Минсельхоз: через пять лет господдержка молочной отрасли может прекратиться

Государство через пять лет может остановить поддержку молочной отрасли, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев на Международном агропромышленном молочном форуме. «Еще пять лет, и государственная поддержка, инвестиции прекратятся. Мы не будем поддерживать молоко, мы пойдем в другие отрасли, туда, где еще ниши не заполнены», — приводит ТАСС слова министра. В связи с этим Ткачев призвал бизнес активнее заниматься молочным животноводством, пока господдержка еще действует.



Глава Минсельхоза напомнил, что за девять месяцев 2017 года объем производства молока в стране вырос на 1%, при этом выпуск в сельхозорганизациях увеличился на 3%, а в фермерских хозяйств — на 8% при снижении производства в хозяйствах населения на 3%. Рост во многом связан с проводимыми государством программами поддержки, в том числе по строительству семейных животноводческих ферм: с 2012 года гранты получило 5 тыс. фермерских хозяйств на сумму более 20 млрд руб., указал Ткачев. По словам министра, если активно инвестировать в отрасль, то уже через три года Россия выйдет на полное самообеспечение по молоку, а объем производства превысит 38 млн т. Что касается производительности животных, то, по оценке министра, при сохранении имеющихся темпов уже в следующем году возможно достичь уровня в 6 тыс. кг на одну корову. В 2016 году, согласно Росстату, надои в сельхозорганизациях выросли на 4% до 5,5 тыс. кг, в январе-сентябре 2017-го этот показатель увеличился еще на 5%.







Что касается поддержания доходности производителей, то в такой мере, как молочные интервенции, Минсельхоз сейчас не видит необходимости. «Мы считаем, что пока необходимости такой нет», — сообщил Ткачев (цитата по RNS). По его словам, закупочные цены на сырое молоко в России выросли на 20% к уровню 2015 года и сегодня цена «по крайней мере справедливая». «Мы будем применять это тогда, когда цены будет ниже предельных, когда производить молоко будет нерентабельно. Сегодня в среднем рентабельность молока не ниже 10%", — отметил Ткачев.



Существующие направления господдержки являются значимым фактором для развития отрасли, обратил внимание президент группы «ЭкоНива» Штефан Дюрр. «Наша компания быстро развивается. Только стартовала работа комплекса на 2,8 тыс. голов, а впереди открытие еще трех — в Новороссийске, Воронеже и Тюмени. В данный момент строится еще четыре предприятия до 8 тыс. голов. Нам явно бы не хватило средств, чтобы сделать это самостоятельно, — приводит слова Дюрра пресс-служба подмосковного правительства. — Сейчас мы рассматриваем сотрудничество с Московской областью».



Заявление министра о прекращении господдержки через пять лет вызывает удивление и требует дополнительных пояснений со стороны аграрного ведомства, полагает исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «Эти слова вызывают большие вопросы у инвесторов. Сейчас молочный сектор находится в активной инвестиционной фазе. Даже при текущей благоприятной ценовой конъюнктуре окупаемость проектов составляет не менее семи-восьми лет, однако при ухудшении конъюнктуры окупаемость может увеличиться до 15 лет», — сказал Белов «Агроинвестору». Кроме того, по его оценке, за пять лет российские производители никак не смогут решить задачу полного импортозамещения и тем более выхода на экспорт. «За пять лет с темпами роста производства товарного молока примерно 2−3% в год мы в лучшем случае сможем прирасти на 1,5−2 млн т. При этом сейчас объем импорта составляет порядка 7 млн т», — напомнил он.



Инвесторы готовы вкладывать в молочную отрасль

Пока же в 2018 году государство продолжит оказывать поддержку молочной отрасли, пообещал Ткачев. «Хочу заявить это от имени правительства, все молочные проекты будут и кредитоваться по льготной ставке, и все получат льготы по капексам, то есть возмещение капитальных затрат при строительстве», — заверил министр.



По словам Ткачева, «номером один» по выделению субсидий в молочной сфере является Московская область. В ходе Международного агропромышленного молочного форума власти региона подписали еще 12 инвестиционных соглашений на общую сумму 14 млрд руб. Наиболее крупным из них стал проект белорусской компании «Балмико Продимпорт» (ТМ «Милава»), предполагающий строительство трех животноводческих комплексов на территории Орехово-Зуевского района. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд руб. Как сообщил глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин, общее стадо составит более 5 тыс. дойных коров. «Компания, занимающаяся реализацией белорусского молока, рассматривает возможность уйти в собственное производство на территории региона», — пояснил Разин (цитата по РИА «Новости»). Кроме того, «Балмико Продимпорт» рассматривает возможность наладить переработку на площадке сырного кластера, к созданию которого в Дмитровском районе предполагается приступить в 2018 году.



Также животноводческий комплекс на 6,5 тыс. дойных коров намерена построить компания «Русмолоко». Проект стоимостью 3,4 млрд руб. планируется реализовать к 2019 году. «Благодаря этому проекту мы удвоим свое производство. Сейчас мы производим около 48 тыс. т [молока] в год. Получится больше 100 тыс. т», — рассказал ТАСС замгендиректора «Русмолоко» Денис Мельник. Компания рассчитывает стать стратегическим партнером сырного кластера в качестве поставщика сырого молока. «Наш объем настолько большой, что он позволяет полностью закрыть сырный кластер по молоку», — добавил Мельник.



Компания «Пущинское молоко» вложит 3,1 млрд руб. в организацию козоводческого комплекса на 8 тыс. дойных коз, включающего фермы по выращиванию племенных животных, предприятие по переработке молока и кормопроизводство. Как ранее говорил «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Вадим Семикин, комплекс может стать одним из крупнейшим в России. Сейчас самое большое стадо коз у компании «Лукоз» в Марий Эл и Татарстане — 6,5 тыс. животных, однако в будущем его планируется довести до 20 тыс. голов.



По предварительным данным подмосковных властей, в 2017 году инвесторы вложили в АПК региона 21 млрд руб., в следующем году планируется привлечь 35 млрд руб. для реализации не менее 30 новых агропродовольственных проектов.

