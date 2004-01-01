Сколько стоит агробизнес -Агроинвестор

Картофель, небольшая молочная ферма, плодовые настойки для своего кантри-отеля, биткойн и крафтовые вина — вот навскидку несколько последних примеров, во что вложились или собираются вкладывать несколько моих знакомых. Выборка случайная и несколько причудливая. Однако всех их объединяет желание инвестировать «на входе» личные средства. О таких людях и будет мой пост: у крупных компаний и групп другая логика вложений. Да и потом, если вы только начинаете и 80% стоимости гринфилд-проекта — банковский кредит, то вы, по-хорошему, никакой не инвестор. Вы скорее оператор на капитале — как правило, государственном.



Представим себе, что у нас с вами небольшое по сравнению с крупным бизнесом количество денег. И все это наши деньги. Сразу договоримся о входящих условиях: ведь вариантов вложений могут быть сотни. Многое, даже почти все, зависит от суммы, которой вы располагаете (сотни тысяч, миллионы, десятки миллионов рублей и больше), срока инвестирования и задач вложения средств. Я буду исходить из того, из чего бы исходил сам, если бы у меня были свободные деньги для начала своего дела и желание вложить их в сельское хозяйство.



Биткойн выведем за скобки: во-первых, это не агро, хотя уже есть пара примеров людей, у которых вроде бы получается фермерство на основе собственных эрзац-валют. Во-вторых, покупая криптовалюту, вы добровольно доверяетесь финансовым анархистам — частным майнерам, и инвестируете вне какого-либо регулятивного пространства. Вы даже не вполне осознаете все риски такой «инвестиции» просто потому, что они еще до конца не известны и никем комплексно не описаны. Ну и, в-третьих, к слову — а почему сразу биткойн? Если уж на то пошло, посмотрите на динамику альтернативных, менее распиаренных криптовалют из топ-5 по капитализации — Ether, Litecoin или Bitcoin Cash, отколовшийся от Bitcoin.



А мы с вами — в меру осторожные и разумно-консервативные инвесторы с долговременной мотивацией. Мы инвестируем не в биткойны, а в бизнесы, которые хорошо понимаем — то есть в традиционные и, желательно, базовые продукты — такие, как молоко или сыр, а не гамбургеры из стволовых клеток. Понимаем как на уровне ощущений и личного опыта, так и на операционном уровне: все мы в общем понимаем, как устроено производство сыра или того же вина. Не стремимся максимизировать прибыль любой ценой. Не ставим себе задачу как можно скорее вернуть деньги или выйти из бизнеса с приличным процентным доходом. Для этого не нужно даже думать про агро, ликвидность вложений — ни разу не его история. Войти-то вы войдете, а вот выйти без минуса, да еще быстро, почти точно не сможете. Лучше, я не знаю… дивидендные акции компаний со стабильной или растущей капитализацией. Мы же хотим получить перспективное и любимое дело — бизнес, который сможет жить не два и не пять лет, окупится и, конечно, принесет стабильный доход.



Если мы заходим на рынок с нуля и только с деньгами, то нужно обратить внимание на незанятые ниши с оптимальной ценой «входного билета». В этом смысле мало перспектив у инвестиций в большие товары — зерно, масличные, бройлера, свинину, молочные продукты, сахар, растительные масла промышленного производства. Там есть исторически сложившиеся крупные игроки. Новые могут появиться на большинстве из них только через сделки слияний и поглощений. К тому же все эти рынки — насыщающиеся или профицитные, то есть склонные к перепроизводству. Да и потом, в больших агробизнесах, как и вообще в стране, сейчас не время для новых игроков. Наоборот, мы вступили в период укрупнений и консолидации.



Через какое-то время до зрелой стадии разовьется тепличное овощеводство — рынок, еще четыре года назад полупустой по выпуску отечественного продукта, но быстро набравший обороты роста. На замещение импорта основного объема огурцов потребуется еще три-четыре года, помидоров — на два-три года больше. Остальные культуры, в том числе перец и салаты — это миноритарные товары, которые не влияют принципиально на расстановку сил. Почти все основные игроки в тепличном овощеводстве уже определились, и теперь вряд ли есть смысл заходить на этот рынок без нескольких миллиардов рублей и проекта минимум в 10 га производственной площади. И то нужно очень хорошо просчитать сбыт, ассортимент, логистику и затраты, которые будут в основном валютными. Теплицы представляют собой хороший пример того, как быстро меняется конфигурация свободных для прихода новых игроков рынков, как растет цена входа на них и как их становится все меньше.



Реальный шанс для новых инвесторов — импортозамещающие производства, нишевые товары. Среди них — молоко, цельно- и кисломолочные продукты (фермерские и/или органик), рассольные и мягкие, в том числе с плесенью, сыры из коровьего, козьего и овечьего молока. Рокфор, бри, камамбер, рикотта, маскарпоне, моцарелла и другие. Стартовые инвестиции в их выпуск находятся на уровне нескольких десятков миллионов рублей. Всем этим продуктам свойственна высокая потребительская лояльность при почти пустом рынке, а это дополнительная премия к цене и непритязательность покупателя в плане ассортимента и качества. И то и другое временно. Поэтому сейчас крайне удачное время (я бы сказал даже — момент), когда государство готово жестко ограничивать импорт и при этом лояльно смотрит на новых производителей. Оно предоставляет им налоговые и нефинансовые льготы, создает бизнес-инкубаторы, проводит бизнес-форумы, привлекает инвесторов в местные ОЭЗы, дает консалтинговое сопровождение, включает их в разные «дорожные карты» и т. д. Чиновники делают это далеко не везде и не всегда, но примеров уже достаточно на уровне регионов и районов. Кстати, у всех губернаторов и у части госслужащих следующих за ними уровней привлечение инвесторов — один из KPI. Есть и такие территории, где тем, кто пробует что-то новое, не помогают, но и не мешают, что, в общем-то, тоже неплохо.



Еще одно перспективное направление — виноделие, в том числе гаражное. За последние два с половиной года в Крыму, Севастополе, на Кубани и в Ростовской области пробуют запускаться десятки таких виноделен. Это бизнес для терпеливых и добросовестных, а главное — для больших энтузиастов напрочь утраченной в России энокультуры. Первоначальные инвестиции — в земли, лозу и оборудование — относительно высоки, ждать первого урожая придется в среднем четыре года, первого вина — до пяти и более лет. А когда бизнес, продвигаемый столькими усилиями, наконец-то пойдет, будет большой соблазн скатиться в масс-маркет, фальсификат или продаться промышленному игроку и встроиться в его индустриальную цепочку. Увы, этого соблазна не избежали почти все известные мне южнороссийские шато, начинавшие в 2000-е годы. Плюс виноделия — нормальные по сравнению с погектарными (выдаваемыми на полевые агрокультуры) субсидии, способные сократить в среднем 10-летнюю окупаемость на год или два.



Есть интересные маржинальные агробизнесы с небольшими прямыми затратами и средней по срокам окупаемостью (4−7 лет), но с высокими специфическими рисками. Как правило, это не растениеводство и не молочное животноводство. Фермерская говядина, нишевое птицеводство (утка, цесарка, гусь), кролиководство, прудовое рыбоводство. Но обязательно должен быть партнер, понимающий в содержании стада, кормовых рационах и прочих нюансах, либо в этом нужно разбираться самому инвестору. Животноводство — не тот случай, где достаточно знаний рынка, денег и интуиции. Цена даже небольшой ошибки здесь может быть очень велика, а то и непоправима.



Рынок культивируемых грибов я бы сравнил с тепличным овощеводством два-три года назад. Он тоже начинает идти к индустриализации — крупным комплексам с большими деньгами, где-то от 2 млрд руб. и от нескольких десятков тысяч тонн продукта. Но в отличие от теплиц, здесь еще есть место для альтернативных укладов. Возможное удвоение производства грибов в ближайшие три года и средняя доля импорта в 80% внутреннего потребления — два базовых аргумента для входа на рынок шампиньона, вешенки и в сегмент малого грибоводства (опята, лисички, древесный гриб шиитаке и др.). Плюс ко всему выращивать грибы проще, чем овощи. Года через два-три окно возможностей в грибоводстве может закрыться.



Другие ниши для входа в агро — ягоды и орехи, овощи открытого грунта и корнеплоды. Это интересные по доходности направления для малого и среднего бизнеса. Небольшие хозяйства и частные предприниматели уже выращивают травы-пряности (кориандр), миноритарные масличные (рыжик, сафлор), в том числе на экспорт в Турцию и Индию. Возделывать такие агрокультуры, а также пряные и лекарственные травы относительно просто, при этом начальные инвестиции очень небольшие — особенно если растения встроены в действующий севооборот.



Яблоко, в том числе техническое, тоже перспективное импортозамещающее производство. Но это климатически и технологически рисковый, к тому же инвестиционно емкий бизнес: он оптимален при наличии капитала от 1 млрд руб. и выше, плюс почти не окупаем без линий обработки и переработки сырья.

