«ЭкоНиваАгро» (входит в «ЭкоНива-АПК Холдинг») открыла в селе Высоком Воронежской области животноводческий комплекс на 2,8 тыс. голов. Как сообщили «Агроинвестору» в холдинге, общая сумма инвестиций в проект — 2,04 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. — кредитные средства Россельхозбанка. Производственная мощность комплекса — 26 тыс. т молока в год.



Строительство комплекса началось в апреле 2016 года. Он включает три коровника (на 800, 1050 и 950 голов КРС), два доильных зала («карусель» на 72 места и «елочка» на 16 мест), родильное отделение, площадку для выращивания молодняка, холодильное оборудование на 96 т. Для комплекса завезены 1,51 тыс. нетелей голштинской породы из Нидерландов, Венгрии и ФРГ.



«ЭкоНиваАгро» является самым крупным сельхозпредприятием «ЭкоНивы-АПК Холдинг» и крупнейшим производителем молока в Воронежской области. Общее поголовье компании — 35 тыс. голов КРС, фуражных коров — 18 тыс., введенный в эксплуатацию молочный комплекс в Высоком стал восьмым в Воронежской области. В 2016 году «ЭкоНиваАгро» произвела 150 тыс. т сырого молока, или около 430 т молока в день.



Производство молока «ЭкоНивы-АПК Холдинг» в целом составляет 650 т/день, говорится на сайте группы. Холдинг является одним из крупнейших производителей молока в России и Европе, производством занимаются пять предприятий, общее поголовье — 60,9 тыс. голов КРС, в том числе 27,5 тыс. — фуражные коровы. Среди партнеров-переработчиков — Danone, «Молвест», «Тульский молочный комбинат», «Лискинский гормолзавод». Также сырое молоко из «ЭкоНивы» поставляется для производства плавленых сыров под торговой маркой Hochland. Как рассказали в пресс-службе «ЭкоНивы», в этом году будут построены еще три животноводческих комплекса — один в Воронежской области на 2,8 тыс. голов, а также Калужской и Новосибирской областях на 2,8 и 3,2 тыс. голов соответственно. Совокупный объем инвестиций в три комплекса — 7,6 млрд руб.



Помимо молочного животноводства «ЭкоНива-АПК Холдинг» занимается мясным и племенным животноводством, семеноводством и растениеводством. В составленном в апреле 2016 года рейтинге крупнейших российских землевладельцев BEFL холдинг занимает 22-е место с земельным банком 196 тыс. га.

