Холдинг «Выборжец», крупнейший производитель овощей в Ленинградской области, вложит 4 млрд руб. в инвестиционный проект строительства завода по выращиванию шампиньонов. Об этом руководство компании сообщило на встрече с замглавы правительства Ленинградской области Сергеем Яхнюком, сообщает пресс-служба администрации региона. Возвести новое предприятие инвестор намерен рядом с нынешним производством во Всеволожском районе.



Планируемая мощность предприятия — 10 тыс. т грибов в год. Проект также включает создание компостного цеха для производства грунта объемом более 30 тыс. т/год. Строительство первой очереди предприятия (объем производства — 5 тыс. т) предполагается завершить в 2018 году, второй — в 2019 году. По данным региональных властей, выход завода «Выборжца» на проектную мощность позволит Ленинградской области занять половину всего грибного рынка России.



В настоящее время в Ленинградской области выращивается 1,4 тыс. т шампиньонов и 200 т вешенок, что составляет около 10% общероссийского производства. По данным «Школы грибоводства», объем производства шампиньонов в России в 2016 году вырос на 34% до 14,26 тыс. т. Президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев называет еще меньшую цифру в 7 тыс. т. Подавляющая же часть российского потребления шампиньонов — до 90% — завозится из-за рубежа. Как заявлял ранее глава компании «Агро-Регион» Игорь Чайка (сын генпрокурора России Юрия Чайки), планирующий строительство грибной фермы в Подмосковье на 12 тыс. т, ежегодно Россия ввозит порядка 135 тыс. т грибов, при этом каждый год их потребление прибавляет около 5−7%. Муравьев оценивает импорт в 130−150 тыс. т.



Помимо «Выборжца» и «Агро-Региона» занять свободную нишу в грибной отрасли ранее выражали готовность и целый ряд других инвесторов. Так, компания «Орикс групп» начала в Самарской области проект создания комплекса по промышленному выращиванию и переработке мощностью почти 25 тыс. т шампиньонов и 1,4 тыс. т вешенки в год. Инвестиции оцениваются в 2 млрд руб. К возведению комплекса мощностью 36 тыс. т и стоимостью 7,2 млрд руб. также приступил воронежский агрокомбинат «Здоровое питание». О намерении построить комплекс по производству и переработке 10 тыс. т шампиньонов также ранее заявляла петербургская «Полонис Групп». Ритейлер «Магнит» инвестирует 1,8 млрд руб. в производство 6,4 тыс. т шампиньонов в Краснодарском крае, компания IGS Agro начала возведение грибного комплекса в Татарстане стоимостью 1,5 млрд руб. Кроме того, строительство грибных ферм заявлено в Тульской, Рязанской, Псковской и Курской областях.



Однако из всего количества заявленных проектов в настоящее время реализуется лишь три, говорит Муравьев. «Это проект «Магнита» в Краснодарском крае на 6 тыс. т, завод в Курской области [первая очередь предполагает 5 тыс. т, строит «Грибная радуга"], а также предприятие в Татарстане на 3 тыс. т грибов, которое возводит племянник президента Татарстана Нияз Минниханов», — рассказал он. Пока же в стране всего два серьезных производителя грибов — Национальная грибная компания, выращивающая 2,5 тыс. т грибов в год в Каширском районе Подмосковья, и «Приневское» в Ленинградской области, производящее 1,1 тыс. т. «Поэтому даже заявленных проектов недостаточно, чтобы обеспечить Россию грибной продукцией. Но самое главное, что в России совсем нет производства компоста для шампиньонов, при том что стране требуется минимум 500 тыс. т ежегодно», — заметил Муравьев.



ЗАО «Агрофирма «Выборжец» создана в 1996 году и, по данным ассоциации «Теплицы России», в 2015 году стала лидером в Ленинградской области по сбору тепличных овощей — 16 тыс. т. Компания управляет тепличным комбинатом во Всеволожском районе, возведение которого было начато еще в 1983 году, говорится на сайте холдинга. Общая площадь теплиц комбината — более 35 га, из которых 70% отведено под огурец. По данным kartoteka.ru, выручка «Выборжца» в 2015 году составила 1,79 млрд руб., чистая прибыль — 152 млн руб.

