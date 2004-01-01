Более 50% представителей мясной отрасли прогнозируют роста выручки в 2017 году, еще 33% — сохранение ее уровня, показало исследование «Экспертная панель», проведенное ВНИИ мясной промышленности имени В. М.Горбатова в декабре 2016 года. В ходе исследования были опрошены 54 представителя компаний-производителей, в том числе топ-менеджеры и владельцы бизнесов, а также четыре эксперта ведущих отраслевых ассоциаций России. Как выяснилось, с оптимизмом производители смотрят и на рентабельность: 46% компаний высказались о планируемом повышении рентабельности в следующем году, 39% ожидают ее сохранения на уровне прошлого года.

Подавляющее большинство респондентов — 90% — назвали высоким уровень конкуренции на рынке мясопереработки, при этом представители средних компаний прогнозируют значительное усиление конкуренции в дальнейшем. Основным фактором усиления конкуренции на ближайшую перспективу 85% опрошенных назвали снижение потребительской активности. Также, по мнению респондентов, конкуренцию усиливает снижение лояльности потребителя к брендам, что делает возможным перетягивание потребителя от одного продукта к другому, а также рост числа факторов рыночной борьбы. Так, крупнейшие производители мяса сегодня все больше интересуются сегментом переработки, в результате усиление их влияния может стать вызовом для мясоперерабатывающей отрасли. Большинство мясопереработчиков (62%) уверены, что важными факторами повышения конкурентоспособности является наличие сырьевой базы, а также современной производственной инфраструктуры.

По оценке Национальной мясной ассоциации, в 2016 году производство мяса всех видов в России вырастет более чем на 4% по сравнению с прошлогодним уровнем. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозируют рост в 4,4%: по итогам года будет произведено 9,9 млн т мяса убойном весе. Драйвером роста в этом году выступает свиноводческая отрасль: общее производство свинины в стране приблизится к 3,4 млн т в убойном весе (+9% к 2015 году). Также продолжает увеличиваться выпуск и в птицеводстве, результат по итогам года в котором может достичь 4,7 млн т (+3% к 2015 году).

По итогам года среднедушевое потребление мяса по итогам года составит 73,4−73,5 кг/чел. против 71,6 кг/чел. в 2015-м, подсчитали эксперты. По данным Национального союза свиноводов, потребление свинины вырастет почти до 25 кг/чел., что является рекордным показателем за последние 25 лет, еще 32,7 кг/чел. придется на мясо птицы, 13,8 кг/чел. — на говядину. Как отмечают в ИКАР, в определенной степени стабилизации потребления содействовало снижение платежеспособного спроса: часть отложенного спроса на «инвестиционные» потребительские товары была перенесена на текущее потребление, в том числе покупку охлажденных мясных полуфабрикатов.