«Донское поле», входящее в структуру группы «ЭкоНива», стало владельцем 100% долей компании «Агроферма», управляющей молочной фермой в Калужской области. Как свидетельствуют данные kartoteka.ru, смена владельца произошла в начале марта.

Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр подтвердил «Агроинвестору» факт сделки. По его словам, в настоящее время комплекс является действующим. «Какое-то время назад там было около 2,5 тыс. КРС, на данный момент стадо уменьшилось примерно до 1,8 тыс.», — рассказал он. «ЭкоНива» намерена вывести работу фермы на полную мощность. «Планируем ее заполнить до 2,5 тыс. голов, может, чуть больше. Перестраивать не будем», — уточнил Дюрр. По его словам, мощность комплекса составит около 70 т молока в сутки.

«Агроферма» учреждена 4 июля 2016 года и стала одной из трех компаний, созданных группой «Авилон» Александра Варшавского для реализации проектов в сельском хозяйстве. С декабря по март 39% «Агрофермы» принадлежало кипрской «Максбонд лимитед», еще 51% — компании «Акита», которую возглавляет гендиректор «Авилон плаза» (принадлежит Avilon Holdings Ltd) Ирина Монахова. С 16 марта «Агрофермой» руководит Алексей Савенков — заместитель исполнительного директора по производству «Калужской Нивы» (входит в холдинг «ЭкоНива»). Как сообщал ранее «Коммерсантъ», «Агроферма» собиралась приобрести действующий в Козельском районе Калужской области молочный комплекс на 2,4 тыс. коров, построить еще один сопоставимый по размеру молочный комплекс, а также перерабатывающий завод мощностью 20 тыс. т сырого молока в год.

Кроме фермы в Калужской области «ЭкоНива» покупает у агрохолдинга «Красный Восток — Агро» молочный комплекс в Воронежской области. По словам Дюрра, эта сделка сейчас «фактически завершена». В настоящее время на предприятии содержится около 1 тыс. КРС. «Этот комплекс планируем модернизировать и наращивать объем производства. Поголовье будет увеличено до 2 тыс.», — рассказал президент «ЭкоНивы».

При этом Дюрр отметил, что стратегия холдинга, направленная на строительство новых комплексов, сохраняется. «Основной наш подход — это строить новые комплексы. Однако эти проекты нам подходят и расположены рядом с остальными нашими активами», — пояснил Дюрр. Суммы сделок в Калужской и Воронежской областях он не уточняет.

«Конечно, покупка готового проекта — это более быстрый вход в производство и наращивание его объемов, особенно если проекты имеют хорошую базу, которую можно модернизировать и эффективно управлять. Но ключевой вопрос — это цена, — прокомментировал «Агроинвестору» председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко. — Если «ЭкоНиве» предложили хорошую цену, и этот актив можно сделать эффективным, то почему бы его не приобрести. Это не вопрос изменения стратегии, просто раньше, возможно, таких предложений не было».

«ЭкоНива-АПК» Штефана Дюрра является одним из крупнейших российских производителей молока. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях, земельный банк холдинга — 198 тыс. га. Как говорится на сайте «ЭкоНивы», ежедневно ее сельхозпредприятия производят 650 т молока, общее стадо КРС составляет 60,9 тыс., из которых 27,5 тыс. — фуражные коровы. Кроме того, у «ЭкоНивы» около 6,3 тыс. голов мясного скота, в том числе 1,5 тыс. — в Калужской области. В феврале холдинг запустил очередной животноводческий комплекс в Калужской области на 2,8 тыс. дойных коров, ставший вторым проектом компании в регионе и 12-м в стране, объем инвестиций составил около 2,2 млрд руб. Еще один аналогичный комплекс в Калужской области холдинг планирует построить к концу года, возведение таких же ферм начато в Воронежской и Новосибирской областях.

В 2016 году, по данным Росстата, валовой надой молока в сельхозорганизациях Калужской области составил 127,8 тыс. т — на 9,7% больше, чем в 2015-м. В Воронежской области надои в сельхозорганизациях выросли на 14,1% до 477,6 тыс. т. По этому показателю Воронежская область в прошлом году стала лидером в Центральном федеральном округе, Калужская область — на девятом месте.