Никита Гордеев, Председатель совета директоров «Ока-Агро» (Рязанская область)

Мы получаем погектарную поддержку и не сталкивались с избыточными требованиями к нашему предприятию. Хотя определенные проблемы все же есть, однако они никак не связаны с опасениями ФАС. Главная из них — опоздания с выплатами. Кроме того, субсидии не выделяются на посевы технических агрокультур — рапс, сою, подсолнечник, горчицу, сурепку. Минсельхоз это мотивирует их высокой маржинальностью. Но технические агрокультуры нужны в севообороте. Если необходимы ограничения для сохранения плодородия, то можно вводить запретительные нормы по севообороту, но вообще сбрасывать их со счетов — неправильно.



Еще одна проблема — существование жесткой нормы, согласно которой нельзя даже на один гектар уменьшать посевы кормовых и зерновых агрокультур. Но поля различаются по площади, происходит ежегодная ротация технических и иных агрокультур, что иногда приводит к сокращению площадей кормовых и зерновых. В этом случае сельхозпроизводитель не только не получает господдержку на текущий год, но еще и будет обязан вернуть государству субсидию за прошлый.



Александр Неженец, Генеральный директор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край)

В текущем году наше предприятие практически не будет пользоваться субсидиями по нескольким причинам. Во-первых, для нас наиболее значим такой вид господдержки, как субсидирование процентной ставки. Банки, в которых кредитуется наше предприятие («Центр-Инвест» и «Кубань Кредит»), не попали в перечень аккредитованных Минсельхозом, а следовательно, у нас нет возможности воспользоваться льготной кредитной ставкой. По сути, нас вынуждают получать кредиты в аккредитованных по программе банках, обслуживание и условия финансирования которых нас не удовлетворяют по нескольким причинам. Данный подход является дискриминационным, и очевидна протекция государства по отношению к ряду банков.



Во-вторых, для нас важна несвязанная поддержка. В этом году Кубань отнесли к категории регионов, имеющих наивысшие положительные финансово-экономические результаты в области растениеводства в 2016-м. И погектарные субсидии на основные агрокультуры выплачиваться не будут. Кроме того, мы традиционно используем для сева озимой пшеницы элитные семена (в том числе собственного производства) и пользовались предусмотренными мерами господдержки в области элитного семеноводства. Сейчас мы не можем оценить внесенные изменения для расчета объемов поддержки, так как воспользуемся данной программой не ранее осени 2017 года.



Наконец, несмотря на активное развитие мясного скотоводства (КРС и табунное коневодство) на нашей агрофирме, мы не являемся племенным предприятием, поэтому отрезаны от тех немногих предусмотренных мер господдержки по животноводческому направлению. Прочие виды господдержки для нас малозначимы, а, например, в части возмещения затрат на агрострахование — экономически неэффективны.



Таким образом, на своем опыте мы увидели реальное сокращение объемов господдержки, а применительно к субсидированию процентных ставок — прямое давление государства, выраженное в протекционизме в пользу ряда крупных банков без учета интересов сельхозпроизводителей.



Заурбек Уртаев, Заместитель директора холдинга «ИрАгро» (Северная Осетия-Алания)

Уже три года получаем погектарные субсидии и с избыточными требованиями ни разу не сталкивались. Это нормальный механизм господдержки. Но я считаю, что ее должны оказывать предприятиям, которые получают прибыль. Если же говорить о самой процедуре подачи заявки, то у крупных и средних хозяйств, у которых есть юрист и бухгалтер, нет проблемы с подготовкой и подачей документов.



Сергей Лузянин, Директор СХП «Урожай», СХП «Родина», «Оршанская семеноводческая станция» (Марий Эл)

До 2017 года больших требований по получению субсидий не было. Предприятия каждый год заключали соглашения с региональным правительством, согласно которым были обязаны предоставлять всю отчетность и платить налоги. Часть субсидий получали, пусть и с задержкой. Например, за гектар возделываемой пашни нам платили 290 руб., а компенсация процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам составляла 8,2%.



По остальным направлениям — проблема. Например, наши предприятия могли получать компенсацию части затрат на приобретение элитных семян. Бумаг надо немного — отчитайся, что посеял, и все. Увы, деньги нам не выплатили. Причина — скудный лимит по этому направлению и «живая» очередь: кто первый отчитался, тот и получил, остальные в «пролете». В результате наши предприятия лишились порядка 1,7 млн руб., и их уже не дадут. Есть задолженность и по процентным ставкам — примерно 300 тыс. руб. А по несвязанной поддержке в этом году получили лишь половину обещанного объема.



Неоднократные обращения аграриев с просьбой сделать доступными кредиты с разумной процентной ставкой были услышаны. В конце прошлого года было принято постановление № 1528. Сельхозпроизводители обрадовались, пошли за кредитами, банки стали активно принимать заявки. Все потратили кучу времени. Результат — кредитов нет. Причина — отсутствие лимитов.



Поэтому опасения ФАС мне понятны. До 80% сельхозпредприятий в 2017 году не смогут воспользоваться льготным кредитованием из-за отсутствия денег на эти цели, поэтому вынуждены будут сократить производство.

