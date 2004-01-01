Госдума вернет аграриям погектарные субсидии

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе своего заседания одобрил поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020. В частности, депутаты решили довести объем господдержки сельского хозяйства до уровня этого года — 242 млрд руб. Сейчас проект бюджета предполагает выделение на отрасль примерно 222 млрд руб., ранее президент Владимир Путин поручил правительству добавить на АПК 20 млрд руб. Председатель Комитета Андрей Макаров заверил, что эти средства удалось найти.

Из дополнительной суммы около 11,3 млрд руб. пойдет на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве, свыше 4,5 млрд руб. — на повышение продуктивности в молочном животноводстве. По 2 млрд руб. направят на стимулирование обновления парка сельхозтехники и субсидирование перевозки зерна в порты по железной дороге. 100 млн руб. выделят на компенсацию части прямых понесенных затрат при создании или модернизации объектов АПК. Поправки в бюджет, касающиеся несвязанной поддержки отрасли и возмещения CAPEX, также внесены на 2019 и 2020 годы. «Таким образом, мы фиксируем, что в течение трех лет не может произойти снижения расходов на село. Это очень важный момент», — подчеркнул Макаров.

Ранее глава государства говорил, что нужно направить дополнительные средства на поддержку кредитования отрасли, а также субсидирование тарифа на железнодорожные перевозки зерна, чтобы его продажи были рентабельными как на внутреннем, так и внешнем рынке, независимо от региона производства. При этом Минсельхоз предполагал, что деньги можно использовать на погектарную поддержку (8 млрд руб.) и субсидирование льготных кредитов (12 млрд руб.).

Как ранее писал «Агроинвестор», изначально проект федерального бюджета не предполагал выделение средств на поддержание доходности аграриев (погектарные субсидии и дотации на повышение молочной продуктивности — в сумме 18,7 млрд руб.) и возмещение части CAPEX (11,15 млрд руб.). Средства с этих направлений предлагалось перераспределить внутри госпрограммы в основном на поддержку льготного кредитования. В этом году на него было предусмотрено 21,3 млрд руб., еще 4,08 млрд руб. правительство добавило летом, однако этих средств оказалось мало. Согласно «Мониторингу экономической ситуации», подготовленному РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли, уже к 31 марта сумма заявок по льготным краткосрочным кредитам почти в пять раз превышала объем выделенных средств. Глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее признавал, что основным приоритетом является обеспечение в полном объеме льготного кредитования агросектора, и на это направление необходимо еще 50 млрд руб., однако таких денег в бюджете нет.

За счет перераспределения средств с других направлений, господдержка льготного кредитования в следующем году может увеличиться почти на 36 млрд руб. до 53,6 млрд руб., в 2019-м — на 40,3 млрд руб. до 57,5 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета. При этом, согласно плану льготного кредитования на 2018 год, который опубликовал Минсельхоз, в следующем году необходимо около 13,1 млрд руб. на субсидирование краткосрочных кредитов и почти 40,5 млрд руб. — инвестиционных. Причем план предусматривает финансовое обеспечение кредитов, принятых к субсидированию в 2017 году, и не учитывает новые. То есть 53,6 млрд руб. в 2018-м фактически пойдут на выполнение прошлогодних обязательств. С 21 сентября агроведомство приостановило прием реестров потенциальных получателей льготных кредитов, направляемых уполномоченными банками, в связи с подготовкой изменений в закон о федеральном бюджете.

По мнению экспертов РАНХиГС, очевидно, такое перераспределение средств и отказ от выделения субсидий по ряду направлений связаны в том числе с ошибками при планировании расходов на инвестиционные кредиты. При включении кредитных договоров в список субсидируемых, Минсельхоз старается уложиться в выделенную на каждый текущий год сумму, но не просчитывает нарастание суммарных обязательств за другие годы. Необходимость выполнения принятых обязательств по этой статье вынудила отказаться от многих других направлений поддержки. В результате наибольшие потери понесет средний и малый бизнес, у которого не было доступа к тем кредитам, которые государство обязалось субсидировать, говорится в заключении экспертов на законопроект.

Ранее Комитет Госдумы по аграрным вопросам намеревался добиться восстановления финансирования несвязанной поддержки отрасли и возмещения капзатрат. Депутаты хотели, чтобы на погектарные субсидии в 2018—2020 годах ежегодно направлялось не менее 25 млрд руб., на поддержку молочного скотоводства — по 15 млрд руб. в год. Такая же сумма, по их оценкам, нужна на компенсации части капзатрат.

25 октября Госдума рассмотрела и приняла проект федерального бюджета в первом чтении. Второе чтение запланировано на 17 ноября.