За последние три года в мире на поддержку производителей сельхозпродукции в среднем ежегодно тратилось $519 млрд, говорится в ежегодном докладе «Мониторинг и оценка сельскохозяйственной политики 2017», подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Основная часть из этого объема — почти 60% — приходилась на поддержание цен на внутреннем рынке. «Другие формы, такие как поддержка эффективного производства и регулирование торговых дисбалансов, в целом играли намного меньшую роль, однако их значение остается важным на определенных рынках», — говорится в докладе.



В докладе рассмотрены показатели 52 стран, в большинстве из них доля господдержки АПК в общем объеме ВВП за последние 20 лет сократилась. В том числе в странах ОЭСР это соотношение уменьшилось с 1,4% в 1995—1997 годах до 0,6% в 2014—2016 годах. «Наиболее значительное сокращение произошло в странах, где уровень поддержки АПК по отношению к размеру экономики был наиболее высок, в том числе в Южной Корее, Турции, Швейцарии и Исландии. Тем не менее, доля в этих странах по-прежнему остается высокой — от 1,2% до 1,7% ВВП, несмотря на тот факт, что сельское хозяйство продолжает играть важную роль только в экономике Турции», — говорится в обзоре.



Кроме того, существенное снижение зафиксировано в таких странах, как Колумбия, Казахстан, Россия и ЮАР, в то время как в Китае, а также Индонезии, Коста-Рике и на Филиппинах отношение агросубсидий к ВВП возросло. Самая большая доля затрачиваемых на АПК средств в ВВП среди исследованных стран — в Индонезии (4%), на Филиппинах (3,1%), в Турции и Китае (по 2,4%). Среди отраслей наибольшую поддержку в период с 2014 по 2016 год в мире получали производители риса, хлопка и сахара.



В России доля поддержки агросектора в 2014—2016 годах в среднем находилась на уровне 0,9% ВВП ежегодно, подсчитали аналитики ОЭСР. «Это более чем вдвое ниже, чем в середине 1990-х годов, в первую очередь, благодаря росту ВВП», — отмечается в докладе. Около 84% из общего объема, или $11,9 млрд, в последние годы приходилось на помощь производителям сельхозпродукции, в том числе за счет регулирования цен и предоставления субсидий, еще 13%, или $1,7 млрд, составляли общие затраты на функционирование агросектора и 3% — поддержка потребления.



В 2016 году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в России из федерального бюджета было выделено 223,2 млрд руб., в том числе 202,8 млрд руб. — Минсельхозу, 13,2 млрд руб. — Россельхознадзору, 5,5 млрд руб. — Росавтодору и 1,3 млрд руб. — Минфину. Основная часть финансирования пришлась на подпрограмму развития растениеводства — 60,1 млрд руб., еще 38,3 млрд руб. направлено на подпрограмму развития животноводства, 24,4 млрд руб. — на развитие молочного скотоводства, 13,1 млрд руб. — на целевую программу по устойчивому развитию сельских территорий.



В 2017 году на выполнение агропрограммы предусмотрено 215,8 млрд руб. При этом по состоянию на 23 апреля все субсидии на инвесткредиты уже были распределены, а на мероприятия по краткосрочному кредитованию осталось 3−7% субсидий, говорится в июньском «Мониторинге экономической ситуации», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли. В среду Госдума в третьем чтении одобрила поправки в закон о федеральном бюджете, в соответствии с которыми объем финансирования будет увеличен до 224,9 млрд руб.

