Комиссия Минсельхоза рекомендовала 39 инвестиционных проектов для возмещения прямых понесенных затрат при строительстве или модернизации объектов АПК. Сметная стоимость отобранных проектов составляет 14,5 млрд руб., объем господдержки по ним составит почти 2,6 млрд руб., следует из протокола комиссии. Таким образом, с учетом проведенного отбора общая сумма, выделяемая из федерального бюджета в 2017 году на возмещение капитальных затрат, составит 12,9 млрд руб.



Представленные инвестпроекты предполагают строительство и модернизацию тепличных и молочных комплексов, овоще- и плодохранилищ, а также селекционно-генетических центров. К регионам-лидерам по количеству отобранных проектов и объему средств на возмещение затрат директор департамента экономики и господдержки АПК Наталия Чернецова отнесла Чечню, Краснодарский и Ставропольские края, Якутию и Татарстан.



Что касается самих проектов, то лидерами по размеру одобренных субсидий стали тепличные проекты. Больше всего субсидий среди рассмотренных комиссией заявок предполагается выделить компании «Тандер» (структура «Магнита»). Как следует из материалов Минсельхоза, сметная стоимость четырех объектов компании в Краснодарском крае составляет 2,4 млрд руб. без учета НДС, из которых 482 млн руб. предполагается возместить из госбюджета. В январе этого года ритейлер приступил к строительству на Кубани центра по выращиванию шампиньонов мощностью 6,4 тыс. т и компостного цеха, сообщала ранее региональное агроведомство. При этом в начале строительства объем инвестиций в проект оценивался в 1,79 млрд руб.



На втором месте среди 39 проектов — тепличный комплекс «Долина солнца», возводимый холдингом «Белая Дача» в Ставропольском крае. Стоимость проекта без учета НДС, в соответствии с протоколом комиссии, составляет 1,98 млрд руб., из которых 308 млн руб. предполагается возместить из госбюджета. Проект включает две очереди, сейчас завершено строительство первой из них — возведено 15 га теплиц для выращивания мини-салатов. Как говорил в июне гендиректор компании «Белая Дача трейдинг» Антон Семенов на «Аграрном форуме России: как обеспечить устойчивый рост отрасли», по тепличному проекту компании также возместили процентную ставку по кредиту, что стало первой компенсацией из госбюджета в 99-летней истории «Белой Дачи». «Я, честно говоря, не верил. Идя в проект, я заложил, что он будет реализовываться без субсидий. Но, оказывается, это [система господдержки] работает», — сказал Семенов.



На третьем месте по размеру субсидирования части капзатрат также тепличный комплекс, возводимый компанией «ЮгАгрохолдинг» в Чечне сметной стоимостью 1,96 млрд руб. Расчетный размер субсидии составит 285 млн руб. Как сообщала пресс-служба правительства республики, тепличный комплекс располагается на участке в 17 га и рассчитан на круглогодичное выращивание овощей и зеленных агрокультур с применением автоматизированных систем и 100% досветки. Объем производимой продукции составит более 7,2 тыс. т овощей. Тепличный комплекс «ЮгАгрохолдинг» зарегистрирован в августе 2015 года, следует из данных kartoteka.ru. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. 99,99% компании владеет исполнительный директор компании, президент Торгово-промышленной палаты Чечни Нурсолта Адаев, 0,01% — «РСХБ Финанс» (структура Россельхозбанка).



Всего по направлению «тепличные комплексы» отобрано 11 проектов на 8,7 млрд руб., предполагаемый размер господдержки по ним составит 1,5 млрд руб. В частности, субсидию на возмещение части капзатрат в размере 236 млн руб. планируется выделить тепличному комплексу «Марьинский» в Ставропольском крае, 119 млн руб. — СХП «Теплицы Белогорья» в Белгородской области, 82,8 млн руб. — совхозу «Тепличный» на Сахалине.



По направлению «молочные комплексы» отобрано 15 проектов на общую сумму 2,2 млрд руб., совокупный размер субсидий — 463 млн руб. Наибольший объем господдержки по этому направлению получит проект ООО «ЭкоКорм» (входит в компанию «Молвест») по строительству молочной фермы в Воронежской области. Его стоимость превышает 815 млн руб., из которых 150 млн руб. предполагается возместить из госбюджета. По информации администрации Воронежской области, в начале июня губернатор региона Алексей Гордеев осмотрел новый молочный комплекс, первая очередь которого рассчитана на 1,2 тыс. коров. Как рассказывала в июне замдиректора по животноводству компании «ЭкоКорм» Елена Ефимова, дойное стадо будет сформировано из коров голштинской породы, из Нидерландов уже завезено 510 нетелей. В будущем поголовье молочного комплекса планируется расширить до 3,5 тыс. животных. Также в числе крупных поддержанных молочных проектов — возведение животноводческого комплекса на 600 скотомест в Чечне, реализуемое СПК «Агромир Наурский» (инвестиции в проект — 520 млн руб., субсидия — 81 млн руб.), проекты компаний «Раяна» в Чечне (170 млн руб. и 27 млн руб.) и «Риал-Агро» в Кабардино-Балкарии (125 млн руб. и 37 млн руб.).



Среди проектов картофеле- и овощехранилищ комиссия поддержала девять проектов на общую сумму 1,8 млрд руб., субсидии на их реализацию составят 213 млн руб. Лидером в этом направлении стала «Нижегородская картофельная система», построившая, согласно данным из открытых источников, овощехранилище на 24 тыс. т моркови. Исходя из протокола комиссии, стоимость строительства составит 610 млн руб., из которых 55 млн руб. будет компенсировано из бюджета. Также субсидии за строительство мощностей по хранению картофеля и овощей получат четыре проекта в Чечне, в том числе агрофирмы «Асбизнес» за 332 млн руб. (субсидия — 30 млн руб.), агрофирмы «Садовод» за 237 млн руб. (47 млн руб.), а также компании «Лидер-А» за 175 млн руб. (12 млн руб.).



Субсидии на возмещение части капзатрат по направлению «плодохранилища» одобрены для трех проектов в Кабардино-Балкарии, Воронежской и Рязанской областях на общую сумму 107 млн руб., сметная стоимость этих проектов оценивается в 583 млн руб. Также один проект может получить субсидию за строительство селекционно-генетических центров — ООО «ВСГЦ», возводившее свиноводческий комплекс в Великолукском районе Псковской области за 1,2 млрд руб.



Прием инвестиционных проектов по созданию и модернизации объектов АПК для отбора на комиссии Минсельхоз проводил с 20 по 24 июля. Рабочая группа ведомства получила 95 проектов на общую сумму 26,7 млрд рублей, к рассмотрению комиссии допущен 41 проект на общую сумму 14,8 млрд руб., сообщает Минсельхоз. Предыдущее заседание комиссии по отбору заявок на возмещение капзатрат состоялось в январе 2017 года, тогда было отобрано 114 проектов. Таким образом, сообщает министерство, с учетом новых отобранных проектов совокупный объем поддержки по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК в 2017 году составит 12,9 млрд руб. из федерального бюджета.



Начиная с 2015 года государство возмещает от 20% до 35% затрат на строительство или модернизацию молочных и тепличных комплексов, овоще- и картофелехранилищ, плодохранилищ, оптово-распределительных, селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров. Размер компенсации для тепличных комплексов, хранилищ и ОРЦ составляет 20% сметной стоимости (для дальневосточных регионов — 25%), для молочных ферм и СГЦ — 30% сметной стоимости объекта (для регионов, входящих в состав ДФО, — 35%).

