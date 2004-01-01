Розничная сеть «Магнит» разработала стратегию собственного производства до конца 2020 года, в рамках которой до 80 млрд руб. планируется вложить в собственное производство, в том числе выращивание овощей, развитие садов и переработку. Как сообщает РБК, три основные производственные площадки будут расположены в Краснодаре, Твери и Тольятти.



«Компания начинает в 2018 году строительство второго комплекса теплиц для выращивания томатов и других парниковых культур на площадках в Краснодарском крае. Активно смотрим на возможности реализации собственных садов с инфраструктурой хранения урожая», — сообщил финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан в ходе телефонной конференции.



Основной упор компания планирует сделать на развитии собственного индустриального парка «Краснодар». Он будет запущен до конца 2020 года и объединит производства грибов с вертикально интегрированным заводом по производству компоста, макаронных изделий, кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов, мороженого, замороженных овощей и фруктов, соков, детского питания, консервированных овощей и фруктов, колбасных изделий, плавленых сыров и др. Инвестиции в проект за три года составят около 40 млрд руб. Общие же инвестиции в производство с учетом других проектов могут быть в два раза больше, указал топ-менеджер.



О планах строительства промышленного парка в Краснодарском крае «Магнит» объявил в конце 2015 года. Ранее в октябре ритейлер запустил на его территории комплекс по выращиванию шампиньонов. Завод рассчитан на производство около 6,5 тыс. т грибов в год, объем инвестиций оценивается в 1,8 млрд руб. Также «Магнит» с 2012 года развивает собственное производство тепличных овощей, площадь тепличного комплекса составляет 80 га. Кроме того, 31 мая «Магнит» уведомил ФАС о намерении приобрести у группы «Малино» 99,9% хозяйства «Москва на Дону», которое занимается выращиванием овощей (180 га) и картофеля (520 га) и является поставщиком картофеля для чипсов Lays. С приобретением хозяйства, по словам Помбухчана, «Магнит» теперь располагает собственными мощностями для производства картофеля, моркови, капусты и лука.



Краснодарский край — достаточно удобный регион для размещения крупной производственно-обрабатывающей площадки, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Удачное расположение в центральной части России, хорошее транспортное сообщение, благоприятный климат, большое количество уже действующих производств этого ритейлера существенно снизят операционные расходы на строительство и эксплуатацию комплекса», — уверен Коренев. Он отметил, что на Кубани у сети «Магнит» уже сосредоточено немало собственных агрохозяйств и производств по обработке, фасовке и логистическому сопровождению продукции. «Розничная сеть «Магнит» активно конкурирует со многими торговыми сетями и, в первую очередь, с X5 Retail Group по всем направлениям. Сюда можно отнести не только покупку других торговых сетей в регионах, экспансия в которые сейчас идет очень активными темпами, но и строительство новых производств и логистических баз в областях и краях, где сеть представлена давно и весьма активно», — добавил аналитик. Как сообщалось ранее, в планах «Магнита» приобретение одной из крупнейших сибирских сетей розничной торговли — «Холидей», в которую входит более 500 магазинов. «Финам» предварительно оценивает сумму сделки в 46,9−58,5 млрд руб.



Акции упали

По данным аналитической компании Infoline, в 2016 году по объему чистой выручки (1,07 трлн руб.) «Магнит» сохранил за собой статус крупнейшей торговой сети в России. 20 октября ритейлер опубликовал финансовые показатели по итогам девяти месяцев 2017 года: чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась на 53% до 6,9 млрд руб., а в целом за девять месяцев — на 32% до 27,67 млрд руб. EBITDA за квартал сократилась на 27,9% до 20,66 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась до минимума со второго квартала 2011 года и составила 7,23% против 10,67% в третьем квартале 2016-го. Такая отчетность вынудила «Магнит» снизить прогноз роста годовых продаж с 9−11% до 8−10%.



Это вызвало падение котировок акций компнаии. В течение пятницы на Лондонской фондовой бирже расписки ритейлера подешевели до $32,5, или на 14,41%, что стало максимальным падением с ноября 2008 года, сообщают «Ведомости». На Московской бирже акции компании подешевели на 9,48% (8550 руб. на закрытии). Как подсчитал Forbes, состояние главного бенефициара «Магнита» Сергея Галицкого за день уменьшилось на $606 млн до $6,121 млрд. В понедельник на ММВБ акции «Магнита» продолжили дешеветь, обновляя минимумы с июня 2016 года. К 15:30 понедельника бумаги снизились еще на 3,2% до 8275 руб. за штуку.



Как сообщил Помбухчан, на отчетность повлияли редизайн магазинов, запуск грибного комплекса и увеличение числа магазинов, которые должны открыться в конце года. «В целом полученные результаты соответствуют ожиданиям компании», — заверил он на телефонной конференции в пятницу. Так, по его подсчетам, ускорение темпов программы редизайна магазина привело к снижению выручки более чем на 2% в третьем квартале. «Компания увеличила число магазинов для редизайна в 2017 году с 2 тыс. до 2,2 тыс. Также было принято решение закончить программу редизайна 2017 года в ускоренные сроки. «Мы убираем все ремонты из декабря и второй половины ноября в более ранний период. Это оказало давление на продажи в третьем квартале», — приводит «Интерфакс» словам Помбухчана. Кроме того, давление на рентабельность оказали расходы на заработную плату, рост потерь в связи с увеличением доли фруктов и овощей в магазинах, а также увеличение импорта овощей и фруктов из-за холодного лета.



«Магнит» — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, к концу сентября 2017 года она включала почти 15,7 тыс. торговых точек, выручка компании за 2016 год составила 1,07 трлн руб. Крупнейший акционер «Магнита» — его основатель и генеральный директор Сергей Галицкий (по состоянию на 30 сентября 2017 года — 35,11% акций).

