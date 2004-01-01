По итогам первого квартала инвестиции в основной капитал сельского хозяйства уменьшились на 9,6% до 46 млрд руб., следует из данных Росстата. В целом по сектору сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства вложения сократились на 6,9% до 51,1 млрд руб., тогда как в аналогичный период прошлого года был рост на 4,2%, а за весь 2016-й инвестиции увеличились на 10,6%. Инвестиции по всем секторам экономики в первом квартале выросли на 2,3%.



Начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко считает, что снижение физического объема инвестиций в агросектор неудивительно, поскольку 2017 год начался с изменения системы субсидированная кредитов в отрасли, да и федеральным бюджетом на 2017−2019 годы было заявлено снижение объема поддержки по госпрограмме развития сельского хозяйства. «Негативная динамика отражает настроение инвесторов — субсидируемые инвестиции запланированы, а вкладывать в крупные проекты без льготных ставок решаются только отдельные игроки, — комментирует она. — Также на показатель негативно влияет то, что в 2016 году в отрасли стартовало меньше крупных проектов, поэтому в первом квартале мы увидели снижение закупок». При этом во многих отраслях, напротив, была положительная динамика закупок импортного оборудования, поскольку существенно укрепился курс рубля, и оно стало доступнее, добавляет эксперт.



Ранее на фоне введения продэмбарго, господдержки и получения ценового конкурентного преимущества инвестиции в сельское хозяйство росли опережающими темпами, а сейчас из-за снижения интенсивности господдержки и укрепления национальной валюты наблюдается некоторый спад, вторит ей аналитик «Финам» Тимур Нигматуллин. Он предполагает, что и по итогам года по широкому перечню производств сохранится негативная динамика.



Росстат использует данные из официальных отчетностей, где отображены денежные движения, и не учитывает инвестиции в субъекты малого предпринимательства, данные по которым могут несколько изменить выводы, отмечает руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Тем не менее, в целом тренд поступления прямых инвестиций в основной капитал ведущих компаний отрасли действительно идет на снижение, признает она. «В первую очередь это может быть связано со снижением роли государства в инвестиционной и льготной финансовой политике по отношению к аграриям, — соглашается с другими эксперт. — Если раньше объем господдержки для каждого сектора определялся федеральным центром, то сейчас эти полномочия переданы региональным властям, что вызвало среди аграриев вполне здоровую реакцию недоверия — некоторые рискуют остаться без субсидий». Финансирование по каким-то статьям при переходе на «единую» субсидию сократилось, так, например, многие сельхозпроизводители сейчас не могут оформить полисы агрострахования из-за нехватки господдержки. «В прошлом году бюджет выделил на поддержку аграриям 223 млрд руб. — это на 14% больше, чем в 2015-м, благодаря этому росла доля прибыльных хозяйств», — указывает Михалева. Стоимость агрогоспрограммы на этот год пока составляет 215,8 млрд руб. Еще одной причиной падения объема инвестиций эксперт считает укрепление рубля.



Гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев также считает негативным фактором, повлиявшим на динамику инвестиций в АПК, снижение уровня господдержки: это выводит часть проектов из зоны рентабельности и мешает их запуску. Кроме того, продолжают падать доходы населения, что приводит к снижению потребительского спроса. Однако он отмечает, что, несмотря на в целом негативный итог первого квартала, в отрасли наблюдаются разнонаправленные тренды. «Например, из отчетности «Русагро» мы видим резкий рост объема инвестиций (2,9 млрд руб. против 1,16 млрд руб.), а у «Черкизово» наоборот — падение с 2,15 млрд руб. до 1,9 млрд руб. У кого-то заканчивается инвестиционная стадия, и они переходят к операционной, кто-то, напротив, продолжает инвестиционную», — комментирует он.



Интерес к отрасли сохраняется

Инвестиционный климат в АПК зависит от инвестиционного климата страны и в целом остается неблагоприятным. Но интерес к отрасли, как одной из немногих растущих, по сравнению с другими секторами экономики остается высоким, считает Морев.



По мнению Михалевой, инвестиционную привлекательность в частности сохраняют свиноводство и мясное скотоводство на фоне незакрытой потребности внутреннего рынка, а также существенных экспортных перспектив. Также она видит высокий потенциал вложений в проекты глубокой переработки зерновых и зернобобовых агрокультур, выращивания и переработки фруктов, орехов, в растениеводство (зерновые, масличные, бобовые) с использованием систем мелиорации, производство кормов для домашних животных. «Низкая инвестиционная активность будет наблюдаться в секторе мясного птицеводства, где ожидаются только сделки по приобретению и модернизации комплексов, а также в производстве яйца, поскольку потребности в нем полностью обеспечиваются, — продолжает эксперт. — Также отмечается снижение темпов роста новых проектов в молочном животноводстве, из-за их длительного срока окупаемости».



По оценке Морева, в 2016 году в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности в российском АПК вошли молочное животноводство, тепличное овощеводство и свиноводство. «Главными бенефициарами введения продовольственного эмбарго стали производители сыров, которые воспользовались отличной конъюнктурой и смогли резко увеличить объемы производства, — поясняет он. — Вторым выгодоприобретателем является свиноводство, поскольку компании сектора смогли заместить выпавшие объемы импорта. Производители овощей закрытого грунта также оказались в выигрыше».



Сейчас для последних ситуация остается «тепличной», считает Морев. Несмотря на все усилия Турции, России удается не допускать турецкие томаты на наш рынок, что приводит к росту тепличных проектов. «У молочников ситуация очень интересная: в отрасли по-прежнему сохраняется дефицит производства на уровне 20% и существенный уровень господдержки, но нет уверенности, что и дальше она будет на таком уровне, — говорит эксперт. — В итоге часть проектов из-за снижения объема субсидий и неправильно выбранной стратегии уходят с рынка, в то время как лидеры сектора продолжают наращивать объемы производства». А вот свиноводы столкнулись с падением доходности производства из-за снижения потребительского спроса, а также отсутствия новых ниш для сбыта на экспорт, добавляет он. Кроме того, он не исключает начало инвестиций в сектор глубокой переработки зерновых агрокультур: проектов очень много, но пока почти никто не дошел до стадии реализации.



АПК по-прежнему интересный для инвестиций сектор, демонстрирующий конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, уверена Дарья Снитко. «В ближайшее время положительное влияние на динамику инвестиций в отрасль окажет прогресс в обсуждении доступа российских продуктов на рынки Азии, — думает она. — В случае подписания соглашений об экспорте российского мяса в Китай мы ожидаем старта новых проектов в животноводстве».

