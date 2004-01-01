Россия предложит странам-участницам ВТО постепенно сокращать государственную поддержку сельского хозяйства, чтобы уравнять конкуренцию на мировом рынке. Как сообщил замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев, такая инициатива будет озвучена на конференции организации, которая пройдет в Аргентине в декабре. «Мы говорим, что общий уровень [господдержки] должен сокращаться в целом, но у каждого есть свои объемы, поэтому самый главный тренд должен быть на последовательное сокращение объемов такой поддержки», — приводит РИА «Новости» слова замминистра.



Он отметил, что Россия также оказывает господдержку сельхозпроизводителям, однако ее объемы ниже, чем во многих других стран, в том числе США и Евросоюзе. «Есть целый ряд стран, объемы внутренней поддержки сельского хозяйства которых существенно выше, чем в России. Соответственно, это создает дополнительные конкурентные преимущества за счет существенного субсидирования. Когда вы выходите на международные рынки, то вы вступаете уже в неравноправную конкуренцию», — пояснил Груздев.



Если смотреть на совокупную поддержку АПК с учетом мер, реализуемых за счет потребителя (например, при помощи введения пошлин на импорт), то по отношению к ВВП в России ее уровень примерно равен американскому или европейскому, замечает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. По данным ОЭСР, в 2014—2016 годах совокупная поддержка агросектора в России составляла 0,9% от ВВП, в Евросоюзе — 0,7% ВВП, в США — 0,5% ВВП. В среднем отношение поддержки АПК к ВВП в странах ОЭСР равняется 0,6%. «Однако доля сельского хозяйства в экономике разных стран различается. И если делить совокупную господдержку на добавленную стоимость, созданную именно в сельском хозяйстве, то получится, что в России господдержка действительно значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — сказал «Агроинвестору» Узун.



При этом действующие в ВТО механизмы уже сейчас регулируют уровень господдержки АПК, добавляет эксперт. Однако организация разделяет госпомощь на два вида — влияющую на рынок, например, поддержка цены или выдача субсидии на конкретную продукцию, и не влияющую на рынок. «К последней, так называемой «зеленой» корзине, в частности, относятся субсидии фермерам, предоставляемые вне зависимости от вида производимой продукции, или поддержка сельского развития, инфраструктуры и т. д. И такие меры ВТО не ограничивает. То есть если деньги выделяются именно на производство пшеницы или кукурузы, то эти субсидии считаются влияющими на рынок, а если просто на гектар, то нет», — поясняет Узун. Именно такие меры «зеленой» корзины преобладают в развитых странах, в том числе США и ЕС, продолжает он, поэтому требовать сокращения господдержки от них будет сложно. «Пока наша господдержка в значительной степени — это «красная» корзина, а их — «зеленая», я думаю, что обсудить ничего не удастся», — заключает эксперт.



Как говорится в докладе ОЭСР «Мониторинг и оценка сельскохозяйственной политики 2017», за последние три года в мире на поддержку производителей сельхозпродукции в среднем ежегодно тратилось $519 млрд. В России совокупную поддержку АПК аналитики международной организации оценивают в $13,8 млрд в 2016 году, в Евросоюзе — $50,4 млрд, в США — $90,8 млрд. На реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в России в 2016 году из федерального бюджета было выделено 223,2 млрд руб. Основная часть финансирования пришлась на подпрограмму развития растениеводства — 60,1 млрд руб., еще 38,3 млрд руб. направлено на развитие животноводства, 24,4 млрд руб. — на молочное скотоводство, 13,1 млрд руб. — на целевую программу устойчивого развития сельских территорий.

