В 2017 году валовой сбор льна-долгунца снизится на 2,7% к прошлогоднему уровню и составит 40,1 тыс. т, прогнозирует Минсельхоз. Таким образом, планового значения госпрограммы, в соответствии с которой урожай должен вырасти до 42,94 тыс. т, достичь не удастся. В Центральном федеральном округе будет вытереблено 14,1 тыс. т льна-долгунца (в 2016-м — 14,4 тыс. т), в Сибирском — 11,7 тыс. т (13,5 тыс. т), в Приволжском округе — 7,6 тыс. т (7,7 тыс. т), Северо-Западном — 4,7 тыс. т (4,8 тыс. т), Уральском — 2 тыс. т (0,9 тыс. т). Таким образом, снижение валового сбора ожидается во всех федеральных округах, за исключением Урала.



По словам главы департамента растениеводства Минсельхоза Петра Чекмарева, развитие производства льна-долгунца в последние годы сдерживается работой промышленности. «Промышленность не могла принять тот объем льна и конопли, для того чтобы сельхозпроизводители могли их эффективно продать», — сказал чиновник на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор». Однако, отметил Чекмарев, сейчас спрос на продукцию льноводства вновь стал расти. «И с этого года мы также активизировали сельхозпроизводителей. Со следующего года мы заложили 10 тыс. руб. на 1 га посевов льна. Мы им обещаем льготный кредит в первую очередь, при всех тех ресурсах, которые будут, чтобы они чувствовали себя комфортно и получили развитие <…> Кроме того, мы сейчас собираем проекты на льнопереработку — как глубокую, так и первичную, для того, чтобы выделить и льготные кредиты, и далее перейти на субсидирование части затрат», — сказал Чекмарев. По его словам, Минсельхоз предлагает возмещать до 40% капитальных затрат на техническое переоснащение и строительство льноперерабатывающих предприятий.



Как ранее признавал глава Минсельхоза Александр Ткачев, затраты на производство льна существенно выше, чем при выращивании пшеницы и других зерновых агрокультур. «Поэтому и объем поддержки должен быть выше. Очень надеюсь, что со следующего года мы сможем изыскать деньги, и эта поддержка будет довольно существенная, намного больше», — говорил министр на «правительственном часе» в Госдуме 13 сентября. В связи с этим он выразил надежду, что в 2018 и 2019 годах по производству льна будут получены хорошие результаты, и «Россия будет гордиться объемами производства, качеством и, конечно, экспортом этой культуры».



По данным Минсельхоза, льном-долгунцом в этом году заняли 45,7 тыс. га, около 32% посевов располагаются в Центре страны, 23% — в Сибири, 18% — в Поволжье, 15% — на Северо-Западе, 13% — на Урале. К 25 сентября агрокультура убрана с 29,6 тыс. га или 64,9% к посевной площади (в 2016-м в это время убрали 40,6 тыс. га). По итогам 2016-го крупнейшими производителями льноволокна стали Удмуртия, Алтайский край, Вологодская, Омская и Тверская области. В 1990 году посевная площадь в России составляла 418 тыс. га, валовой сбор — 71,3 тыс. т.



При этом прогнозный объем спроса на льноволокно с учетом госзаказа (в частности, лен-долгунец можно использовать в производстве твердого топлива и пороха для метательных зарядов) составляет более 350 тыс. т, ранее говорил «Агроинвестору» начальник федерального агентства по производству и первичной переработке льна и конопли «Лен» Владимир Коновалов. Пока же, по его словам, из-за отсутствия спроса большая часть льноволокна (около 20 тыс. т) идет на вторичную глубокую переработку в основном по направлениям строительного сектора (утеплители, нетканые материалы и пр.). Текстильная промышленность в 2015 году использовала лишь около 8 тыс. т. По оценке агентства «Лен», затраты на выращивание льна-долгунца в зависимости от технологии возделывания составляют 18−25 тыс. руб./га.

