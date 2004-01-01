По степени влияния на рынок человек, а точнее чиновник, заметно превосходит погоду. Если ваша политическая элита настроена особенно воинственно, то вы рискуете всю жизнь питаться рисом, выращенным на собственных фекалиях. В менее тяжелом случае можно внезапно лишиться основного блюда своего рациона, как это происходит сейчас в Индии . Вигиланты из числа радикально настроенных индуистов уже довольно долгое время патрулируют дороги в надежде поймать и линчевать торговцев, перевозящих скот на бойни. Как следствие, мусульмане вынуждены заменять говядину молоком. В апреле этого года деятельность фундаменталистов дала и первые статистические плоды — экспортные отгрузки буйволятины снизились на 11,4% по отношению к прошлому году. Но солидарное правительство не останавливается на достигнутом и вводит полный запрет на убой коров и буйволиц. Если запрет будет соблюдаться, то мировые цены на говядину вырастут и, быть может, значительно. По данным UN COMTRADE, в 2016 году Индия с запасом обошла Бразилию по отгрузкам замороженной говядины/буйволятины (в статистике внешней торговли они не различаются), экспортировав 1,3 млн т. На Россию «открыто» всего одно индийское предприятие (входит в крупнейший холдинг Allana), которое поставляет заметные объемы на наш рынок. Но проблема, главным образом, в том, что Индия оказывает колоссальное косвенное влияние, конкурируя с Бразилией на многих рынках третьего мира. А Бразилия — наш ключевой поставщик. Не пора ли закупить впрок «еврейской» колбаски?..



Правда, сейчас бразильские экспортеры мяса едва ли могут воспользоваться ситуацией в Индии. После череды санитарных и коррупционных скандалов репутация ведущих холдингов оказалась подпорченной. К тому же с конца мая погода препятствовала отгрузкам из южных портов страны. А вот бразильские экспортеры сои, напротив, ждут любого ухудшения погоды на рынке основного конкурента — США — и придерживают поставки. Фермеры ставят на вероятность любых погодных форс-мажоров, которые могут заставить трейдеров занервничать и повысить цены закупки. Политика, мягко говоря, рискованная, поскольку в штатах пока ничто не предвещает плохого урожая. Не пропустите очередной ежемесячный прогноз американского МСХ по рынкам зерновых и масличных. Напомню, что это организация с доступом к наибольшему числу работающих погодных спутников в мире. Есть и более оперативный отчет по погоде и состоянию посевов, а последнее новшество от Thomson-Reuters позволит еженедельно просматривать съемки с полей отдельных американских хозяйств (требуется регистрация).



Пока американские производители сои спокойно перелистывают аналитические отчеты, производители сахара вынуждены вчитываться в статьи, посвященные переговорам США и Мексики. Если в отношениях США и Канады наиболее «взрывоопасным» оказался молочный рынок , то с южным соседом американцы не могут договориться

об объемах поставок и ценах тростникового сахара. По одной из версий, своим существованием отрасль производства сахара из свеклы обязана Наполеону Бонапарту, который использовал данную технологию, когда англичане блокировали поставки тростникового сахара на континент. Это был вынужденный шаг, поскольку производство тростникового сахара было и остается дешевле, чем свекловичного. В США 55% сахара является именно свекловичным (т.е. заведомо дорогим), поэтому ни одна страна мира не имеет свободного доступа на данный рынок. Договоренности с Мексикой истекают этим летом, и, если стороны не придут к новому соглашению, то на мексиканскую продукцию будут наложены антидемпинговые пошлины. В ответ Мексика, скорее всего, ограничит доступ на свой рынок американского кукурузного сиропа. Поэтому список вовлеченных в дело лоббистов включает представителей таких бизнес-империй как Coca-Cola и Cargill.



Еще один политический кризис разгорелся на Ближнем Востоке. Арабские соседи обвинили Катар в поддержке терроризма и блокировали поставки продовольствия. В то время как правительство Катара вынуждено вести переговоры о поставках из не столь дружественных Ирана и Турции, рядовые покупатели штурмуют магазины в поисках риса и сахара . Иногда от изобилия до дефицита нас отделяют лишь несколько дней.



К сожалению, производителям иногда приходится читать прессу не только в информационных целях. «Удачная» статья или даже отдельное выражение способно обрушить продажи как отдельной компании, так и целой отрасли. Несколько лет назад телерадиовещательная компания ABC ввела в обиход выражение «розовая слизь», которым окрестили обработанный аммиаком постный говяжий фарш. Продукт используют в дешевых бургерах. Он признан безопасным для здоровья. Тем не менее, ни само выражение, ни упоминание использования аммиака не пришлось по вкусу американским потребителям, и ведущий производитель «розовой слизи» — компания Beef Product Inc. — закрыла три из четырех своих предприятий, потеряв около $2 млрд . Сейчас дело дошло до разбирательства в суде, где ABC может потерять около $6 млрд (законодательство позволяет требовать троекратного возмещения ущерба). Решение суда станет важным прецедентом. С одной стороны, «четвертая власть» должна быть ограничена разумными рамками, с другой — потребитель, конечно, имеет право что-то знать.



Автор — руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово». Обзор подготовлен специально для agroinvestor.ru.

