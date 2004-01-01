Группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра, один из крупнейших российских производителей молока, рассматривает возможность покупки калужского предприятия «Мосмедыньагропром», созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Как сообщает ФАС, ходатайство о приобретении «ЭкоНивой» 99,9% голосующих акций «Мосмедыньагропрома» поступило в ведомство 24 августа.



Штефан Дюрр подтвердил «Агроинвестору» подачу ходатайства. В то же время это не означает, что в случае согласия ФАС сделка состоится, подчеркнул он. «Активы продаются на тендере, и в первом из них мы не участвовали, так как было слишком дорого. Если будет новый тендер, то у нас уже будет разрешение ФАС и мы, если примем такое решение, сможем в нем участвовать», — сказал Дюрр. Возможность покупки «МосМедыньагропрома» Дюрр оценивает как «50 на 50». «Во-первых, будет ли тендер — скорее всего, будет. Во-вторых, будем ли мы покупать предприятие, или его купит кто-то другой. Наше ценовое предложение далеко от той стартовой цены, которая была. Если появится возможность приобрести эти активы по доступной цене, то мы их возьмем», — сказал Дюрр.



«МосМедыньагропром» создано в 2000 году по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и изначально принадлежало правительству города. В 2015 году столичные власти передали 99,9% «МосМедыньагропрома» Калужской области, а в этом году решением Минэкономразвития региона предприятие было включено в план приватизации. 31 июля имущество «МосМедыньагропрома» было выставлено на торги с начальной ценой в 2,39 млрд руб., однако не было подано ни одной заявки. В результате аукцион был признан несостоявшимся, следует из его протокола. Согласно собственным данным компании, активы «МосМедыньагропрома» включают 12 тыс. га сельхозугодий, стадо КРС в 7 тыс. животных, а также завод по производству продуктов для школьного питания, который поставляет продукцию в образовательные учреждения Москвы и Калужской области.



Дойное стадо «МосМедыньагропрома» насчитывает около 2−2,5 тыс. коров, уточняет Штефан Дюрр. При этом, заметил он, активы потребуют «значительных инвестиций». «Там все не очень хорошо, придется делать модернизацию. Если бы мы строили новое хозяйство, то мы бы делали совсем по-другому. Что касается переработки, то также многое придется переделывать. Завод производит школьное питание, и это было хорошо, когда Лужков был мэром, однако сейчас войти на рынок Москвы гораздо сложнее. К тому же предприятие стерилизует молоко, а это продукт с крайне низкой маржинальностью», — отметил Дюрр.



Как следует из аукционной документации, выручка «МосМедыньагропрома» в 2015 году составила 1,7 млрд руб., в 2016-м — 1,2 млрд руб. Последние пять лет, согласно данным kartoteka.ru, предприятие фиксировало чистый убыток, в 2016-м он равнялся 36,9 млн руб. Однако, несмотря на убытки, цена возможной сделки выглядит вполне адекватной, полагает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Цена примерно равна двойной годовой выручке «МосМедыньагропрома» по РСБУ. И я полагаю, что немецкий подход в менеджменте «ЭкоНивы» сможет достаточно быстро сделать компанию прибыльной», — прокомментировал «Агроинвестору» Лукашов. Он считает, что в первую очередь «ЭкоНиву» заинтересовали сельскохозяйственные угодья в непосредственной близости к московскому региону, а также относительно современный молокозавод, открытый осенью 2008 года.



«ЭкоНива» является одним из крупнейших российских производителей молока. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях, по данным компании на 4 августа земельный банк составляет более 230 тыс. га. Общее стадо КРС — 66 тыс. животных, из которых 33 тыс. — фуражные коровы. Ежедневно сельхозпредприятия производят 850 т молока, в 2016 году валовой надой достиг почти 220 тыс. т.

