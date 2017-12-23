«Продимекс» поборется с «ЭкоНивой» за молочные активы сына экс-министра сельского хозяйства

«Объединенная сахарная компания» (ОСК, входит в холдинг «Продимекс» Игоря Худокормова) хочет купить 100% рязанского ООО «Ока молоко». Как сообщила Федеральная антимонопольная служба в четверг, соответствующее ходатайство поступило 13 декабря. По данным kartoteka.ru, владельцами компании являются агрохолдинг «ОкаАгро» (95,67%), принадлежащий Никите Гордееву, сыну бывшего министра сельского хозяйства России и нынешнего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, а также сам Никита Гордеев (4,33%).



Основной вид деятельности «Ока молоко» — выращивание зерновых агрокультур. Выручка компании в 2016 году составила 824 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб. Агрохолдинг «ОкаАгро» на запрос «Агроинвестора» об активах «Ока молоко» не ответил, Никита Гордеев отказался от комментариев. По данным «Коммерсанта», компания управляет четырьмя из пяти хозяйств агрохолдинга. Как указано на сайте «ОкаАгро», четыре обособленных подразделения обрабатывают 48,8 тыс. га земель в разных районах Рязанской области, основные производственные агрокультуры — пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, тритикале, гречиха, соя, клевер. У двух из четырех хозяйств есть молочные фермы с совокупным стадом в 9,6 тыс. голов КРС, в том числе 3,2 тыс. дойных коров. Пятое хозяйство агрохолдинга «ОкаАгро», не входящее в «Ока молоко», обрабатывает 3 тыс. га сельхозземель и имеет ферму на 1,2 тыс. голов КРС, включая 400 коров дойного стада.



За неделю до ОСК о намерении приобрести активы «ОкаАгро» ФАС уведомила группа «ЭкоНива», в четверг антимонопольный орган сообщил об удовлетворении этого ходатайства. Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр сообщил «Агроинвестору», что группа не отказалась от приобретения агрохолдинга, предположив, что сделка может состояться в ближайшее время. При этом он отметил, что «ЭкоНива» рассматривает покупку агрохолдинга «ОкаАгро» полностью, но добавил, что знает о существовании и других претендентов на эти активы. Ранее Дюрр говорил, что дойное стадо «ОкаАгро» насчитывает около 3 тыс. коров и он является «хорошим современным комплексом», который в случае оформления сделки «ЭкоНива» планирует расширять. По расчетам директора департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal в России и СНГ Алексея Сергеева, стоимость потенциальной сделки по покупке группой «ЭкоНива» активов «ОкаАгро» вместе с дочерними компаниями может составить 1,5−1,6 млрд руб.



В минувший понедельник, 18 декабря, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обсуждал планы «Продимекса» по инвестированию в молочное животноводства в Воронежской области. Как сообщала пресс-служба администрации региона, на встрече с главой Панинского района области Николаем Щегловым был поднят вопрос о строительстве животноводческого комплекса на 3,5 тыс. дойных коров, реализация проекта должна начаться в 2018 году. Как уточнил тогда «Коммерсанту» представитель областного правительства, инвестором выступает именно холдинг «Продимекс», который, впрочем, даже не приступал к проектированию, а о строительстве комплекса представители группы говорят «как о намерении».



У «Продимекса», крупнейшего в России производителя сахара и землевладельца (по данным BEFL на апрель 2017 года, земельный банк холдинга составлял 790 тыс. га), уже есть молочные активы, указано на сайте холдинга. В том числе в Воронежской области он является четвертым производителем молока после «ЭкоНивы», «Молвеста» и «Дон-Агро» с долей в 5,4%. Ранее исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов говорил «Агроинвестору», что Рязанская область является перспективным регионом с точки зрения развития молочного животноводства. К ее преимуществам, в частности, можно отнести близость к Москве и хорошую сырьевую базу.

