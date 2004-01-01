Фото: «ЭкоНиваАгро»
«ЭкоНиваАгро» открыла в Воронежской области восьмой животноводческий комплекс на 2,8 тыс. коров
Объем инвестиций в проект составил около 2 млрд руб., из которых 1,8 млрд руб. — кредит РоссельхозбанкаАгроинвестор, февраль 2017
Производственная мощность фермы — 26 тыс. т молока в год. На нее завезены 1,51 тыс. нетелей голштинской породы из Нидерландов, Венгрии и Германии. Компания является одним из крупнейших в стране производителей молока-сырья, ежедневный надой по холдингу составляет около 650 т.
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