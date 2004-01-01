«Калужская Нива» (входит в холдинг «ЭкоНива») запустила новый животноводческий комплекс в Перемышльском районе на 2,8 тыс. дойных коров. Ферма, оснащенная доильным залом «карусель» на 72 места, стала второй площадкой холдинга в регионе и 12-й в стране. Объем инвестиций составил около 2,2 млрд руб., в том числе почти 1,8 млрд руб. — кредит Россельхозбанка. На торжественном запуске комплекса присутствовал корреспондент «Агроинвестора».



Новая ферма — крупнейшая в регионе, ее плановая мощность — 26 тыс. т молока в год. «Это уникальный и удивительный проект, он реализован в рекордно короткий срок: начали в феврале 2016-го, а уже в конце прошлого года принимали первых животных», — отметил в ходе мероприятия министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов. — Это прорывной шаг в развитии молочного скотоводства в регионе». Правда, построить комплекс могли и быстрее, но возникли задержки с кредитованием. «Мы долго ждали финансирования — оно началось только в июле, — рассказал президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр. — Хотя кредитная линия была открыта, мы никак не могли получить деньги, начали строить за свои оборотные средства, поэтому упустили много времени».



Также компания заложила первый камень еще одного комплекса аналогичной мощности в Ферзиковском районе Калужской области. Его стоимость оценивается почти в 2,6 млрд руб., в том число около 2 млрд руб. кредитных средств. Эта площадка должна быть построена еще быстрее, Штефан Дюрр рассчитывает, что производство молока на новом комплексе начнется осенью этого года, причем плановый объем надоев в 26 тыс. т будет сопоставим с нынешними показателями всего Ферзиковского района (27 тыс. т в год), обратил внимание его глава Александр Сериков.







Дюрр предполагает, что «ЭкоНива» не остановится на трех комплексах в Калужской области. «В Воронежской области месяц назад мы запустили седьмой комплекс, а здесь — только второй. Я обещал губернатору Александру Артамонову, что когда-нибудь Калуга догонит Воронеж, — поделился он. — Здесь еще есть места, где можно строить, хотя вопросы с землей решаются сложнее, чем в Воронежской области, возможно, из-за близости Москвы».



В прошлом году «Калужская Нива» произвела 21 тыс. т молока, план на этот год — 41 тыс. т, на 2018-й — около 70 тыс. т. «Мы видим, что молоко востребовано у переработчиков. Я люблю жаловаться на плохие цены, но сейчас даже я не жалуюсь — они приемлемые, так что будем расти дальше, — сказал Дюрр. — Не знаю, глупость я сделал или нет: когда губернатор региона заявил, что Калужская область должна производить 1 млн т молока, я сказал, что 150 тыс. т «ЭкоНива» возьмет на себя. Сказал, а потом подумал… Но, наверное, все же сделаем».



Без господдержки отрасли тяжело

При этом немаловажное значение для холдинга имеет господдержка. «Тема льготного кредитования сейчас сильно волнует сельхозпроизводителей, все понимают, что молочной отрасли без субсидий плохо, мы еще не можем без них обойтись», — акцентировал Дюрр. По словам Громова, регион получил достаточные лимиты по коротким и инвестиционным кредитам, в том числе на молочное животноводство, что позволит предприятиям работать с рентабельностью и даст возможность реализовать новые проекты. По данным федерального Минсельхоза, для области предусмотрено 411,1 млн руб. субсидий, в том числе 78,8 млн руб. по краткосрочным льготным кредитам, 332,3 млн руб. — по долгосрочным. На молочное скотоводство в целом может быть направлено 182 млн руб. на субсидирование кредитов.







Ранее в ходе VIII съезда Национального союза производителей молока Штефан Дюрр сказал, что в этом году компания планирует построить три молочные фермы — в Калужской, Воронежской и Новосибирской областях, однако несколько настораживает неопределенность с господдержкой — удастся ли получить возмещение части понесенных затрат. «В 2015 году мы строили три комплекса, которые первый раз попали в программу возмещения CAPEX, в 2016-м решили возвести еще два, в мае начали строить, не дождавшись Комиссии Минсельхоза, в декабре запустили их. Две недели назад оба проекта одобрили на Комиссии, — рассказал Дюрр. — Подали документы по трем новым проектам, но нам ответили примерно так: «Сначала постройте, а потом посмотрим». Я авантюрист, поэтому даже без отбора Комиссии будем строить, надеюсь, что получим поддержку».



С этого года Минсельхоз изменил порядок возмещения части капзатрат — теперь деньги получают только уже запущенные проекты, при этом доля компенсации по молочным комплексам была увеличена с 20% до 30%. «ЭкоНива» рассматривает возмещение CAPEX не как подарок, а как важную часть бизнес-плана, серьезно влияющую на окупаемость проекта, добавил Дюрр, поэтому обратился к Минсельхозу с просьбой предусмотреть гарантии для инвесторов: у них должна быть уверенность, что субсидии выплатят. «Я понимаю Минсельхоз — когда под проекты резервируют деньги, а комплексы в итоге не запускают и деньги забирают, это плохо, — прокомментировал Дюрр «Агроинвестору». — Но нужен какой-то механизм, некая точка невозврата для инвесторов с гарантией выплаты CAPEX. Мы оптимисты: получили деньги за проекты 2015 и 2016 годов, думаю, получим и за 2017-й. Тем более, что министр сельского хозяйства Александр Ткачев сказал, что зуб дает, что получим. Но многие другие компании, которые хотели бы инвестировать в молочную отрасль, думаю, не пойдут без гарантий». Дюрр также уточнил, что строительство комплексов в Воронежской и Новосибирской областях уже началось. Они идентичны тому, что будет возведен в Калужской области, объемы инвестиций тоже сопоставимы — плюс-минус 50 млн руб., добавил он.



В прошлом году, по данным Росстата, все хозяйства Калужской области произвели 269,1 тыс. т молока — на 6% больше, чем в 2015-м. По этому показателю регион стал девятым в Центральном федеральном округе. Динамику прироста валового надоя в области можно считать лучшей в стране, хотя по статистике регион лишь на третьем месте. Ингушетия за прошлый год увеличила производство на 18,5%, Ненецкий автономный округ — на 8,8%. Однако в первой преобладает производство в ЛПХ, сельхозорганизации произвели лишь 6,1 тыс. т молока из 88,1 тыс. т, а второй растет с крайне низкой базы — общие надои там составили 3,5 тыс. т. В Калужской области на долю сельхозорганизаций в 2016 году пришлось почти 84% от валового надоя.

