По словам главы ведомства Александра Ткачева, закрыть существующий дефицит молока и достичь показателя Доктрины продовольственной безопасности — не менее 90% от общего объема ресурсов — удастся за три, максимум пять лет. В ближайшие два-три года будет заложено более 90 новых молочных комплексов с общим стадом около 100 тыс. коров и валовым надоем примерно 0,5 млн т. Темп развития сектора будет ускоряться, поскольку благодаря господдержке он стал привлекательным для инвесторов.



Исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов отмечает, что в последние годы производство молока росло в основном за счет увеличения продуктивности животных, а не строительства новых ферм. И здесь, по его мнению, остается большой потенциал. «Сейчас средняя продуктивность в стране — 4,2 т на корову, в сельхозорганизациях чуть больше 5 т. Увеличить ее до 6−6,5 т — не такая уж непреодолимая задача, и это в ближайшие годы будет одним из ключевых драйверов сектора», — считает эксперт.



Несмотря на это, полностью закрыть дефицит молока за пять лет вряд ли удастся. «По нашим оценкам, сейчас доля импорта составляет примерно 22%. И увеличение рынка товарного молока на 2−3% — а это именно тот прирост, который был в последние два-три года — позволит России в перспективе трех-четырех лет выйти на показатель импорта в 14−15%", — оценивает Белов. При этом фактором, который будет определять развитие отрасли, является спрос, а он падает, что в итоге может привести к стагнации.

