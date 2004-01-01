Удельный вес сельхозорганизаций, получающих субсидии или дотации из федерального и региональных бюджетов, составляет 68,8%, показала Всероссийская сельскохозяйственная перепись, проведенная в 2016 году. В том числе доля получающих господдержку сельхозорганизаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составляет 75,5%, малых предприятий — 66,6%. Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей, получающих субсидии, значительно меньше и равен 34,5%.



«Таким образом, господдержка более доступна крупному агробизнесу. Этот факт неоднократно обсуждался на разных площадках, но теперь он получил подтверждение по результатам переписи», — сказал директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А. Никонова Александр Петриков на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам переписи. В связи с этим при подготовке бюджета он призвал государство подумать об увеличении господдержки малого и среднего предпринимательства.



Аналогичная ситуация с кредитованием в аграрном бизнесе, отметил Петриков. Так, среди сельхозорганизаций кредиты получали 24,6%, в том числе 37,4% крупных предприятий. Среди КФХ и индивидуальных предпринимателей кредиты в ходе переписи имели 10,7%. «Это говорит о том, что у малого и среднего бизнеса и залоговая база не такая богатая, как у крупного. Это основная причина, что они не так часто пользуются кредитами», — отметил Петриков. Кроме того, банки видят в малых формах хозяйствования высокие риски, добавил председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Вячеслав Телегин. «В результате с 2011 года кредитование малых форм хозяйствования сократилось чуть ли не в 30 раз», — заявил он.



При этом эффективность господдержки сельского хозяйства с каждым годом возрастает, констатировал замруководителя Аналитического центра при правительстве Глеб Покатович. «Если посмотреть на объем сельхозпродукции, который генерируется на каждый рубль господдержки, то мы увидим, что этот показатель стабильно растет», — сказал он. Так, в 2016 году темп прироста продукции в расчете на 1 руб. господдержки составил 16,5%. По подсчетам Аналитического центра, на каждый рубль господдержки в прошлом году было произведено продукции сельхозорганизаций и КФХ на 25,5 руб. против 21,9 руб. в 2015-м и 18,6 руб. в 2014-м. В то же время, напомнил Покатович, субсидии распределяются крайне неравномерно. «Основные объемы господдержки сосредоточены в более продуктивных регионах. При этом около 40 регионов регулярно получают не более 1% от общего объема господдержки», — сравнил он.



Как показала перепись, в 2016 году в России насчитывалось 36 тыс. сельхозорганизаций (в 2006-м — 59 тыс.), 137 тыс. КФХ (10 лет назад — 285 тыс.), 38 тыс. индивидуальных предпринимателей и 23 млн личных подсобных хозяйств. При этом удельный вес сельхозорганизаций, осуществляющих аграрную деятельность, с 2006 по 2016 год вырос с 69% до 76%, КФХ — с 50% до 66%. В то же время доля личных подсобных хозяйств, занимающихся сельхозпроизводством, сократилась с 86% до 79%, некоммерческих объединений граждан — с 93% до 89%.

