Инвестиции в сельское хозяйство выросли на 2,4%

По итогам января-сентября инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили 226,9 млрд руб., что на 2,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. Вложения по всем отраслям экономики увеличились на 1,6% до 7,23 трлн руб. Таким образом, на долю агросектора пришлось 3,1% общих инвестиций, годом ранее показатель был немного выше — 3,2%.



В этом году Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business с 40-го на 35-е место, притом, что в 2012-м занимала 120-ю строку. Однако эксперты неоднозначно оценивают этот результат хотя бы потому, что деловой климат в стране оценивался по показателям в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге, и экстраполировать данные на всю страну было бы неправильно. Кроме того, рейтинг не учитывает национальную специфику, а, например, применительно к агросектору не берутся в расчет санкции и контрсанкции, ситуация с субсидиями, логистические сложности.



Тем не менее, инвестиции в основной капитал в целом по экономике в этом году должны увеличиться на 4,1% после снижения на 0,9% в 2016-м, прогнозирует Минэкономразвития, а в 2018—2020 годах средний темп ожидается на уровне 5,3% в год. В сельском хозяйстве (с учетом охоты и лесного хозяйства) в этом году ведомство ожидает увеличения вложений на 0,5%. Согласно госпрограмме развития сельского хозяйства, по плану в этом году инвестиции в отрасль должны вырасти на 0,6%. Прогноз Минсельхоза, согласно Нацдокладу, — те же 0,6%. В прошлом году, по данным Росстата, инвестиции в сельское хозяйство (с учетом охоты и лесного хозяйства, без малого предпринимательства) были на уровне 611,2 млрд руб. — на 20,8% больше, чем в 2015-м. В сопоставимых ценах рост был на 13,3%.



Потеря инвестиционной привлекательности страны оказывает негативный эффект и на АПК. Несмотря на хорошую динамику роста отрасли, бурной деловой активности пока не наблюдается, прокомментировал «Агроинвестору» директор практики по работе с компаниями сектора АПК КПМГ в России и СНГ Илья Строкин. «Есть интерес у инвесторов из Средней и Западной Азии, Ближнего Востока, например, к молочной продукции и переработке зерна, однако эти проекты еще на стадии переговоров», — рассказывает он. Общий объем иностранных инвестиций по всем секторам экономики за девять месяцев составил 52,6 млрд руб., за 2016 год сумма зарубежных вложений была на уровне 86,7 млрд руб., снизившись на 18% по сравнению с 2015-м.



По оценке Строкина, наиболее привлекательными для вложений остаются импортозамещающие сектора АПК. Например, молочное производство и виноделие обладают сильным потенциалом и интересны для долгосрочных вложений. Также перспективны экспортные направления, так как в будущем они станут драйвером для всей отрасли.



Партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров среди наиболее привлекательных секторов АПК называет переработку молока, производство кормов и растениеводство, но только в долгосрочной перспективе. «По итогам 2017 года на инвестиционную активность больше всего повлияла ситуация с государственной поддержкой, — считает он. — Ее сокращение влияет как на экономику существующих проектов, так и на показатели тех, которые только рассматриваются. И по многим проектам сокращение или вообще невозможность получения субсидий является критическим параметром для дальнейшего инвестирования».



Инвестировать стало менее выгодно из-за падения доходности и уменьшения государственной поддержки, подтверждает гендиректор «Русагро» Максим Басов. Тем не менее, у «Русагро» в этом году ожидается рекордный объем вложений — по плану, около 20 млрд руб., в 2018-м он будет еще выше (около 26 млрд руб.) за счет проектов, начатых в 2016 году. «Из новых проектов мы начнем строительство второго завода по дешугаризации мелассы в Белгородской области стоимостью 5,5 млрд руб. Также рассматриваем инвестиции в производство молока и мяса бройлера», — рассказал топ-менеджер.



По итогам первого квартала 2017-го инвестиции в основной капитал сельского хозяйства уменьшились на 9,6% до 46 млрд руб. Тогда опрошенные «Агроинвестором» эксперты также отмечали, что основная причина спада — снижение господдержки: вкладывать в крупные проекты без субсидирования ставок или возмещения части капзатрат решаются единицы.

