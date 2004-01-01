Проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 не предполагает выделение средств на поддержание доходности аграриев (погектарная поддержка и субсидии на товарное молоко), а также возмещения части понесенных капитальных затрат при создании и модернизации объектов АПК. Средства предлагается перераспределить на другие направления агрогоспрограммы, следует из пояснительной записки к законопроекту, ранее внесенному в Госдуму.



В частности в 2018 году около 18,7 млрд руб., предусмотренные по статье поддержания доходности сельхозпроизводителей, предлагается направить на обслуживание принятых Минсельхозом обязательств по льготному кредитованию. В 2019-м с этого направления также на льготные кредиты могут перераспределить 18,2 млрд руб. Запланированные в следующие два года 11,15 млрд руб. и 10,9 млрд руб. на компенсацию части капзатрат тоже пойдут на субсидирование льготных кредитов. За счет перераспределения средств господдержка льготного кредитования в следующем году может увеличиться почти на 36 млрд руб. до 53,6 млрд руб., в 2019-м — на 40,3 млрд руб. до 57,5 млрд руб. Это необходимо для сохранения темпов роста инвестиционной активности отрасли, говорится в пояснительной записке. В результате объем финансирования подпрограммы «Стимулирования инвестиционной деятельности в АПК», куда в частности входит льготное кредитование, будет самым значительным — 105,8 млрд руб. в 2018 году.



Комитет Госдумы по аграрным вопросам намерен добиваться восстановления финансирования несвязанной поддержки отрасли и возмещения капзатрат, сообщает «Интерфакс». Погектарные субсидии наиболее доступные, прозрачные и востребованные меры господдержки, отметили депутаты в ходе заседания, на котором замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин представил им проект бюджета. Поскольку несвязанная поддержка крайне важна в условиях высокой закредитованности аграриев и существенного износа их материально-технической базы, Комитет принял решение при дальнейшей работе на проектом бюджета предусмотреть возможность выделения в 2018—2020 годах ежегодно не менее 25 млрд руб. на погектарные субсидии. На поддержку молочного скотоводства в ближайшие три года необходимо по 15 млрд руб. в год. Такая же сумма, по оценкам депутатов, нужна на компенсации капзатрат.



Кузин отметил, что на погектарную поддержку в следующем году можно будет направить 8 млрд руб. из тех 20 млрд руб., которые президент Владимир Путин поручил выделить на АПК дополнительно к заложенным в проекте бюджета 222,2 млрд руб. Еще 12 млрд руб. из этой суммы пойдут на новые краткосрочные кредиты. Также замминистра предложил в ходе весенней корректировки бюджета выйти в правительство с предложением об ассигновании необеспеченных направлений агрогоспрограммы на уровне не меньше, чем в 2017 году.



В этом году при запуске системы льготного кредитования Минсельхоз изначально также перераспределял на нее средства, предусмотренные на погектарную поддержку и субсидии производителям молока. При этом восемь регионов полностью лишись погектарных выплат. «Я в принципе против прямой погектарной поддержки — это неправильный инструмент, она безадресная и безыдейная, — говорил ранее в интервью «Агроинвестору» Игорь Кузин. — Что мы поддерживаем? Просто раздаем деньги пропорционально гектарам. <…> ВТО пользуется этим инструментом, чтобы ограничить производство там, где есть проблема перепроизводства. Это мера дестимулирования производства, чтобы не перенасыщать рынок. Мы готовы поддерживать: вот тебе льготный кредит, строй, что-то создавай <…> Погектарная поддержка — это просто деньги из расчета на гектар посевов. Сельхозпроизводители вообще не обязаны были что-то на них покупать».



В этом году на поддержку льготного кредитования было предусмотрено 21,3 млрд руб., еще 4,08 млрд руб. правительство добавило летом. Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее признавал, что основным приоритетом является обеспечение в полном объеме льготного кредитования агросектора, и на это направление необходимо еще 50 млрд руб., однако таких средств в бюджете нет. Чиновники, отраслевые эксперты и участники рынка также неоднократно говорили, что объем финансирования программы льготного кредитования нужно увеличить. Согласно «Мониторингу экономической ситуации», подготовленному РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, уже к 31 марта сумма заявок по льготным краткосрочным кредитам почти в пять раз превышала объем выделенных средств. Только по этому направлению было подано около 12 тыс. заявок на общую сумму 71,6 млрд руб. По инвестиционным кредитам все субсидии фактически были распределены к 23 апреля. По данным Минсельхоза на 8 сентября, с учетом дополнительно выделенных 4 млрд руб. остаток субсидий составлял 3,7 млрд руб. по льготным краткосрочным кредитам (в том числе 1,7 млрд руб. — малым формам бизнеса) и 604 млн руб. — по инвестиционным льготным кредитам. С 21 сентября агроведомство приостановило прием реестров потенциальных получателей льготных кредитов, направляемых уполномоченными банками в рамках реализации механизма льготного кредитования АПК в связи с подготовкой изменений в закон о федеральном бюджете.

