Акционеры «Магнита» и «Русагро» создадут молочный кластер совместно с Израилем

В 2018 году в Тамбовской области начнется строительство вертикально интегрированного кластера по производству молока и его переработке мощностью более 400 тыс. т сырого молока в год. Как сообщил глава администрации области Александр Никитин, это совместный инвестиционный российско-израильский проект, инициатором которого выступает Бондарский сыродельный завод.



Предполагается строительство семи молочных ферм по производству коровьего молока на 40 тыс. голов, возведение молокоперерабатывающего завода для производства сыра и другой молочной продукции мощностью до 1100 т сырого молока в сутки, говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации. Также предполагается создание собственного производства кормов. Объем инвестиций составит 43,7 млрд руб. Выход производства на окончательную проектную мощность планируется в 2024 году. «Данный проект позволит полностью обеспечить Тамбовскую область продукцией собственного производства», — отмечается в пресс-релизе.



Бондарский сыродельный завод в начале года приобрела компания «МСК-Строительство», аффилированная с совладельцем розничной сети «Магнит» Алексеем Богачевым. Тогда газета «Коммерсант» писала, что Богачев намерен реализовать в Тамбовской области крупный проект по производству молока и сыров, для строительства молочных ферм «МСК-Строительство» учредило компанию «Тамбовский молочник». Позднее в молочный проект решил войти председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович: 30 мая его компания «Финансовый ресурс» приобрела 49% в «МСК-Строительство». В ноябре администрация Тамбовской области сообщала о подписании Богачевым с губернатором региона соглашения о намеренияхпо развитию в регионе кластера по производству молока, предполагаемый объем инвестиций с российской стороны был заявлен в объеме более 20 млрд руб. Параметры проекта Богачева назывались те же, что и для российско-израильского проекта: 40 тыс. голов КРС и переработка более 1 тыс. т молока в сутки. При этом гендиректор «Тамбовского молочника» Николай Демочкин отмечал «Агроинвестору» в конце ноября, что «в проекте происходят изменения, он существенно укрупняется». Конкретные показатели проекта он не смог назвать, отметив лишь, что реализация будет идти в несколько очередей и сейчас идет работа по определению участков под строительство.



О создании ряда российско-израильских молочных комплексов было объявлено в ноябре 2016 года. Тогда речь шла о кластере на 100 тыс. голов с предполагаемым объемом производства 8 млн т молока в год и объемом инвестиций в $1 млрд. При этом регион, в котором будет осуществлен проект, должен быть определен на конкурсе. Претендентами на реализацию проекта выступали Воронежская, Тамбовская и Смоленская области, а также Татарстан, рассказывал «Коммерсанту» в ноябре воронежский вице-премьер Виктор Логвинов. Израильская сторона должна будет заниматься программным обеспечением, управлением стадом, ветеринарным сопровождением и обучением, рассказывал Логвинов. Ранее сообщалось, что принять участие в проекте может израильский агроинтегратор LR Group совместно с РФПИ. Со стороны Воронежской области возможность участия в проекте рассматривал холдинг «Молвест».



ООО «Бондарский сыродельный завод» воссоздан в 2010 году по программе администрации Тамбовской области как специализированное предприятие по производству молочных продуктов. Согласно информации, указанной на сайте завода, на сегодняшний день он ежемесячно производит 270 т твердых сыров, 100 т питьевого молока и кисломолочных продуктов и 60 т сливочного масла (ТМ «Бон-Дари»). Продукция предприятия поставляется в 12 регионов.



Молочная отрасль в настоящее время вступает в стадию активного восстановления, отмечала гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова в четверг на ХVII конференции «Агрохолдинги России — 2017», организованной проектом «Агроинвестор». «С 1991 года производство молока у нас сократилось в 1,7 раза, поголовье — в 2,5 раза <…> Но я считаю, что молочная отрасль близка к тому, чтобы начать развиваться», — рассказала она. По ее данным, внутренний потенциал рынка даже в ситуации сниженного спроса дает возможность для развития российских производителей. Так, уровень самообеспечения России по молоку составляет 49,7 млн т молока в год, в то время как в 2016-м было произведено лишь 30,8 млн т. При этом за счет господдержки сроки окупаемости инвестиций в молочное животноводство в последнее время значительно сократились и на сегодняшний день составляют семь-восемь лет, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Кроме того, по его словам, на внутреннем рынке в настоящее время установился хороший уровень цен на сырое молоко. По оперативным данным Минсельхоза на 27 ноября, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко составила 24,7 руб./кг.

