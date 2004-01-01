По итогам 2016 года производство молока продолжило снижаться, составив 30,7 млн т (на 0,2% меньше, чем в 2015-м), но при этом товарного сырья стало на 0,9% больше. Тем не менее, обеспеченность России товарным молоком остается низкой — около 70%. «Мы самая отстающая отрасль сельского хозяйства», — признал председатель правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Андрей Даниленко в ходе VIII съезда союза, на котором присутствовал корреспондент «Агроинвестора».



Победы сектора пока очень скромны, согласился министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Плюс 70 тыс. т в год — это ни о чем, мы так и будем сидеть на импортной игле», — сказал он. Отрицательная динамика по отрасли в целом связана с сокращением численности скота в ЛПХ, на долю которых приходится около половины валового надоя в стране. «Об этом можно много говорить, но это вчерашний день: в современном мире и в других странах семьи не держат коров, молодое поколение не хочет этим заниматься, поэтому стадо и валовой надой продолжат сокращаться», — прокомментировал Ткачев.



Министр напомнил, что стоит политическая задача обеспечения страны молоком, а это возможно только путем технического перевооружения отрасли и создания более конкурентоспособного продукта. С этой точки зрения выигрывают сельхозорганизации и КФХ, производство и продуктивность коров в которых увеличиваются. Однако ситуация в отрасли неоднородная, обратил внимание Ткачев: в прошлом году 46 регионов нарастили производство, а 38 допустили спад.



Продуктивность коров в стране непрерывно повышается последние 20 лет, хотя и не такими темпами, как хотелось бы, отметил глава агроведомства. «Хотелось бы иметь в среднем более 5,5 тыс. кг, при этом в Канаде этот показатель достигает 8,5 тыс. кг, в Израиле — 12 тыс. кг, — сравнил Ткачев. — При надоях 4 тыс. кг рентабельность составляет 2%, лучше не производить, это бесполезная работа. Рентабельность начинается от 5 тыс. кг, но при этом только 42 региона страны выходят на этот уровень». Молочное животноводство должно исходить из экономики: если надои с коровы такие, как с козы, то не нужно им заниматься, резюмировал Ткачев.



Так же он напомнил, что для увеличения производства товарного молока к 2020 году нужно построить не менее 800 ферм, что с учетом повышения средней продуктивности до 6 тыс. кг позволит выйти на уровень 36 млн т. При этом современные комплексы, на которых содержится от 800 коров, эффективнее мелкотоварного сектора. «Но доля таких предприятий — всего 4%, это ничтожно мало, однако они производят 33% молока в стране», — отметил Ткачев.



По прогнозам «Союзмолоко», производство сырого молока в 2017 году может составить 31−31,1 млн т, в том числе товарного молока — 20,5−20,6 млн т. Для этого объемы реальной господдержки молочной подотрасли в 2017 году должны быть не ниже уровня 2016 года, кроме того, должны быть реализованы дополнительные меры немонетарного регулирования и поддержки молочной отрасли, в том числе интервенции. При сохранении же сложившихся тенденций и снижении господдержки более чем на 10%, полагают в «Союзмолоко», будет реализован негативный сценарий, при котором следует ожидать снижения производства молока и в сельхозорганизациях на уровне 3−4%. При этом валовой объем производства молока может составить 30,1−30,2 млн т, а при более плохих условиях — упасть ниже психологического барьера в 30 млн т.

