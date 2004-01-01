В 2018 году на поддержку агропромышленного комплекса планируется направить 242 млрд руб., сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев в ходе рабочего визита в Ставропольский край, сообщает ТАСС. По словам главы агроведомства, Минфин и Минэкономразвития поддержали выделение такой суммы в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. При этом министр отметил, что этих средств недостаточно. Если говорить о потребностях в субсидиях на льготное кредитование аграриев, то на это направление необходимо еще 50 млрд руб., однако таких средств в бюджете нет. «Тем не менее, для нас очень важно, что уровень [поддержки АПК] не снижается, более того, он даже растет», — подчеркнул министр.



В свою очередь Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам расходов федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 подчеркнул, что аграрный сектор сейчас на подъеме. «Мы уже не только повысили уровень продовольственной безопасности, но и начали наращивать поставки сельхозпродукции на экспорт», — сказал глава кабмина. Премьер заверил, что в 2018-м объем расходов на АПК должен остаться на уровне текущего года.



При этом сложившаяся сейчас ситуация с субсидированием не устраивает участников аграрного рынка. Например, гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков рассказал «Агроинвестору», что уровень господдержки его устраивает, но то, каким образом организовано ее распределение — нет. «Если говорить о субсидированных льготных кредитах по ставке до 5% — мы не смоги получить такой кредит, несмотря на то, что заранее подавали заявку, у нас большой опыт в этих вопросах», — делится он. Поляков думает, что более слабые компании вообще не имеют шансов на подобную поддержку.



Председатель совета директоров агрохолдинга «Русское поле» (Нижегородская область) Вячеслав Романов сетует на абсолютно непрозрачную схему субсидирования. «Кто-то что-то решает в Москве. Региональные министерства даже не в курсе, почему выбирают тот или иной банк, почему сумма такая. Какое-то абстрактное решение вопроса. Такое впечатление, что все делается для кого-то, но не для нас», — сказал Романов, добавив, что такая господдержка абсолютно не устраивает компанию.



Не доволен уровнем господдержки и заместителя главы аппарата управления по развитию компании «Коралл» Александр Жуковский. Получать субсидии становится все труднее, отмечает он. «Я не могу судить по всей отрасли, но, что касается нашей компании — мы реально ощущаем большие сложности с выплатами, связанные с противоречием законодательства в части субсидирования импортного оборудования, оформлением документов, что приводит к длительной задержке», — делится он. При этом Минсельхоз еще не рассмотрел поданные компанией заявки на субсидирование проектов, начатых в прошлом году.



«Коралл» с 2012 год реализует свиноводческий проект в Тверской области, включающий переработку мяса и выпуск комбикормов. В прошлом году компания приступила к завершающему этапу строительства. «В 2017-м хотим выпустить 50 тыс. т свинины в живом весе, что на 15% больше, чем годом ранее, к 2020-му планирует удвоить производство», — уточнил Жуковский.



Господдержка — приятный бонус

«Тамбовские фермы» обычно получают субсидии на растениеводство. По словам Полякова, так как в этом году не удалось получить субсидированные кредиты, пришлось брать коммерческий. Именно из-за подобных ситуаций компания не закладывает господдержку в бизнес- и финансовый план. «Это не дело. Если прямо скажут, что растениеводы не будет получать субсидии, вот программа на три года, постепенно будем снижать выплаты до нуля — это, по крайней мере, будет честно, — рассуждает он. — А пообещать, что поддержка будет, когда по факту ее нет — неправильно. Нужна четкая информация: будем получать или не будем совсем».



«Русское поле», как правило, получает субсидируемые кредиты на закупку зерна и кормов. Холдинг расценивает господдержку как приятный бонус, причина все та же — ненадежность. «Выплаты нельзя закладывать в план, потому что все обманывают: пообещают что-то, а потом ничего не будет», — говорит Романов. Правда, он уточняет, что в этом году ситуация с субсидированием у компании складывается лучше, чем в 2016-м. «Увеличилось финансирование сельского хозяйства за счет областного бюджета, поэтому субсидированных кредитов было выделено больше. В прошлом году их вообще не было, только из-за этого у нас прямые потери превысили 100 млн руб.», — оценивает Романов. Правда, и в этом году субсидированные кредиты не удалось получить в полном объеме. «Мы работаем с региональным Минсельхозом, пока дали более 50% от потребности», — уточняет он. По мнению Романова, на региональном уровне относительно прозрачное распределение субсидий, тогда как с федеральными деньгами много непонятного. «Даже региональные агроведомства ничего объяснить не могут, говорят, что сами ничего не знают», — делится Романов.



«Кораллу» выделяется поддержка на строительство свиноводческого комплекса, мясоперерабатывающего производства и комбикормового завода. Однако компания заканчивает этап реализации проекта на 14 млрд руб., из которых к субсидированию принята только часть на 4 млрд руб., уточняет Жуковский. При этом холдинг закладывает господдержку в бизнес-план и считает ее обязательной его частью, поскольку, по словам топ-менеджера, сельское хозяйство является особо рискованной сферой бизнеса, и помощь государства для проектов отрасли очень важна. Поскольку компания еще не получила в полном объеме субсидии за 2016 год, оценивать уровень выплат в этом невозможно, добавляет он.



Главное — кого и как поддержат

По мнению Полякова, так как обещанные на следующий год 242 млрд руб. — это, по сути, уровень 2017-го, это хорошо, поскольку нет снижения, но с другой стороны, он видит огромную проблему в распределении средств по статьям. «Посмотрим, что будет, если опять ничего не получим, значит тогда нам просто должны сказать, что государство не готово субсидировать растениеводство, расслабьтесь и ни на что не рассчитывайте», — категоричен руководитель.



Романов считает, что главное — не выделяемые суммы, а то, что процесс распределения денег непрозрачен. «Есть крупные игроки, типа «Мираторга», которые могут лоббировать что угодно, поэтому должно быть понятно, что, кому и зачем выделяют», — подчеркивает он. Жуковский соглашается, что, прежде всего, должны быть ясны и понятны приоритеты господдержки, также важно, чтобы правила выделения субсидий не менялись в течение согласованного периода времени. «Избирательная практика распределения субсидий ставит компании в неравные условия конкуренции, что, как я считаю, негативно сказывается на развитии отрасли», — отмечает он. Такого же мнения придерживается гендиректор «Русагро» Максим Басов. «Важно, чтобы все были в одинаковых условиях. Мы всегда будем это отстаивать. Нельзя, чтобы были регионы-любимчики или компании-любимчики», — сказал он в интервью RNS. По его словам, в этом году холдинг получает в разы меньше субсидий, чем в прошлом: «За весь первый квартал мы получили около 18 млн руб. субсидий. Это очень мало».



В 2017 году на финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства было предусмотрено 215,8 млрд руб., еще 13,7 млрд руб. правительство выделило из резервного фонда на субсидирование производителей сельхозтехники. При корректировке федерального бюджета отрасль получила дополнительно 35 млрд руб., из них 25 млрд руб. — на докапитализацию Россельхозбанка. На реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства добавили чуть более 9 млрд руб., в том числе 4 млрд руб. на льготное кредитование, 2,25 млрд руб. на компенсацию прямых понесенных затрат, 3 млрд руб. на «единую» субсидию. С учетом дополнительного финансирования стоимость агрогоспрограммы в этом году увеличится до 224,9 млрд руб. Изначально ее финансирование в 2017 году предполагалось на уровне 300,2 млрд руб.

