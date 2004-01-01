Рентабельность свеклосахарного сегмента «Русагро» снизилась до 15−20%

Сельскохозяйственная отрасль входит в кризис, считает гендиректор группы «Русагро» Максим Басов. «Высокая маржа приводит к росту инвестиций, что выливается в избыток производственных мощностей. При закрытых внешних рынках доходность падает», — сказал он на XVII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», организованной журналом «Агроинвестор». Что касается самой компании — кризис в масложировом сегменте группы начался четыре года назад, в свеклосахарном и сельскохозяйственном — год назад, в мясном — начнется в 2018-м, поделился топ-менеджер. «На это накладывается динамика валютного курса, поскольку приходится конкурировать с другими странами», — добавил он.



Сегменты агро и сахара сейчас в худшем положении за прошедшие восемь-девять лет, оценил Басов. Рентабельность в свеклосахарном производстве в этом году снизилась с 50% ранее до 15−20%, а цена на сахар в долларовом выражении упала в два раза. При этом такой уровень доходности топ-менеджер называет лучшим по всей сельскохозяйственной отрасли, и с подобными показателями рентабельности сегмент будет работать и в ближайшем будущем. «В некоторых регионах мы будем отказываться от выращивания сахарной свеклы и закрывать мелкие заводы, крупные (расположенные преимущественно в ЦФО) — продолжим развивать», — сообщил он. В этом году Россия из импортера превратилась в крупного экспортера и является крупнейшим в мире производителем свекловичного сахара, добавил Басов.



Что касается масложирового сектора, то он достиг пика кризиса и уже выходит из него, считает топ-менеджер. Игроков становится меньше, но они укрупняются, и консолидация в этой отрасли продолжится. Снижение рентабельности в этом году наблюдается и в растениеводческом сегменте. Со средних 50% ранее она упала в некоторых регионах ниже нуля. «Цены не будут расти, — прогнозирует Басов. — Поэтому нужно вкладывать в повышение эффективности, автоматизацию, точное земледелие, современные технологии. Издержки будут расти и дальше, теперь всегда это будет низкомаржинальный и сложный бизнес». Аграриям нужно развиваться за счет повышения урожайности, а не расширения посевов. Площади в перспективе будут сокращаться, уверен он.



Единственный растущий бизнес в этом году, по мнению топ-менеджера, связан с производством животных белков: мяса птицы, свинины и молока. Самой компании удается экспортировать продукцию свиноводческого сектора, сегмент работает над эффективностью, снижением издержек. В птицеводстве в следующем году Басов ожидает резкого снижения цены, а свиноводство еще пару лет позволит иметь дополнительную прибыль. В ближайшие три года группа увеличит производство свинины вдвое.



Также Басов отметил, что в этом году компания не получала кредиты на операционную деятельность, а только на инвестиционную. «У нас нет ни субсидий на гектар (потому что в тех регионах, где мы работаем, их отменили), ни краткосрочных кредитов», — делится он. И этот факт топ-менеджер не считает проблемой: построить бизнес на субсидиях невозможно, уверен Басов.

