Компания «Тандер» (управляет торговой сетью «Магнит») подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 99,9% ООО «Москва на Дону». Как следует из материалов ведомства, ходатайство поступило 31 мая.



Предприятие «Москва на Дону» входит в группу «Малино» и, как говорится на ее сайте, состоит из двух подразделений, расположенных в Хлевенском и Усманском районах Липецкой области. Специализация «Москвы на Дону» — выращивание картофеля (им занято 520 га) и овощных агрокультур (180 га). На всех полях используется принудительная система полива. Производимая продукция, в основном, предназначена для поставок по долгосрочным контрактам: морковь используется для приготовления пюре для детского питания и соков, картофель поставляется производителям чипсов Lays и предприятиям оптовой торговли, зеленый лук — в супермаркеты. До трети выращенной продукции отправляется напрямую покупателю. По данным kartoteka.ru, 100% владельцем «Москвы на Дону» является Сергей Лупехин, гендиректор ОАО «Малино» и председатель Картофельного союза. Выручка «Москвы на Дону» в 2015 году составила 188 млн руб., чистая прибыль — 815 тыс. руб.



Кроме «Москвы на Дону» в группу «Малино» входят еще 18 предприятий, расположенных в Московской, Тульской и Липецкой областях. Крупнейшие из них — «Богородицкий альянс» (более 7 тыс. га пахотных земель), «Озеры» (5 тыс. га) и «Городище» (4,4 тыс. га). Общий объем производства сельхозпродукции — картофеля, овощей, зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, рапса, льна и др. — по результатам 2016 года составил около 350 тыс. т. Помимо растениеводческих предприятий в группу входят три молочных фермы, где содержится 2,5 тыс. коров, а также три сервисных компании. Как говорится на сайте группы, ее предприятия являются вторыми в Европе по объему поставок картофеля для переработки на чипсы ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» (группа PepsiCо).



Представитель PepsiCo подтвердила, что «Малино» является поставщиком российских предприятий группы более 10 лет. «Мы закупаем картофель у нескольких компаний группы, в том числе у «Москва на Дону», — рассказала она. В том числе «Москва на Дону» поставляла PepsiCo картофель урожая 2016 года до марта-апреля 2017 года. «На урожай 2017 года контракт пока не заключался, но мы готовы обсуждать продолжение сотрудничества с новым собственником компании», — отметила представитель PepsiCo, добавив, что ежегодно PepsiCo закупает более 300 тыс. картофеля у более чем 50 предприятий от Брянска до Новосибирска. Пресс-службы «Малино» и «Магнита» на запросы «Агроинвестора» не ответили.



«Магнит» — одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, к концу 2016 года сеть включала 14 тыс. торговых точек, выручка компании за 2016 год составила 1,07 трлн руб. В 2012 году в структуру «Магнита» вошел тепличный комплекс «Зеленая линия», который на 80 га выращивает огурцы, томаты и салат. Также ритейлер реализует в Краснодарском крае проект по выращиванию шампиньонов мощностью 6,4 тыс. т/год, его стоимость — 1,8 млрд руб. Крупнейший акционер «Магнита» — его основатель и генеральный директор Сергей Галицкий (по состоянию на 31 декабря 2016 года — 35,11% акций).



Сделка может обойтись ритейлеру в 1−1,5 млрд руб., оценивает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Очевидно, что ритейлер планирует развивать собственное производство основных видов овощей и продуктов питания для создания более гибкой системы ценообразования на продукцию внутри своей сети, но при этом стремится зарекомендовать такую продукцию с сохранением высокого качества», — прокомментировал «Агроинвестору» Яковенко. По его словам, «Москва на Дону» является заметным игроком на картофельном рынке, и ее приобретение гармонично вписывается в реализуемую бизнес модель «Тандера». «Липецкая область, где располагаются производственные мощности, имеет удобную транспортную доступность, а растущая сеть «Магнита» обеспечит гарантированный сбыт продукции. Более того, основная масса картофеля, вероятно, продолжит поступать на заводы PepsiCо для производства чипсов Lays — вряд ли в ближайшие годы «Тандеру» имеет смысл отказываться от такого крупного потребителя, а в будущем в рамках этого проекта компания наверняка будет инвестировать в расширение производства», — считает Яковенко. Он отметил, что, возможно, это не последняя сделка «Магнита» в этом году, с учетом того что Галицкий ранее сообщал о намерении инвестировать в собственные производства 52 млрд руб в перспективе пяти-шести лет, из которых 10 млрд руб. компания готова потратить уже в этом году.



Сейчас хорошее время как для новых покупок в агросекторе, так и для входа сторонних инвесторов, соглашается управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов. «Главное — правильный выбор стратегии инвестирования и создания необходимой инфраструктуры для ее реализации», — сказал он «Агроинвестору». При этом Новоселов указал на возросшее количество предложений о продаже агроактивов в первой половине 2017 года: закончился период высоких цен на большинство видов сельхозпродукции, снижается доходность, для многих средних и небольших участников рынка усложнился доступ к субсидированию.

