Министерство сельского хозяйства Бразилии в понедельник объявило о запрете экспорта мяса с 21 мясоперерабатывающего предприятия, после того как полиция обвинила местных инспекторов в получении взяток в обмен на разрешение продажи просроченной и испорченной продукции. В конце прошлой недели Федеральная полиция Бразилии арестовала участников масштабной преступной группировки, занимавшейся продажей просроченных продуктов питания, в первую очередь, мяса. Объектом расследования, которое велось в течение двух лет, стали крупные бразильские компании, такие как BRF SA и JBS SA, а также десятки более мелких производителей, сообщает Reuters. По версии следствия, представители этих компаний подкупали инспекторов, которые закрывали глаза на переработку испорченного мяса, отгрузку товара со следами сальмонеллы или просто не осматривали заводы.



Бразилия является крупнейшим в мире экспортером говядины и мяса птицы. Китай, на который пришлась почти треть от $13,9-миллиардного экспорта бразильского мяса в прошлом году, а также Евросоюз уже объявили о введении ограничений на ввоз мяса из Бразилии в качестве превентивной меры. По словам официального представителя Еврокомиссии Энрико Бривио, он связался с бразильской стороной, потребовав от нее представить подробную информацию о поставщиках, однако ответа пока не получено. Временно запретить поставки бразильского мяса также решили власти Чили, а Министерство сельского хозяйства Южной Кореи заявило о намерении усилить проверки импортируемого из Бразилии мяса и временно запретить продажу продукции BRF. Предоставить информацию о расследовании также потребовали власти США.



Россия усилила контроль

Официальный запрос в государственную ветеринарную службу Бразилии отправила и Россия. Однако до получения достоверной информации вводить запрет на поставки бразильского мяса в страну не предполагается, сообщила «Агроинвестору» представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. «Пока вводить ограничения мы не планируем. Мы усилили лабораторный контроль за всей ввозимой продукцией из Бразилии. И потенциальная продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям России, на территорию страны не поступит: как только мы такую продукцию выявим, мы запретим ее поставлять», — сказала Мелано. По ее словам, у Россельхознадзора к настоящему времени нет никакой официальной информации от бразильской стороны. «То что мы знаем, это данные из СМИ, и мы не можем на них опираться как на официальные документы», — отметила представитель ведомства.



На Россию приходится около 10% бразильского экспорта мяса. Как сообщает Росстат, в 2016 году из Бразилии в Россию было поставлено 129 тыс. т замороженного мяса КРС, что составляет 47% всего российского импорта в этой категории. Доля бразильской свежей, охлажденной или замороженной свинины еще больше — 93%: в прошлом году из 259 тыс. т этого вида мяса, ввезенного в Россию, на латиноамериканскую страну пришлось 241 тыс. т. Свежего и замороженного мяса птицы из Бразилии за минувший год было поставлено 93,8 тыс. т, что составляет почти 42% всего объема российского импорта в этой категории.



В случае введения запрета на импорт из Бразилии проблемы могут возникнуть в первую очередь на рынке говядины, сказал «Агроинвестору» председатель исполнительного комитет Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Поставки всех видов мяса из Бразилии действительно доминируют в российском экспорте этой продукции, особенно после введения Россией специальных экономических мер в отношении отдельных стран. Однако по мясу птицы мы не видим никаких проблем в случае гипотетического закрытия рынка для бразильского мяса птицы, потому что у нас сегодня избыток предложения и российские предприятия не работают на полную мощность», — сказал эксперт. Мало скажется возможное закрытие бразильского импорта и на рынке свинины, уверен он. Так, заметил он, на сегодняшний день средние цены на свинину на 10−15% ниже прошлогодних. «Однако по говядине, конечно, найти поставщиков из других стран, чтобы заменить бразильскую продукцию, будет крайне сложно, практически невозможно», — признал Юшин. В то же время, заметил он, Россия пока не упомянута в скандале в качестве страны, куда ввозилось мясо с поддельными ветеринарными сертификатами. «Наверное, это в том числе потому, что Россельхознадзор за последние годы наладил стройную систему дополнительного мониторинга поставляемой продукции. Но это не означает, что не нужно разобраться в глубине проблемы, ее охвате, также надо понять, какие предприятия участвовали [в махинациях] и поставляли ли они продукцию в Россию», — добавил Юшин.



Компания JBS является крупнейшим в мире производителем мяса, а BRF — крупнейшим экспортером птицы, обе поставляют продукцию в Россию. С 14 января 2016 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки бескостной говядины и готовых мясных продуктов с одного из предприятий JBS SA из-за обнаружения в продукции листерий.



Между тем, как отметил министр сельского хозяйства Бразилии Блайру Мажжи, полный запрет на экспорт бразильского мяса станет «катастрофой» для отрасли. В связи с этим он раскритиковал расследование в отношении компаний-производителей фасованного мяса, назвав выводы полиции «паникерскими» и заявив, что в расследовании учитывались лишь несколько отдельно взятых инцидентов. А президент Бразилии Мишел Темер подчеркнул, что в расследовании фигурирует лишь 21 из более 4,8 тыс. мясоперерабатывающих предприятий страны.

