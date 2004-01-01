В связи с ростом численности населения планеты потребность в инвестициях в агросектор неуклонно растет. По данным ФАО, для обеспечения продовольствием населения только 93 развивающихся стран, включая Россию, к 2050 году требуется около $209 млрд ежегодно. Причем это нижняя граница для поддержания существующего уровня при минимальных улучшениях.



Каков объем инвестиций в российский агросектор сегодня? По данным Росстата, в период с 2010 по 2014 годы приток вложений в основной капитал (без земли) в сельском хозяйстве составил в среднем 429 млрд руб. в год, что эквивалентно порядка $13 млрд. В 2015-м данный показатель составил всего $8,5 млрд. Однако более объективную картину инвестиций в отрасль дает такой показатель, как вложения в основной капитал по виду деятельности «сельское хозяйство и охота» по крупным и средним организациям, то есть только по тем компаниям, которые сдают развернутую отчетность, без субъектов малого предпринимательства и без использования оценочных значений Росстата. Согласно этим данным, объем вложений крупных и средних компаний в АПК за 2010−2014 годы составил свыше 270 млрд руб., или $8,5 млрд в год.



Существующие масштабы инвестиций не соответствуют ни внутренним потребностям отрасли, ни возрастанию ее роли глобального игрока. Обратимся к одному из макроэкономических показателей, такому как «потребление основного капитала» (consumption of fixed capital, представляет собой стоимостную оценку величины снижения стоимости основного капитала в сельском хозяйстве в результате физического и морального износа). По оценкам ФАО, применительно к России его величина в период 2010—2014 годов составила в среднем $10 млрд. Таким образом, с известной долей условности можно сказать, что потребность отечественного АПК в инвестициях только в простое воспроизводство составляет порядка $10 млрд в год.



«Недоинвестированность» отрасли связана с двумя объективными обстоятельствами. Во-первых, это недостаточный объем прибыли и свободных денежных средств, создаваемых самим сектором. Так, число рентабельных сельхозорганизаций в 2015 году составило 3,7 тыс., а общая сумма прибыли — 335 млрд руб. При этом их общая задолженность по различным обязательствам (кредитам и займам и пр.) по состоянию на 1 января 2016-го достигла 1956 млрд руб. Во-вторых, это нехватка инвестиций, привлекаемых отраслью «извне». Речь, прежде всего, идет о способности агропрома работать со сторонними инвесторами, а не привлекать дорогостоящие кредитные ресурсы в условиях и без того высокой долговой нагрузки.



Из множества причин низкого притока внешнего капитала в отрасль можно выделить три наиболее актуальных проблемы. Первая заключается в неготовности большинства хозяйств как объектов инвестирования. Что означает непрозрачность, отсутствие четкого понимания объемов и справедливой стоимости собственных активов («не знаем, чем владеем») и пассивов («не знаем, кому и сколько должны»), достоверной отчетности, четко выработанной производственной и сбытовой стратегии («не знаем, что будем производить и кому продавать даже в среднесрочной перспективе»), рационального бизнес-планирования. Отдельно следует обратить внимание, что сельхозпредприятия не располагают возможностью и традициями привлечения специалистов, имеющих опыт работы в инвестиционной сфере. Чтобы решить эту проблему, бизнес должен понять себя, оценить, что он представляет собой как объект инвестирования. Важно также подготовить и реализовать программу повышения собственной инвестиционной привлекательности. Таким образом компании сделают важный шаг на пути позиционирования себя как объекта для вложений.



Вторая проблема — неразвитость земельных отношений. Зачастую земли сельхозназначения как основной актив хозяйствующих субъектов характеризуются преобладанием «переходных» форм собственности (долевая собственность) и незавершенностью земельной реформы. В частности — «распыление» собственности на землю среди большого числа экономически слабых владельцев, не обладающих ресурсами, компетенциями и мотивацией для развития. По данным Минсельхоза, на 2014 год в частной собственности находилось 128 млн га земель сельхозназначения, из них 92 млн га, или 72%, составляли земельные доли. За юридическими лицами числилось лишь 15 млн га, или 12% от площади, находящейся в частной собственности, или 4% от всей земли сельхозназначения. Кроме того, мешают ограничения оборота агроземель, находящихся в долевой собственности (препятствие для концентрации и формирования залоговой базы), «неустойчивость» арендных отношений с участниками долевой собственности, низкое качество юридического оформления прав на земельные активы. Большинство факторов, связанных с состоянием земельных отношений, находится за пределами влияния бизнеса. Однако улучшение структуры земельного банка, повышение качества юридического оформления земли будет способствовать росту стоимости агроактивов и их инвестиционной привлекательности.



Неразвитость инвестиционной инфраструктуры, ориентированной на аграрный сектор — это третья важная причина, ограничивающая приток инвестиции в АПК. В России недостаточно специализированных инвестиционных институтов, в фокусе которых находится сельское хозяйство. Также ограничено число публичных агрокомпаний, присутствует «информационная закрытость» многих участников рынка, низкий уровень отраслевых компетенций инвестиционных посредников и консультационных компаний. По-прежнему не хватает специализированных фондовых площадок: в настоящее время на Московской бирже даже отсутствует такой индекс, как «сельское хозяйство». Здесь многое зависит от самого бизнеса. Необходимо развивать культуру взаимодействия с инвестиционным сообществом. Важным инструментом тут могут выступить отраслевые конференции, тематические семинары, специализированные информационные ресурсы. Инвестиционное и экспертное сообщества должны сделать шаг навстречу агросектору в части разъяснения критериев инвестирования и методологии взаимодействия.



Автор — управляющий партнер консалтинговой группы «Агроинвестсервис»

