ФАС одобрила ходатайство компании «ЭкоНива» о приобретении 99,9% в уставном капитале агрокомплекса «МосМедыньагропром», основанного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Ходатайство на покупку акций предприятия поступило в ведомство 24 августа, 14 сентября служба сообщила о продлении срока его рассмотрения на два месяца «в связи с необходимостью получения дополнительной информации для принятия решения».



Ранее президент и основатель «ЭкоНивы» Штефан Дюрр говорил «Агроинвестору», что одобрение ФАС не будет означать, что сделка обязательно состоится, в конце августа он оценивал ее вероятность как 50/50. Активы «МосМедыньагропром», учредителем которого сейчас является Минэкономразвития Калужской области, продаются на торгах. В первых, которые были назначены на 31 августа этого года, «ЭкоНива» не участвовала, поскольку сочла начальную цену — 2,39 млрд руб. — слишком высокой. Других заявок также не было подано, поэтому аукцион не состоялся, следует из его документации. «Наше ценовое предложение далеко от той стартовой цены, которая была. Если появится возможность приобрести эти активы по доступной цене, то мы их возьмем», — комментировал Дюрр. При этом «ЭкоНива» учитывает, что потребуются значительные инвестиции в модернизацию предприятия, добавлял он.



Фонд имущества Калужской области сообщил о проведении следующих торгов 23 октября. Лот — примерно 676,9 млн акций «Московско-Медынского агропромышленного предприятия» номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая, что составляет 99,9% уставного капитала общества, Цена первоначального предложения не изменилась. Шаг понижения — 238,9 млн руб., минимальная цена предложения — около 1,2 млрд руб., следует из документов аукциона. В извещении о проведение первых торгов шаг понижения и минимальная цена не были указаны.



«МосМедыньагропром» создано в 2000 году по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и изначально принадлежало правительству города. После отставки Лужкова в 2010-м его выставили на продажу, однако ни один аукцион не состоялся, несмотря на то, что начальная цена снижалась с 4,9 млрд руб. до 1,9 млрд руб. В 2015 году Москва передала 99,9% «МосМедыньагропрома» Калужской области, а в этом году Минэкономразвития региона включило предприятие в план приватизации.



У «МосМедыньагропрома» есть 12 тыс. га сельхозземель, стадо КРС из 7 тыс. животных, а также завод по производству молочной продукции для школьного питания под маркой «Большая перемена». Она поставляется в образовательные учреждения Москвы и Калужской области. По данным Минсельхоза Калужской области, в прошлом году компания стала крупнейшим в регионе производителем молока с объемом почти 18,5 тыс. т. Правда, при этом ведомство отдельно учитывает фермы «ЭкоНивы», работающие в двух районах области. В сумме они произвели более 21 тыс. т. Выручка «МосМедыньагропром» по итогам прошлого года составила 1,24 млрд руб., увеличившись примерно на 7% относительно 2015-го, чистый убыток снизился с 77,3 млн руб. до 36,9 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании.



«ЭкоНива» — один из крупнейших российских производителей молока. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях. Ее земельный банк составляет более 230 тыс. га, холдинг занял 19-е место в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади, в прошлом году компания засевала 156 тыс. га. Общее стадо КРС — 72,8 тыс. животных, из которых 34,3 тыс. — фуражные коровы. В этом году холдинг планирует увеличить дойное стадо до 40 тыс. коров, а производство молока — до 290 тыс. т. По данным материнской компании «ЭкоНивы» — Ekosem-Agrar GmbH — в 2016 году холдинг произвел 220 тыс. т молока. Его выручка составила 118,7 млн евро, EBITDA — 50 млн евро. По итогам первого полугодия 2017-го выручка от продаж увеличилась на 62% относительно аналогичного периода 2016-го, достигнув 77,8 млн евро. Среднесуточный надой вырос с 601 т до 742 т, говорится в отчете компании.

