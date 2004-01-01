Торговая сеть «Магнит» запустила свой комплекс по выращиванию шампиньонов в Краснодарском крае. Завод рассчитан на производство около 6,5 тыс. т грибов в год. Он является одним из немногих в стране, где осуществляется полный цикл: от заготовки соломы для производства компоста до упаковки готовой продукции, сообщает пресс-служба «Магнита», уточняя, что комплекс станет самым большим в России.



Как ранее писал «Агроинвестор», компания приступила к реализации проекта в январе этого года. Объем инвестиций оценивался в 1,8 млрд руб. Кроме автоматизированного цеха для выращивания шампиньонов на 24 камеры компания планировала возвести компостный цех мощностью более 18 тыс. т в год. По оценке аналитической компании «Агриконсалт», рентабельность грибного бизнеса на покупном компосте составляет 45−50%, а при создании собственного компостного цеха может доходить до 150%.



В 2016 году потребление грибов в России составило 110 тыс. т, потребность оценивается в 150 тыс. т. При этом, по данным ассоциации «Теплицы России», наша страна ежегодно закупает за рубежом около 100 тыс. т грибов, тратя на импорт продукции и компостов для их выращивания более $400 млн. По итогам прошлого года уровень самообеспеченности России грибами составил лишь 6,4%. Согласно Росстату, валовой сбор культивируемых грибов в 2016 году составил 9,7 тыс. т (без хозяйств населения) — на 1 тыс. т больше, чем в 2015-м.



В этом году в стране уже начали работу или будут запущены в ближайшее время несколько грибных комплексов. В частности, введена первая очередь завода «Грибная радуга» в Курской области мощностью 4 тыс. т в год. Компания вложила в нее 1,2 млрд руб. и в перспективе может создать еще от трех до пяти аналогичных площадок. Строительство второй очереди уже идет, она может быть запущена в следующем году. Летом в Краснодарском крае открылось предприятие «Русский гриб» производительностью 6 тыс. т в год. «Агро-Регион» Игоря Чайка (сын генпрокурора России Юрия Чайки) возводит грибную ферму на 12 тыс. т в год в Подмосковье, производство предполагалось запустить в феврале 2018-го. IGS Agro возводит комплекс за 1,5 млрд руб. в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.



Кроме того, регулярно объявляются новые проекты. Например, холдинг «Выборжец», крупнейший производитель овощей в Ленинградской области, в мае заявил о намерении вложить 4 млрд руб. в строительство завода по выращиванию 10 тыс. т шампиньонов в год. Первую очередь предполагается завершить в 2018 году. «Грибная компания» также в следующем году планирует запустить завод на 5 тыс. т шампиньонов в Пензенской области, стоимость проекта — 1,45 млрд руб. Агрокомбинат «Здоровое питание» скорректировал проект, заявленный еще в 2015 году: компания уменьшила его мощность с 36 тыс. т до 12 тыс. т грибов в год, и объем инвестиций — с 7,2 млрд руб. до 3,2 млрд руб. Строительство должно начаться в следующем году в Воронежской области.



Ранее Минсельхоз для мотивации инвестиций в сектор грибоводства предлагал включить его в госпрограмму развития сельского хозяйства — возмещать компаниям часть понесенных капитальных затрат. Ведомство предполагало расширить понятие тепличных комплексов, дополнив их определение строениями, предназначенными для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов и компоста для их выращивания. Правда, пока проект федерального бюджета на следующий год не предполагает выделение субсидий на возмещение CAPEX по каким-либо проектам — 11,15 млрд руб. с этого направления могут направить на субсидирование льготных кредитов. Однако в некоторых регионах грибоводство входит в число приоритетных направлений и поддерживается из региональных бюджетов.



«Магнит» с 2012 года развивает собственное производство тепличных овощей, площадь тепличного комплекса составляет 80 га. В феврале 2016-го основной владелец и гендиректор компании Сергей Галицкий заявлял, что в течение пяти-шести лет «Магнит» может инвестировать около 52 млрд руб. в производственный бизнес. Кроме выращивания шампиньонов среди новых проектов — выпуск бытовой химии, замороженных полуфабрикатов, снэков, кондитерских изделий. Предприятия будут сосредоточены в создаваемом компанией промышленном парке «Краснодар». По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, его резидентами уже стали предприятия по производству пищевых продуктов, средств гигиены и бытовой химии, входящие в «Магнит»: «Кондитер Кубани», «Кубанский комбинат хлебопродуктов», «Волшебная свежесть».

