая перемена». Дюрр предварительно оценивает дойное стадо «МосМедыньагропрома» в 2−2,5 тыс. коров.



После завершения сделки «ЭкоНива» намерена расширить мощности предприятия. «Планируем построить еще один комплекс на 2,8 тыс. животных, земельные площади позволяют это сделать», — отметил Дюрр. По его словам, предполагаемый объем инвестиций составит 1,5−2 млрд руб. Одновременно «ЭкоНива» намерена развивать переработку. «Однако каким будет объем, пока сказать сложно. Я думаю, в пределах от 50 т до 250 т молока в сутки», — указал Дюрр.



Компания «МосМедыньагропром» создана в 2000 году по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и изначально принадлежала правительству города. В 2015 году столичные власти передали 99,9% «МосМедыньагропрома» Калужской области, в этом году решением Минэкономразвития региона предприятие было включено в план приватизации. Первый аукцион состоялся в августе с начальной ценой 2,39 млрд руб., однако был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Тогда же «ЭкоНива» подала в ФАС ходатайство о приобретении активов «МосМедыньагропрома». При этом, как пояснял тогда Дюрр «Агроинвестору», цена, заявленная на первом аукционе, была слишком высокой. «Наше ценовое предложение далеко от той стартовой цены, которая была. Если появится возможность приобрести эти активы по доступной цене, то мы их возьмем», — говорил в конце августа Дюрр. Как следует из аукционной документации, выручка «МосМедыньагропрома» в 2015 году составила 1,7 млрд руб., в 2016-м — 1,2 млрд руб. Последние пять лет, согласно данным kartoteka.ru, предприятие фиксировало чистый убыток, в 2016-м он равнялся 36,9 млн руб.



«ЭкоНива» (материнская компания — Ekosem-Agrar GmbH) является одним из крупнейших российских производителей молока. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях, по данным группы на 1 октября земельный банк составляет более 235 тыс. га. В рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади «ЭкоНива» занимает 19-е место, в 2016-м компания засевала 156 тыс. га. Общее стадо КРС к началу октября превышало 80 тыс. животных, из которых 31,5 тыс. — фуражные коровы. До конца 2017 года дойное стадо планируется увеличить до 40 тыс. коров, ранее заявлял Дюрр. Ежедневно сельхозпредприятия холдинга производят до 850 т молока, в 2016 году валовой надой достиг почти 220 тыс. т.

