Доля промышленного сектора достигла примерно 80%, или 2,8 млн т, оценивает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «Любой количественный рост рано или поздно переходит в качественный, — подчеркивает эксперт. — За прошедшие три года индустриальное производство увеличилось на 750 тыс. т без учета ЛПХ. В европейской части страны вклад последних в общие объемы уже составляет менее 10%, они не играют существенной роли».



На фоне насыщения рынка по итогам 11 месяцев 2016-го оптовые цены на свинину уменьшились на 12%, а в рознице они как минимум не растут, что способствует увеличению потребления этого вида мяса. В прошедшем году оно прибавило 7%. «Свинина стала драйвером продаж в мясном секторе», — отмечает Ковалев. Среднее потребление всех видов мяса, по предварительной оценке, составило около 73,4 кг/чел., что на 1,8 кг/чел. больше, чем было в 2015-м. При этом потребление свинины возросло почти до 25 кг/чел., что, по словам эксперта, является рекордным показателем за последние 25 лет. Правда, в 2013-м формально было больше — 26,6 кг/чел., однако нужно иметь в виду, что тогда в потреблении была значительная доля зарубежного шпига и субпродуктов. Сейчас же доля импорта в потреблении составляет около 8% против 26% три года назад. В 2017-м оптовые цены на свинину снизятся еще минимум на 5%, и это станет стимулом для дальнейшего роста потребления, в следующем году оно увеличится еще на 3,7%, прогнозирует Ковалев.



Импорт свинины в 2016 году продолжил сокращаться, причем в последние два года ввоз свинины был ниже квоты (430 тыс. т). По оценке эксперта, в прошлом году в Россию поставили около 264 тыс. т, что на 13% меньше, чем в 2015-м. «Рост отечественного производства не позволяет ввозить больше. Хотя Европа закрыта, но импорт из Бразилии разрешен, однако замороженное мясо из этой страны неконкурентоспособно на нашем рынке, особенно с учетом высоких логистических издержек», — комментирует Ковалев. Хотя в первом полугодии ввоз рос огромными темпами — на 20−30% к уровню 2015-го, что было связано с девальвацией реала в Бразилии, которая является основным поставщиком свинины в нашу страну с долей почти в 95%. «Была очень тревожная ситуация, но абсолютно легитимными способами проблему удалось решить, в итоге во втором полугодии ввоз уменьшился на 50%", — рассказывает Ковалев. Импорт всех видов мяса по итогам года, оценочно, снизился почти на 12% и составил менее 1 млн т.



В 2017 году свиноводство гарантированно прибавит еще 5%. «Комплексы построены, животные стоят», — комментирует эксперт. Импорт останется примерно на нынешнем уровне, экспорт может возрасти в два раза, хотя его объемы по-прежнему будут незначительно влиять на внутренний рынок.

