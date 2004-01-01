Компания «Агро-Регион» Игоря Чайки (сын генпрокурора России Юрия Чайки), которая строи грибную ферму в Зарайском районе Московской области, планирует выйти на площадку в июне 2017 года. Об этом Игорь Чайка рассказал журналистам в кулуарах Международного аграрного форума овощных культур «ОвощКульт», на котором присутствует корреспондент «Агроинвестора». По словам предпринимателя, в настоящее время на участке ведутся проектные, геологические и геодезические работы.



«Мы планируем к концу этого года завершить все строительные работы, дальше приступить к пуско-наладочным работам. И где-то в феврале следующего года запустить предприятие, и до конца года выйти на проектную мощность», — сказал он, уточнив, что выйти на строительную площадку предполагается в июне этого года.



Окупаемость проекта составит не более пяти-шести лет, уверен Чайка. «Сроки окупаемости будут зависеть от компенсации капзатрат, которую предоставляет Московская область, от рынка сбыта. Но мы планируем окупить вложения за пять-шесть лет при самом худшем прогнозе», — отметил он.



На первом этапе «Агро-Регион» намерен построить два предприятия — грибную ферму на 12 тыс. т и предприятие по производству компоста на 37,5 тыс. т. Как пояснил Чайка «Агроинвестору», стоимость проекта оценивается в 2,3 млрд руб., из которых 350−380 млн руб. будет компенсировано подмосковными властями. В ходе второго этапа предполагается возведение завода по переработке грибов и овощей стоимостью примерно 300 млн руб. «К строительству завода планируется приступить в конце 2018 года, после того как ферма выйдет на полную проектную мощность и от подмосковного правительства будет получена компенсация капзатрат», — уточнил Чайка.



Исходя из заявленной мощности фермы, «Агро-Регион» намерен заместить почти 10% импорта шампиньонов. «Ежегодно Россия ввозит порядка 135 тыс. т грибов, фактически 90% объема российского потребления — это импорт. Каждый год потребление грибов прибавляет около 5−7%. Мы планируем занять порядка 25% рынка Центрального федерального округа», — сказал Чайка.



По данным «Школы грибоводства», объем производства шампиньонов в России в 2016 году вырос на 34% до 14,26 тыс. т. Производство увеличилось за счет роста урожайности на действующих предприятиях и запуска девяти новых ферм. Ранее компания «Орикс групп» начала в Самарской области проект создания комплекса по промышленному выращиванию и переработке мощностью почти 25 тыс. т шампиньонов и 1,4 тыс. т вешенки в год. Инвестиции оцениваются в 2 млрд руб. К возведению комплекса мощностью 36 тыс. т и стоимостью 7,2 млрд руб. также приступил воронежский агрокомбинат «Здоровое питание». О намерении построить комплекс по производству и переработке 10 тыс. т шампиньонов также ранее заявляла петербургская «Полонис Групп». Ритейлер «Магнит» инвестирует 1,8 млрд руб. в производство 6,4 тыс. т шампиньонов в Краснодарском крае, компания IGS Agro начала возведение грибного комплекса в Татарстане стоимостью 1,5 млрд руб. Кроме того, строительство грибных ферм заявлено в Тульской, Рязанской, Псковской и Курской областях.

