Из-за падения спроса и роста выпуска товарного молока существует опасность его перепроизводства в следующем году, заявил исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов на заседании оргкомитета Международного агропромышленного молочного форума. Как пояснил Белов «Агроинвестору», может возникнуть дисбаланс спроса и предложения. «Спрос на конечную молочную продукцию падает, при этом очень активно растет производство товарного молока. В результате с учетом определенного объема импорта мы попадаем в некие ножницы, когда объем молока, присутствующий на рынке, будет больше, чем потребность в этом молоке», — сказал Белов.



По словам Белова, первые признаки условного профицита видны уже сейчас. «Если посмотреть на запасы у сушильных предприятий и производителей сыра, то они значительно выше, чем в прошлом году: по сыру — примерно на 10%, по сухому молоку — около 40%", — отметил эксперт. В результате, не исключил он, уже начиная со следующего года спрос на сырое молоко будет корректироваться вниз, и это может привести к тому, что будет снижаться и цена. «Это может негативно сказаться на развитии сектора, если не будут предприняты дополнительные меры по стимулированию спроса — будь то молочные интервенции или программа продовольственной помощи», — уверен Белов.



В 2016 году, по данным Росстата, при совокупном снижении производства молока в стране на 0,2% (30,7 млн т) выпуск молока сельхозорганизациями вырос на 2,2% до 15 млн т, надои на одну корову составили 5533 кг против 5311 кг в 2015-м. Импорт молока и молокопродуктов в прошлом году, по данным Минсельхоза, равнялся 6,95 млн т в пересчете на молоко.



«Союзмолоко» прогнозирует, что в 2017 году с учетом падения производства в хозяйствах населения совокупное производство сырого молока в стране останется примерно на уровне 2016-го. При этом производство товарного молока вырастет на 2,7−2,9%. В январе-августе, по Росстату, валовой надой молока во всех хозяйствах составил 21,6 млн т, увеличившись к соответствующему прошлогоднему периоду на 0,6%, в том числе валовой надой сельхозорганизаций вырос на 3,1% до 10,6 млн т.



Согласно социально-экономическому прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году совокупное производство молока в стране вырастет на 0,5%. Как говорится в документе, внесенном в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2018−2020 годы, основной прирост, как и в предыдущие годы, обеспечат товарные производители. «В среднесрочной перспективе продолжающийся рост доли корпоративного сектора, восстановление потребительского спроса в пользу более молокоемких продуктов, рост конкурентоспособности отечественных производителей, расширение ассортимента и применение нового оборудования и технологий, а также интерес иностранных инвесторов к российскому молочному рынку будут способствовать росту производства сырого молока к 2020 году на 2,9% по отношению к 2016 году», — говорится в прогнозе. Расширение сырьевой базы положительно скажется и на динамике производства молочной продукции. Так, согласно оценке министерства, производство сыров и сырных продуктов к 2020 году увеличится на 10,5% относительно 2016-го, производство сливочного масла — на 8,4%.



В 2016 году потребление молока на душу населения, по расчетам Минсельхоза, снизилось на 2,3% и составило 233,3 кг при рекомендованной норме 325 кг. Как говорится в Нацдокладе о выполнении госпрограммы, это связано как со снижением общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и с удорожанием молочной продукции в условиях падения реальных располагаемых доходов населения. По данным Росстата, цены сельхозпроизводителей на сырое молоко в 2016 году выросли на 12% и в декабре 2016 года составляли 23,89 руб./кг. По состоянию на 5 октября цена закупки сырого молока у производителей в среднем находилась на уровне 23,96 руб.

