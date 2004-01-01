В 2016 году в российском сельском хозяйстве отмечен рост инвестиций на 10% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании итоговой коллегии Минсельхоза, на котором присутствует корреспондент «Агроинвестора». По словам главы правительства, объем кредитования в отрасли увеличился по сравнению с 2015 годом на треть. «В основном, это краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, но есть потребность и в более долгосрочных вложениях… По ряду направлений субсидирование показало неплохой результат», — сказал Медведев. В частности, производство сельхозтехники в стране выросло на 58% в 2016 году, что является хорошим совместным результатом Минсельхоза и Минпромторга, указал глава правительства.



Совокупный объем выданных сельхозпроизводителям кредитов в 2016 году увеличился до 1,5 трлн руб. При этом на 1 руб. господдержки было привлечено до 7 руб. инвестиций, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев, отметив, что по итогам 2016 года рост инвестиционной активности сохранился. «Благодаря поддержке правительства приоритетных точек роста инвесторы все чаще проявляют интерес к молочному и мясному скотоводству, овощеводству и садоводству, несмотря на длительный срок окупаемости», — заявил Ткачев. Он добавил, что господдержка «позволяет сохранять на среднем уровне рентабельность производства» и увеличить число прибыльных хозяйств. По оценке Минсельхоза, удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельхозорганизаций по итогам 2016 года составит 87,4%, что на 2,6 процентных пункта выше, чем в 2015 году. «Уже практически в каждом субъекте России число прибыльных, вышедших из банкротства хозяйств превышает как минимум 80%, хотя еще несколько лет назад цифры были 50−60%. То есть серьезные позитивные перемены», — констатировал Ткачев.



Как говорится в справке Минсельхоза к заседанию, рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий в 2016 году ожидается на уровне 17,3%. Без учета субсидий рентабельность оценивается в 10,2% против 11,8% в 2015 году. Прибыль до налогообложения (с учетом субсидий) ожидается в сумме 359,2 млрд руб., что на 7,6% ниже уровня 2015 года.



В ходе заседания итоговой коллегии Ткачев вновь повторил свой призыв найти для господдержки АПК в этом году дополнительные 36 млрд руб., доведя ее общий объем до 250 млрд руб. В том числе 10 млрд руб. необходимо выделить на единую субсидию, 7 млрд руб. — на докапитализацию «Росагролизинга». Еще 19 млрд руб. нужно на льготное кредитование, в том числе 9 млрд руб. — на краткосрочные кредиты и 10 млрд руб. — на инвестиционные. Как отметил глава Минсельхоза, предусмотренные сейчас в бюджете 21,3 млрд руб. на льготные кредиты «уже практически полностью освоены». «И, конечно, те 6 млрд руб., которые сегодня есть (на инвестиционные кредиты — «Агроинвестор»), тоже все израсходованы», — сообщил он. Без дополнительного госфинансирования производство сельхозпродукции может сократиться, заметил министр. «Дефицит средств повлечет за собой отказ инвесторов от реализации новых аграрных проектов в текущем году. А с учетом инерционности отрасли в 2019—2020 годах мы можем столкнуться с сокращением производства», — предупредил он.



Ранее правительство внесло изменения в госпрограмму развития АПК до 2020 года. На 2017 год в ней предусмотрена господдержка отрасли в размере 215,8 млрд руб., на 2018-й — 197,9 млрд руб., 2019-й — 194 млрд руб., 2020-й — 194,06 млрд руб. Таким образом, финансирование госпрограммы в 2018—2020 годах сокращено в 1,7 раза. В то же время в ходе заседания Медведев пообещал сохранить уровень финансирования сельского хозяйства и проанализировать просьбу Ткачева о выделении дополнительных средств. «Мы и раньше утверждали цифры меньше, а платили больше, как в этом году, как в прошлом году, как в позапрошлом году», — напомнил он.

