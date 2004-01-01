Компания «Тула продукт» после выборов президента США выпустила в продажу лимитированную партию сахара-рафинада, посвященную победе Дональда Трампа. На этой неделе несколько пачек с его изображением были переданы в посольство США в России. «Мы болели за Дональда Трампа и рады, что он победил», — заявил генеральный директор компании Сергей Силаев.



Как сообщила «Агроинвестору» представитель «Тула продукт», было выпущено 12 тыс. коробок рафинада с изображением Трампа. «Это была ограниченная партия, которая уже отправлена в магазины», — сказала она, отметив, что появление такого сахара вызвало ажиотаж и «очень повлияло на продажи». «Спрос был большой, и сейчас мы думаем над тем, чтобы напечатать повторный тираж упаковок», — поделилась представитель компании.



Воспользоваться победой Дональда Трампа решила и сеть российского сегмента ресторанов Burger King. В ноябре компания сообщила о планах выпустить «Трамп-бургер». «По сути, это двойной «Злейшей воппер», единственное отличие — к нему нельзя заказать соусы и еду мексиканского происхождения», — говорилось в сообщении компании. Как рассказал «Агроинвестору» представитель Burger King Russia, сэндвич в сети действительно появился, но ненадолго. «Пока это было интересно людям, у нас он продавался. Но потом интерес спал, и мы его вывели», — уточнил он, отметив, что возвращаться к этому маркетинговому ходу больше не планируется.



Одно из главных мировых событий конца прошлого года использовали представители не только пищевой индустрии, но и самых разных отраслей. Так, в Златоусте была отлита серия памятных монет с изображением Дональда Трампа из золота и серебра, в Новосибирске выпустили партию древесного угля с названием «Дональд Трамп», производитель люксовых смартфонов Caviar выпустила партию iPhone7 с барельефом Дональда Трампа, а авиакомпания «Победа» провела недельную акцию «ТРАМПлинная распродажа». Как сообщает Russia Today, в честь победы республиканца были проданы 100 тыс. авиабилетов на 37 направлений по 999 руб.



«Ничего нового или уникального в этой технологии нет, периодически появляются какие-то предприниматели, желающие заработать деньги на новостях, которые в данный момент привлекают внимание аудитории», — прокомментировал «Агроинвестору» президент брендингового агентства Mildberry Олег Бериев. Однако, по его словам, к методам ситуативного маркетинга, как правило, прибегают некрупные игроки. «Если подобные методы применяет большая известная компания, то они выглядят странно и рискованно. Небольшие же участники рынка не вкладывают много денег в стратегии и маркетинг и могут позволить себе все что угодно, используя самые разные креативные решения, — рассказал он. — Возможно, такой шаг вызовет улыбку у какого-то количества россиян и, наверное, в краткосрочном периоде на этом можно заработать. Также не исключено, что больше пользы производителю принесет не то, что он разместит изображение Трампа, а то, что об этом напишут новость».



Сам Дональд Трамп не только охотно называл своим именем принадлежащие ему компании и объекты недвижимости, но и продавал лицензии на его использование другим бизнесменам. Так, именем 45-го президента США названы линия мужской одежды, аксессуаров и часов, парфюм, бутилированная вода, стейки, водка, вино и др. Правда, например, водочный проект просуществовал недолго. В 2005 году бизнесмен стал партнером компании Drinks Americas Holdings, передав права на использование своего имени. Но уже к 2011 году выпуск водки Trump Super Premium Vodka был остановлен. По информации РБК, сейчас ее производит бывший партнер компании в Израиле. Стейки Trump Steaks появились в 2007 году, их стоимость составляла $199−999 за розничную упаковку, в рекламной кампании участвовал сам Трамп. С апреля прошлого года мясо перестали продавать в магазинах, но стейки готовят в ресторанах Трампа в Trump Tower.



А вот винодельня, купленная Трампом в 2011 году, продолжает работать, выпуская продукцию под брендом Trump. Президентом компании является сын Дональда Трампа, Эрик. У нее почти 200 га французских сортов красного винограда — это самый большой виноградник в штате Вирджиния и на восточном побережье США, говорится на сайте винодельни. Кроме того, здесь есть дегустационный зал и бутик-отель. Винодельня производит как тихие, так и игристые вина, цены в ее интернет-магазине — от $22 за бутылку (около 1,3 тыс. руб. по курсу на 28 января).



Как сообщает NBC News, в документах, поданных при выдвижении кандидатом в президенты, сам Трамп оценил стоимость своего бренда в $3 млрд.

