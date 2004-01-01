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Деньги с погектарной поддержки направят на льготное кредитование
Проект федерального бюджета предполагает направить на субсидии по льготным кредитам более 110 млрд рублей за два годаТатьяна Кулистикова
Агроинвестор, октябрь 2017
Проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 не предполагает выделение средств на поддержание доходности аграриев (погектарная поддержка и субсидии на товарное молоко), а также возмещения части понесенных капитальных затрат при создании и модернизации объектов АПК. Средства предлагается перераспределить на другие направления агрогоспрограммы, следует из пояснительной записки к законопроекту, ранее внесенному в Госдуму.
В частности в 2018 году около 18,7 млрд руб., предусмотренные по статье поддержания доходности сельхозпроизводителей, предлагается направить на обслуживание принятых Минсельхозом обязательств по льготному кредитованию. В 2019-м с этого направления также на льготные кредиты могут перераспределить 18,2 млрд руб. Запланированные в следующие два года 11,15 млрд руб. и 10,9 млрд руб. на компенсацию части капзатрат тоже пойдут на субсидирование льготных кредитов. За счет перераспределения средств господдержка льготного кредитования в следующем году может увеличиться почти на 36 млрд руб. до 53,6 млрд руб., в 2019-м — на 40,3 млрд руб. до 57,5 млрд руб. Это необходимо для сохранения темпов роста инвестиционной активности отрасли, говорится в пояснительной записке. В результате объем финансирования подпрограммы «Стимулирования инвестиционной деятельности в АПК», куда в частности входит льготное кредитование, будет самым значительным — 105,8 млрд руб. в 2018 году.
Комитет Госдумы по аграрным вопросам намерен добиваться восстановления финансирования несвязанной поддержки отрасли и возмещения капзатрат, сообщает «Интерфакс». Погектарные субсидии наиболее доступные, прозрачные и востребованные меры господдержки, отметили депутаты в ходе заседания, на котором замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин представил им проект бюджета. Поскольку несвязанная поддержка крайне важна в условиях высокой закредитованности аграриев и существенного износа их материально-технической базы, Комитет принял решение при дальнейшей работе на проектом бюджета предусмотреть возможность выделения в 2018—2020 годах ежегодно не менее 25 млрд руб. на погектарные субсидии. На поддержку молочного скотоводства в ближайшие три года необходимо по 15 млрд руб. в год. Такая же сумма, по оценкам депутатов, нужна на компенсации капзатрат.
Кузин отметил, что на погектарную поддержку в следующем году можно будет направить 8 млрд руб. из тех 20 млрд руб., которые президент Владимир Путин поручил выделить на АПК дополнительно к заложенным в проекте бюджета 222,2 млрд руб. Еще 12 млрд руб. из этой суммы пойдут на новые краткосрочные кредиты. Также замминистра предложил в ходе весенней корректировки бюджета выйти в правительство с предложением об ассигновании необеспеченных направлений агрогоспрограммы на уровне не меньше, чем в 2017 году.
В этом году при запуске системы льготного кредитования Минсельхоз изначально также перераспределял на нее средства, предусмотренные на погектарную поддержку и субсидии производителям молока. При этом восемь регионов полностью лишись погектарных выплат. «Я в принципе против прямой погектарной поддержки — это неправильный инструмент, она безадресная и безыдейная, — говорил ранее в интервью «Агроинвестору» Игорь Кузин. — Что мы поддерживаем? Просто раздаем деньги пропорционально гектарам. <…> ВТО пользуется этим инструментом, чтобы ограничить производство там, где есть проблема перепроизводства. Это мера дестимулирования производства, чтобы не перенасыщать рынок. Мы готовы поддерживать: вот тебе льготный кредит, строй, что-то создавай <…> Погектарная поддержка — это просто деньги из расчета на гектар посевов. Сельхозпроизводители вообще не обязаны были что-то на них покупать».
В этом году на поддержку льготного кредитования было предусмотрено 21,3 млрд руб., еще 4,08 млрд руб. правительство добавило летом. Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее признавал, что основным приоритетом является обеспечение в полном объеме льготного кредитования агросектора, и на это направление необходимо еще 50 млрд руб., однако таких средств в бюджете нет. Чиновники, отраслевые эксперты и участники рынка также неоднократно говорили, что объем финансирования программы льготного кредитования нужно увеличить. Согласно «Мониторингу экономической ситуации», подготовленному РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, уже к 31 марта сумма заявок по льготным краткосрочным кредитам почти в пять раз превышала объем выделенных средств. Только по этому направлению было подано около 12 тыс. заявок на общую сумму 71,6 млрд руб. По инвестиционным кредитам все субсидии фактически были распределены к 23 апреля. По данным Минсельхоза на 8 сентября, с учетом дополнительно выделенных 4 млрд руб. остаток субсидий составлял 3,7 млрд руб. по льготным краткосрочным кредитам (в том числе 1,7 млрд руб. — малым формам бизнеса) и 604 млн руб. — по инвестиционным льготным кредитам. С 21 сентября агроведомство приостановило прием реестров потенциальных получателей льготных кредитов, направляемых уполномоченными банками в рамках реализации механизма льготного кредитования АПК в связи с подготовкой изменений в закон о федеральном бюджете.