Заочная перепалка Трампа и Трюдо

«Давайте не будем притворяться, что мы говорим о свободном рынке, когда речь идет о сельском хозяйстве!», — так дословно ответил премьер-министр Канады на обещания Дональда Трампа разобраться с канадскими субсидиями для молочной отрасли. С Джастином Трюдо трудно не согласится. «Свободный рынок» в сельском хозяйстве проявляется в двух случаях — либо от большой силы, либо от крайней слабости. Защитники классического либерального подхода всегда обладают необходимыми абсолютными и относительными преимуществами для наращивания экспорта. И напротив, ликвидация торговых барьеров — это часто последствие краха государственного аппарата (примеры — Япония, СССР, Ирак).



Избыточное производство молока в США подталкивает администрацию к поиску легких решений. Американский президент оказывает пока еще словесное давление на ближайших соседей — Канаду и Мексику. Но попытки пересмотреть существующие торговые соглашения могут иметь неблагоприятные последствия именно для американской отрасли. Фьючерсы CME на сделки с сухим обезжиренным молоком упали на 13%

из-за обострившихся отношений внутри НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли). США экспортирует более половины произведенного сухого молока, и основным импортером является Мексика. В феврале американский экспорт в эту страну составил 26 тыс. т. Участники рынка опасаются, что в случае начала торговой войны, Мексика перекроет поставки продовольствия из США. Производители Бразилии и Аргентины готовятся заменить американские поставки. Заочная перепалка Трампа и Трюдо случилась именно на этом неблагоприятном фоне. Канадский премьер не постеснялся отметить , что в торговле молочными продуктами с Канадой у США профицит в $400 млн, а значит это вовсе не Канада является проблемой для США. Чем бы ни кончился конфликт, российский молочный рынок надежно изолирован от его последствий. Где-то далеко молоко используют в качестве удобрения, а у нас на полках лежит сыр из пальмового масла. Протекционизм имеет как свои плюсы, так и минусы.



В Индии нападают на скотовозы

Религия, а точнее трактовка ее постулатов, накладывает не меньший отпечаток на продовольственный рынок, чем политика. В Индии с укреплением позиций исповедующих индуизм националистов (Индийская народная партия) резко участились случаи нападений на скотовозы . Вооруженная толпа останавливает грузовики и линчует водителей-мусульман. Казалось бы, это внутреннее дело Индии, но страна является крупнейшим поставщиком говядины (буйволятины) в мире — за 2016 год было вывезено 1,3 млн т. Основными клиентами являются развивающиеся страны Дальнего и Ближнего Востока, а также Африки. Основной экспортер — компания Allana — уже начала испытывать трудности с закупкой скота. Один из ее заводов является единственным индийским предприятием, осуществляющим поставки говядины в Россию. По данным индийской стороны, за предыдущий год поставки превысили 6 тыс. т (1 -2% российского импорта). Индия могла бы составить конкуренцию латиноамериканским компаниям и Беларуси на российском рынке, но Россельхознадзор не устраивает санитарное состояние индийских предприятий. Приятно, что наши инспекторы строже арабских — Саудовская Аравия завезла в 2016 году более 50 тыс. т буйволятины. При сокращении экспорта говядины из Индии в выигрыше окажутся в первую очередь бразильские поставщики — там к коровам относятся гораздо проще.



Эпизоотия корректирует товарные потоки

Говоря о Россельхознадзоре, мы подходим к третьему фактору, благодаря которому мировая торговля продовольствием столь далека от идеалов классической экономической школы. Вспышки разного рода заболеваний ведут к существенному сдвигу товарных потоков. Примером последнего времени является птичий грипп. Причем под влиянием оказываются и мясо птицы, и яйца, и зерновые . Американская компания Sanderson Farms увеличивает экспорт в Ирак, потому что у европейских производителей больше проблем с птичьим гриппом, чем у американских. Южная Корея заблокировала поставки из США после очередной вспышки заболевания. В самой Южной Корее вынужденно забили столько птицы, что зерновой трейдер Bunge был вынужден снизить отгрузки зерна в страну из-за снижения потребления кормов. Примечательно, что в большинстве случаев выигравшей стороной снова оказывается Бразилия. Эта страна остается единственным крупнейшим поставщиком мяса птицы, где не было случаев заболевания птичьим гриппом. При этом трудно определить, когда эпизоотическая ситуация и санитарное состояние продукции вызывают неподдельную обеспокоенность страны-импортера, а когда используются для достижения политических целей. Протекционизм, религиозные предписания и санитарные барьеры, кажется, будут существовать всегда. А значит, продовольственный рынок никогда не будет «свободным».



Автор — руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово». Обзор подготовлен специально для agroinvestor.ru.

