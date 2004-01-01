Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2018 с 40-го на 35-е место. В 2012 году президент Владимир Путин в «майских указах» ставил задачу к 2018-му достичь минимум 20-й позиции в списке, тогда наша страна занимала 120-ю строку.



В ходе прошедшего вчера совещания главы государства с членами правительства министр экономического развития Максим Орешкин напомнил, что шесть лет назад Россия была на 124-м месте и за прошедшее время достигла самого большого прогресса среди всех 190 стран-участниц рейтинга. «Третий год подряд мы опережаем все страны БРИКС. В этом году мы стали лучшей страной Евразийского экономического союза. Соседями и прямыми конкурентами для нас являются такие страны как Франция, Голландия, Швейцария, Япония. Позади нас остались Бельгия и Италия», — сообщил он. При этом Орешкин отметил, что повышать позицию с каждым годом становится все сложнее. «Когда мы были в конце списка, двигаться нам удавалось довольно легко, а наверху все страны постоянно пытаются улучшить деловой климат, постоянно реализуют те или иные реформы, которые упрощают ведение бизнеса», — пояснил он.







Согласно рейтингу, Россия вошла в число лучших стран мира по простоте подключения к электросетям (10-е место), стала 12-й по легкости регистрации собственности, 18-й — по исполнению договоров, заняла 28 место по доступности запуска нового бизнеса, 29-е — по получению кредитов. Однако по другим показателям наша страна находится ниже топ-30. Хуже всего обстоят дела с получением разрешения на строительство (115 место) и развитию международной торговли (100 место). Хотя по второму показателю заметны улучшения, отметил Орешкин: за прошедший год России поднялась здесь на 40 позиций.



«Простота и низкие издержки при ведении бизнеса — это, конечно, необходимые условия для активного роста частных инвестиций, — уверен Орешкин. — Рейтинг здесь позволяет найти слабые точки как раз на базе межстранового сравнения». При этом он добавил, что сам рейтинг не является самоцелью, главные показатели — это увеличение объема инвестиционной активности малого и среднего бизнеса. Кроме того, важно не просто достичь высоких результатов, но и сохранить их, а также добиться более высоких темпов роста инвестиционной активности. При этом необходимо внедрять лучшие практики в регионах. «Важно, чтобы хороший инвестиционный климат был не только в крупнейших городах, но и в целом по стране, в каждом из регионов», — сказал глава Минэкономразвития.







«То, что Россия достаточно высоко поднялась в рейтинге Doing Business, в целом достаточно позитивно, в то же время мы бы не подходили к нему слишком серьезно, — прокомментировал «Агроинвестору» партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. — Основная причина — методология составления рейтинга: он формируется по главному деловому центру страны». Для 11 стран, включая Россию, рейтинг рассчитан по двум крупнейшим городам, у нас это Москва и Санкт-Петербург. Экстраполировать данные только по этим городам на всю территорию страны было бы неправильно, поясняет Тихомиров. «Как пример: один из пунктов рейтинга — получение кредитования. В Москве и Санкт-Петербурге сконцентрированы все центральные офисы банков, которые напрямую принимают решения о кредитовании. В регионах же расположены только филиалы или представительства. При этом ни у каждого московского банка есть представительства во всех регионах, не говоря уже про города», — отметил он.



Такого же мнения придерживается аналитик «Финам» Алексей Коренев: в Москве и Санкт-Петербурге инвестиционный климат значительно лучше, чем в российской провинции, поэтому не стоит спешить утверждать, что в целом по стране за прошедшие годы он радикально изменился. «Условия ведения бизнеса в обеих столицах, как и в большинстве городов-миллионников, заметно отличаются от таковых в глубинке, где элементарные действия по регистрации, оформлению и законодательной защите бизнеса и инвестиций сталкиваются с произволом или косностью местных властей», — уверен он. Кроме того, результаты рейтинга не могут быть объективными еще и потому, что он разрабатывается в основном по стандартам западных стран, с учетом ведения бизнеса именно в их условиях, и не всегда учитывает национальную специфику других государств. Например, применительно к агросектору в рейтинге никак не учитываются санкции и контрасанкции, ситуация с субсидиями, а также последний тренд этого года — повсеместные сложности с железнодорожной логистикой, добавляет Тихомиров.



Нужно развивать малый и средний бизнес

Тем не менее, инвестиционный климат в России все-таки улучшается, хотя и не везде. «На мой взгляд, большую работу в том направлении проделали Татарстан, Белгород, Калуга, Тула, Ульяновск и др. За счет институтов развития в отдельных регионах удалось сократить дистанцию между представителями власти и иностранными инвесторами, — говорит партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. — Это делает отдельные регионы понятными для бизнеса. Однако сохраняется централизация власти (сильная зависимость от федеральных властей) и непрозрачность реализации мер господдержки, что является фактором неопределенности для инвесторов». Обширный потребительский рынок и природные ресурсы поддерживают живой интерес к России, несмотря на санкции, однако большинство крупных инвесторов из Азии и Израиля хотят гарантий получения преференций, поддержки для минимизации рисков, уточняет эксперт. При этом негативными факторами по-прежнему остаются уровень бюрократии, несовершенство и изменчивость правовой системы, а также снижение доходов населения, перечисляет он.



«Иностранному инвестору нужно чувство безопасности, понимание возможности конкуренции на российском рынке. Индикатором улучшений может стать серьезное развитие малого и среднего бизнеса, — считает Шафоростов. — Определенные шаги в этом направлении делаются, но пока нет экосистемы, в которой бизнес мог бы спокойно работать». Для качественного улучшения ситуации нужна прозрачность и последовательность в реализации принятых мер и стратегий, добавляет он.



Что касается мер, которые действительно могли бы радикально изменить ситуацию с инвестиционной привлекательностью России, то Коренев в первую очередь тоже отмечает вопросы развития малого и среднего бизнеса как основных драйверов любой современной экономики. «В развитых странах на долю малых предприятий приходится в среднем около 50% национального ВВП. Более того, именно развитый средний класс, состоящий в основном из представителей малого и среднего бизнеса, составляет не только основу общества, но и стержень экономики», — говорит он.



Владимир Путин в ходе совещания с правительством также подчеркнул, что нужно оценивать положение дел на региональном уровне и обращать больше внимания на малый и средний бизнес. «Надо вниз опускаться, смотреть, что там происходит, — знаете, сколько там безобразия?! На каждом шагу проблемы людям создают, — акцентировал он. — <…> Ведь малый и средний бизнес, который задействован в этой сфере, до сих пор сталкивается с колоссальными проблемами на каждом шагу. <…> Большие компании и к вам добегут, и к другим министрам дойдут, куда только не дойдут: и в Думу заберутся, и там пролоббируют свои интересы. А малый и средний бизнес что будет делать? Вот это и подавляет деловую активность — неурегулированность этих вопросов».



Вторым немаловажным фактором улучшения делового климата в стране Коренев считает реформирование правовой системы и в первую очередь — защиту частной собственности, капитала и приведения правовых норм регулирования бизнеса к общемировым стандартам. «Тогда можно надеяться, что наша страна станет по-настоящему привлекательной для иностранных инвестиций. Пока же, даже несмотря на хорошие рейтинги, мы не видим их возврата в Россию, — комментирует аналитик. — Отношение к нам продолжает оставаться настороженным, а действующие довольно жесткие санкционные меры в отношении отдельных предприятий или отраслей экономики и вовсе делают подобные вложения невозможными».



По оценке Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал в третьем квартале выросли на 3,6−4% к аналогичному периоду 2016-го, по итогам года ведомство ожидает увеличения на уровне 4,1%. В прошлом году вложения были на 0,9% меньше, чем в 2015-м. В прошлом году на долю иностранных инвестиций пришлось только 7,5% от общих вложений в основной капитал по всем отраслям экономики, в 2015-м их доля составляла 8,3%. В первом полугодии 2017-го иностранные инвестиции в основной капитал составили 36,6 млрд руб. — 0,8% от общих вложений, подсчитал Росстат.

