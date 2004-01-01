В 2017 году привлечено 720 млрд рублей льготных кредитов

В 2017 году новая система кредитования АПК позволила привлечь в отрасль дополнительно около 720 млрд руб. инвестиций, сообщил замглавы Минсельхоза Игорь Кузин на заседании международного саммита «Агроинвест — Россия 2017». Как сообщает пресс-служба министерства, с начала года аграрным ведомством согласовано 3185 заявок на получение льготных инвестиционных кредитов на сумму 504 млрд руб. с расчетным объемом субсидий 6,7 млрд руб. в 2017 году и 33,3 млрд руб. в 2018-м.



Остальные 200 млрд руб. — это краткосрочные кредиты на проведение сезонных работ, уточнил Кузин «Интерфаксу». При этом он отметил, что 700 млрд руб. льготного кредитования — этот тот объем, который одобрил Минсельхоз. «То есть мы подтвердили банкам, что у нас есть лимиты субсидий на поддержку привлечения инвестиций в таком объеме, — заявил замминистра. — Следующая очень важная задача — чтобы банки под наши одобренные лимиты заключили кредитные договоры с инвесторами». К настоящему времени из 500 млрд руб. инвесткредитов, одобренных Минсельхозом, банки заключили договоры на 350 млрд руб. «Мы ведем серьезную работу с банками, чтобы до конца года они все-таки обеспечили полностью заключение договоров под одобренные объемы», — заверил Кузин.



Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, сегодня наибольший интерес у инвесторов вызывают тепличное овощеводство и молочное скотоводство. В эти сектора направлено 39% всех привлеченных кредитных средств. По мнению заместителя министра, первоочередной причиной привлекательности сельскохозяйственной отрасли для инвесторов является рентабельность. Второй по значимости фактор — «стабильность и предсказуемость вкупе с гибкостью государственной политики», сообщает DairyNews. При этом Кузин констатировал, что в переработку идет малый объем инвестиций, в связи с чем Россия может столкнуться с дефицитом перерабатывающих мощностей в ближайшие годы.



В 2016 году совокупный объем выданных кредитных ресурсов в АПК вырос на 33% до 1,54 трлн руб., говорится в подготовленном Минсельхозом Нацдокладе за 2016 год. В том числе краткосрочных кредитов было предоставлено на сумму 1,16 трлн руб., инвестиционных — 380 млрд руб. Основными кредиторами сельхозорганизаций являются «Россельхозбанк» и Сбербанк, на долю которых приходится 88% общего объема предоставленных кредитных ресурсов. В прошлом году господдержка кредитования осуществлялась путем возмещения предприятиям части процентной ставки по привлеченным займам, на эти цели в бюджете первоначально было предусмотрено 21,3 млрд руб., еще 4,08 млрд руб. правительство дополнительно выделило летом. При этом глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее признавал, что основным приоритетом является обеспечение в полном объеме льготного кредитования агросектора, и на это направление необходимо еще 50 млрд руб., однако таких денег в бюджете нет.



В соответствии с бюджетом на 2018−2020 годы, который был принят Госдумой во втором чтении 17 ноября, господдержка льготного кредитования в следующем году может увеличиться почти на 36 млрд руб. до 53,6 млрд руб., в 2019-м — на 40,3 млрд руб. до 57,5 млрд руб., следует из пояснительной записки. Согласно плану льготного кредитования на 2018 год, который в сентябре опубликовал Минсельхоз, в следующем году необходимо около 13,1 млрд руб. на субсидирование краткосрочных кредитов и почти 40,5 млрд руб. — инвестиционных. В том числе 5,3 млрд руб. пойдет на краткосрочное кредитования развития растениеводства, 2,1 млрд руб. — животноводства, 2,2 млрд руб. — переработки продукции. Из субсидий на инвесткредитование 5,1 млрд руб. предполагается потратить на молочное скотоводство и 31,3 млрд руб. — на развитие растениеводства, животноводства и переработку. При этом, как говорила «Агроинвестору» представитель министерства, план на следующий год предусматривает финансовое обеспечение кредитов, принятых к субсидированию в 2017 году, и не учитывает новые.



По данным Минсельхоза, к 8 сентября остаток субсидий составлял 3,7 млрд руб. по льготным краткосрочным кредитам, в том числе 1,7 млрд руб. — малым формам бизнеса, и 604 млн руб. — по инвестиционным льготным кредитам. С 21 сентября Минсельхоз приостановил прием от банков реестров потенциальных получателей льготных кредитов в связи с подготовкой поправок в федеральный бюджет на этот год.

