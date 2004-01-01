Из-за скандала в Бразилии упал экспорт мяса

Бразилия переживает коррупционный скандал, в который оказались вовлечены крупнейшие производители — BRF и JBS. Среди прочего компании обвиняют в переработке «гнилого» мяса под прикрытием «купленных» служб надзора. Новости о полицейском расследовании появились в середине марта. С тех пор основные импортеры — ЕС, Китай, Гонконг — успели приостановить и снова разрешить ввоз бразильского мяса. Реакция Россельхознадзора была минимальной — приостановили сертификацию двух оскандалившихся предприятий, которые экспортировали в Россию говядину и индейку.



Публикуемая в начале апреля статистика экспорта Бразилии за март позволяет объективно оценить нанесенный мясной отрасли ущерб. Объем вывоза говядины упал на 11% год к году, снижение по свинине и птице составило 7% и 3% (подробнее ). Цены на мясо в Бразилии снижаются, но влияние форс-мажоров заслоняют другие факторы — неблагоприятная для отрасли сезонность и падающая стоимость кормов. Низкий уровень цен потенциально может привести к увеличению экспорта в Россию. Последствия скандала могут ощущаться довольно долго, поскольку закупающие компании предпринимают шаги на своем уровне. Например, в Южной Корее сеть ресторанов быстрого питания KFC заявила , что не будет использовать бразильскую птицу на своих кухнях.



Рекорды с разными знаками в США

Не все новости были негативными. Американские фермеры, разочарованные низкими ценами на кукурузу и пшеницу, засевают рекордные площади соей. По оценке Минсельхоза США, посевы агрокультуры увеличатся на 7% и достигнут 36 млн га. Кукурузой займут 36 млн га — на 4% меньше. Посевы пшеницы сократятся на 8% до рекордно низкого уровня в 18 млн га. Все это происходит на фоне ожидаемого рекордного урожая сои в Бразилии

(окончание сбора в мае). По последним оценкам, в стране соберут 113 млн т. Таким образом, потребителям сои в европейской части России в следующем сезоне соя может достаться дешевле, а российские экспортеры пшеницы, возможно, вздохнут свободнее из-за снижения американских поставок. Подробнее ситуация на мировом рынке зерновых и масличных будет проанализирована в очередном отчете WASDE Минсельхоза США, который будет опубликован 11 апреля.



Евросоюзу некуда девать молоко

В прошлом месяце «многостаночники» из Минсельхоза США также опубликовали обзорный отчет по молочной отрасли ЕС. По производству молока европейцы далеко опережают все прочие страны за исключением Индии. В последние два года отрасль прошла через серьезные испытания, связанные с отменой производственных квот, российским эмбарго и завершением массовых закупок сухого молока Китаем. В отчете довольно подробно анализируются предпринимаемые ЕС меры поддержки рынка, но наиболее эффективным средством снова оказалось простое снижение производства в течение 2016 года.



Очевидно, что европейские производители, как и многие российские потребители, с нетерпением ждут возобновления поставок в нашу страну, поскольку самообеспеченность ЕС собственным молоком по-прежнему превышает 100%. Попыткам стимулировать спрос, как и по некоторым другим продуктам в России, противостоит пресса. Например, в британской газете Guardian на прошлой неделе вышла статья , в которой с удивительной художественной силой описываются страдания животных при производстве молока, а сама молочная отрасль названа «самой мрачной и порочной» в сельском хозяйстве. Автор тут же с оптимизмом отмечает, что продажи вегетарианских сыров растут значительно быстрее, чем ожидалось.



Сделки мировых гигантов

И немного о новостях смежных с сельским хозяйством и АПК отраслей. Выше по производственной цепочке — в секторе производства химикатов и семян — наметилась череда тектонических слияний и поглощений. New York Times анализирует намечающуюся покупку Syngenta китайской компанией ChemChina с точки зрения укрепления национальной безопасности Китая. Китаю требуются современные технологии для того, чтобы прокормить растущее население, и предстоящая покупка может стать первым шагом на пути внедрения ГМО в стране. Параллельно идут переговоры еще по двум сделкам — Bayer пытается купить Monsanto, а Dow Chemicals объединиться с DuPont. Газета отмечает, что, если все три сделки будут завершены, монополизация в отрасли глобально вырастет.



Amazon против традиционной розницы

Вниз по производственной цепочке — в розничной торговле — Amazon продолжает терроризировать своих конкурентов. На прошлой неделе компания пригласила крупнейших производителей продовольствия Mondelez и General Mills на саммит в Сиэтле, по выражению журналистов Fortune , для того, чтобы объяснить, что они более не нуждаются в Walmart и прочих крупных ритейлерах. В программу входило посещение распределительного центра, который Amazon использует для развития торговли on-line и слома гегемонии традиционной розницы.



Неудачный «твит» McDonald’s

В сегменте ресторанного питания McDonald’s сделал неудачный «твит» объявив о том, что начинает производить один из гамбургеров в США из охлажденной говядины. Тема была немедленно подхвачена пиарщиками конкурирующей Wendy’s, которые не преминули указать , что все их котлеты делаются из охлажденной говядины с момента основания компании в 1969 году. Как бы то ни было, новость обозначает интересный тренд, по крайней мере, для одного российского производителя говядины. McDonald’s является одним из крупнейших покупателей говядины в мире, по данным Financial Times , его доля составляет около 2%.



Автор — руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово». Обзор подготовлен специально для agroinvestor.ru.

