Минсельхоз подготовил обновленную госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы. Как следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале regulation. gov.ru, изменения разработаны в связи с пилотным переводом госпрограммы на проектное управление. Как отмечает Минсельхоз, в связи с реализацией проектного механизма госпрограмма на 2013−2020 годы должна быть прекращена и одновременно разработана новая на 2018−2025 годы, однако из-за отсутствия времени и утвержденного бюджетного прогноза осуществить это «не представляется возможным». «Таким образом, Минсельхозом России подготовлены изменения в действующую госпрограмму на 2013−2020 годы, предусматривающие переход на проектное управление с 2018 года», — отмечается в пояснительной записке.



Ранее правительство в рамках бюджетной реформы поручило перевести на проектное управление пять наиболее значимых госпрограмм (по развитию АПК, образованию, здравоохранению, жилью и транспорту) в качестве пилотных. Таким образом предполагается повысить их эффективность за счет целевого характера финансирования и четкого распределения ответственности за выполнение конкретных задач. Как сетовала глава Счетной палаты Татьяна Голикова, сейчас треть госпрограмм в стране признаны неэффективными — их цели, задачи и индикаторы слишком сложны и громоздки. Неэффективные бюджетные расходы по государственным программам Счетная палата оценивала в 2,1 трлн руб. в 2016 году и в 1,6 трлн руб. в 2015-м.



В соответствии с новой версией госпрограммы АПК ее финансирование из федерального бюджета, как и предполагалось, в 2018 году составит 241,3 млрд руб., в 2019—2020 годах — по 242,2 млрд руб. В действующей версии госпрограммы объем бюджетных ассигнований установлен на уровне 200 млрд руб. на 2018 год и по 194,1 млрд руб. на 2019 и на 2020 годы, однако в проекте федерального бюджета на ближайшие три года, принятого Госдумой 27 октября в первом чтении, финансирование АПК на следующий год заложено в объеме 222,3 млрд руб. При этом президент Владимир Путин поручил правительству увеличить эту сумму еще на 20 млрд руб., чтобы объем господдержки был сохранен на уровне 2017-го (242 млрд руб.).



В новой редакции программы сформулированы пять основных целей. Первая — это обеспечение продовольственной безопасности, которому должен способствовать рост производства продукции АПК в 2018 году на 6,6% к уровню 2015-го, а к 2020 году — на 10,8%. Вторая — достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2020 году в объеме 4,05 трлн руб. против 3,2 трлн руб. в 2015-м. Кроме того, к этому времени экспорт продукции АПК должен вырасти на 32% к уровню 2015-го (в том числе в 2018-м — на 17%), физический объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства — на 13,1%, а объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности достичь не менее 18,3 тыс. руб.



В проектную часть госпрограммы Минсельхоз выделил четыре направления (подпрограммы). Первые два — это развитие отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов продукции, и стимулирование инвестиционной деятельности. Как следует из пояснительной записки, эти проекты объединят основную часть существующих сейчас мер господдержки, в том числе несвязанную поддержку, единую субсидию, льготное кредитование, возмещение части прямых понесенных затрат. По результатам их реализации производство продукции растениеводства к 2020 году должно вырасти на 14,3% к уровню 2015-го, а животноводства — на 10,2%. Третьим проектом является техническая модернизация АПК, в рамках которого коэффициент обновления тракторов в сельхозорганизациях в 2020 году должен составить 2,9%, зерноуборочных комбайнов — 4,7%, кормоуборочных комбайнов — 4,3%. Четвертый проект — экспорт продукции АПК, который, как и в действующей версии госпрограммы, в денежном выражении в 2020 году должен достичь $21,4 млрд.



Еще шесть проектов вошли в так называемую процессную часть. В том числе сюда включены федеральные целевые программы, которые при реализации проектного подхода должны быть досрочно прекращены с 2018 года. В результате в госпрограмму АПК в качестве проектов будут интегрированы ФЦП развития мелиорации и устойчивого развития сельских территорий. Также в качестве проекта вошла подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей АПК», которая предполагает проведение мероприятий по регулированию рынка сельхозпродукции, обеспечению эпизоотического благополучия и компенсации затрат аграриям вследствие ЧС. Кроме того, в процессную часть включены подпрограммы по научно-техническому обеспечению АПК, а также по развитию сырьевой базы для легкой промышленности.



Льноводству окажут господдержку

Подпрограмма по развитию сырьевой базы для легкой промышленности включена для исполнения поручения президента и предусматривает модернизацию производства льна и конопли, поддержку элитного семеноводства, строительство и реконструкцию предприятий по первичной и глубокой переработке этих агрокультур. Как говорится в пояснительной записке, эти мероприятия планируется осуществлять в рамках действующих мер господдержки, чтобы в среднесрочной перспективе производство отечественного льна и льноволокна смогло обеспечить «стратегические потребности государства».



Как подсчитал Минсельхоз, с 1990 года площадь посева льна-долгунца сократилась более чем в восемь раз, конопли — свыше чем в 17 раз. «Отсутствие современной техники и технологий для производства, уборки и первичной переработки приводит к огромным ежегодным потерям льноволокна. Затраты труда на производство 1 ц льноволокна составляют около 6 человеко-часов, что в пять-шесть раз превышает затраты труда на производство 1 ц зерна», — отмечается в пояснительной записке. При этом производство льноволокна и пеньковолокна является убыточным, а с учетом роста цен на специализированную технику, семена, горюче-смазочные материалы — нерентабельным.



В связи с этим Минсельхоз предлагает стимулировать развитие сектора, предоставляя несвязанную поддержку на производство льноволокна по ставке 10 тыс. руб. на 1 га посевов льна. «Внесение указанных изменений позволит стимулировать производство льна, что в целом будет способствовать решению важных задач по развитию отечественного сельскохозяйственного сырья для предприятий легкой промышленности», — считает агроведомство.



Согласно озвученному ранее прогнозу Минсельхоза, в 2017 году валовой сбор льна-долгунца снизится на 2,7% к прошлогоднему уровню и составит 40,1 тыс. т. Таким образом, планового значения действующей госпрограммы, в соответствии с которой урожай должен вырасти до 42,94 тыс. т, достигнуть не удастся. Как заявлял глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, кроме погектарной поддержки в следующем году льновам будут обеспечены льготные кредиты, также предполагается субсидировать до 40% капитальных затрат на техническое переоснащение и строительство льноперерабатывающих предприятий.

