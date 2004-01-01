

Производственная мощность фермы — 26 тыс. т молока в год. На нее завезены 1,51 тыс. нетелей голштинской породы из Нидерландов, Венгрии и Германии. Компания является одним из крупнейших в стране производителей молока-сырья, ежедневный надой по холдингу составляет около 650 т.