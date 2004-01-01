Минсельхоз предложил поддержать производство грибов, включив его в госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале regulation. gov.ru. Для мотивации инвестиций в грибоводство предполагается расширить понятие тепличных комплексов.



«В целях наращивания объемов производства свежих культивируемых грибов в Российской Федерации и обеспечения импортозамещения предлагается в рамках правил уточнить определение тепличного комплекса», — говорится в пояснительной записке к проекту. В настоящее время под тепличными комплексами подразумеваются сооружения для круглогодичного производства овощей в защищенном грунте. Минсельхоз предлагает дополнить это определение строениями, «предназначенными для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов, в том числе компоста для их выращивания». Таким образом, грибоводство сможет рассчитывать на возмещение из госбюджета 20% капитальных затрат (для Дальнего Востока — 25%), на которое сегодня имеют право инвесторы в тепличные проекты.



Как следует из пояснительной записки, несмотря на то, что потребление свежих культивируемых грибов (шампиньоны и вешенки) в стране в последние годы растет, по итогам 2016 года уровень самообеспеченности России грибами составил лишь 6,4%. В 2016 году потребление грибов составило 110 тыс. т, а потребность населения оценивается в 150 тыс. т. По данным ассоциации «Теплицы России», Россия ежегодно закупает за рубежом около 100 тыс. т грибов, тратя на импорт продукции и компостов для выращивания культивируемых грибов более $400 млн.



При этом целевой показатель в 1231,8 га теплиц, которые должны быть запущены в эксплуатацию до конца 2020 года, с включением в госпрограмму грибоводства сохранен. По данным Минсельхоза, в 2016 году было введено 173,6 га тепличных комплексов, из госбюджета было выделено 5,5 млрд руб. для возмещения части прямых понесенных затрат на строительство теплиц. Согласно госпрограмме, в 2017—2020 годах в эксплуатацию должно вводиться по 160 га теплиц ежегодно.



Однако выделяемых денег на все тепличные проекты, даже без учета грибоводства, не хватает, рассказал «Агроинвестору» президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев. «Постановление предоставляет право получить господдержку, которая распространяется сейчас на тепличные комбинаты, но при наличии выделенных ресурсов из федерального и региональных бюджетов, однако сочетание этих условий бывает далеко не всегда. Право на получение господдержки коснется, в первую очередь, богатых регионов, потому как если раньше субсидирование шло в соотношении 95% из федерального бюджета и 5% — из регионального, то сейчас в Центральном федеральном округе — это 75% на 25%, а в Московской области — 60% на 40%", — сказал Муравьев. Тем не менее, он назвал предложение Минсельхоза шагом в правильном направлении, отметив, что процесс в развитии отечественного грибоводства уже есть. «В Курской области месяц назад начал работу завод по производству грибов [первая очередь проекта предполагает 4 тыс. т/год, строит «Грибная радуга"], немногим ранее открылся завод в Краснодаре [компании «Русский гриб», мощность — 6 тыс. т]. Начата реализация стартапов в Московской, Калужской областях, в Татарстане, также возможно начало строительства в Нижегородской области», — отметил Муравьев.



Глава Союза грибоводов России Анатолий Фирсов прогнозирует, что деньги на поддержку грибоводства начнут выделяться с 2018 года. «Как сказали ранее в Минсельхозе, все средства на этот год уже распределены», — пояснил он «Агроинвестору».



По словам Муравьева, до последнего времени в стране было всего два серьезных производителя грибов — Национальная грибная компания, выращивающая 2,5 тыс. т грибов в год в Каширском районе Подмосковья, и «Приневское» в Ленинградской области, производящее 1,1 тыс. т. С запуском своих комплексов лидерами российского производства грибов могут стать «Грибная радуга» и «Русский гриб».

