Правительство России на заседании в понедельник одобрило проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Как следует из документа, опубликованного Минфином, в ближайшие три года на госпрограмму развития АПК планируется выделять примерно по 222 млрд руб. ежегодно: в 2018 году объем должен составить 222,3 млрд руб., в 2019-м и 2020-м — по 222,2 млрд руб.

В частности, 104,5 млрд руб. в 2018 году будет выделено на стимулирование инвестиционной деятельности в АПК, что на 6,5 млрд руб. больше, чем в этом году. В основном предполагается увеличить объем субсидий на льготное кредитование АПК — на это направление в следующем году планируется направить 44,2 млрд руб. Это почти вдвое больше, чем заложено на этот год: изначально в бюджете-2017 было запланировано 21,3 млрд руб., еще 4,08 млрд руб. правительство добавило летом при принятии поправок в бюджет. В то же время на 6,6 млрд руб. до 52,2 млрд руб. предполагается снизить поддержку инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам), на 5,6 млрд руб. до 8,1 млрд руб. — компенсации части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК.

О необходимости увеличения финансирования льготного кредитования ранее неоднократно говорили аграрии и признавали чиновники. По словам исполнительного директора «Союзмолоко» Артема Белова, определенные на этот год лимиты госсредств для льготного кредитования крупных и средних заемщиков закончились еще в конце марта — начале апреля. Как говорилось в «Мониторинге экономической ситуации», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, уже к 31 марта сумма заявок по льготным краткосрочным кредитам почти в пять раз превышала объем выделенных средств. Только по этому направлению было подано около 12 тыс. заявок на общую сумму 71,6 млрд руб. По инвестиционным же кредитам все субсидии фактически были распределены к 23 апреля. К 8 сентября, по данным Минсельхоза, с учетом дополнительно выделенных 4 млрд руб. остаток субсидий составлял 3,7 млрд руб. по льготным краткосрочным кредитам (в том числе 1,7 млрд руб. — малым формам бизнеса) и 604 млн руб. — по инвестиционным льготным кредитам. При этом глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее признавал, что основным приоритетом является обеспечение в полном объеме льготного кредитования агросектора, и на это направление необходимо еще 50 млрд руб., однако таких средств в бюджете нет.

Единая субсидия сократится

На подпрограмму «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в следующем году планируется потратить 53,4 млрд руб. В том числе 11,3 млрд руб., как и в 2017 году, должны составить субсидии на оказание несвязанной поддержки аграриям в области растениеводства (погектарная поддержка). Без изменения предполагается оставить и субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве — как и в этом году, они составят почти 8 млрд руб. На содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (так называемая «единая» субсидия) будет выделено 34,1 млрд руб. Это на 4,9 млрд руб. или почти 13% меньше, чем в нынешнем году: первоначально в бюджете на этот год была утверждена сумма в 36 млрд руб., после чего в рамках поправок летом на эти цели было добавлено еще 3 млрд руб.

Затраты на реализацию федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель», как ожидается, будут практически на уровне нынешнего года — 11,4 млрд руб., программы по устойчивому развитию сельских территорий — возрастут на 657 млн руб. до 16,1 млрд руб. Также в бюджете предусмотрены расходы на компенсации аграриям ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера — на эти цели выделено 3,2 млрд руб.

На реализацию приоритетного проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» предусмотрено 610 млн руб., из которых большая часть — 464 млн руб. — пойдет на содействие деятельности Россельхознадзора по расширению доступа на зарубежные рынки российской продукции, еще 146 млн руб. — на создание центра анализа экспорта и изучение потенциальных зарубежных рынков сбыта. Таким образом, по сравнению с бюджетом на 2017 год господдержка экспорта снизится на 18% (в 2017-м — 746 млн руб.) Между тем, как заявлял ранее «Интерфаксу» Александр Ткачев, Минсельхоз рассчитывал на рост господдержки экспорта в 2018 году до 1 млрд руб.

Ориентир на оптимизацию расходов

Проект федерального бюджета на 2018−2020 годы рассчитан исходя из инфляции на уровне 4% ежегодно, и того, что среднегодовой рост ВВП так же, как и промышленности, превысит 2%. В следующем году прогнозируемый объем ВВП составит 97 трлн 462 млрд руб. Совокупные доходы бюджета, как ожидается, составят 15 трлн 182 млрд руб., расходы — 16 трлн 515 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета на 2018 год запланирован в размере 1,37% ВВП (1 трлн 332 млрд руб.).

«Бюджет исходит из реальных финансовых возможностей и сформирован таким образом, что при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства будут исполнены. Все необходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотрены», — сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, слова которого приводит пресс-служба кабинета министров. Кроме того, для обеспечения устойчивого роста в бюджет закладываются «четкие ориентиры по сокращению дефицита и оптимизации бюджетных расходов», указал глава правительства. «Мы также продолжим адресную поддержку наиболее перспективных и важных для развития страны отраслей (это транспорт, энергетика, сельское хозяйство, оборонка, информационные технологии)», — добавил Медведев.

Проект бюджета, как ожидается, будет внесен на рассмотрение в Госдуму не позднее 29 сентября.