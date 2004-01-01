 «ЭкоНива» намерена купить агрохолдинг сына Алексея Гордеева — Агроинвестор
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Компании
«ЭкоНива» намерена купить агрохолдинг сына Алексея Гордеева
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
У «ОкаАгро» есть 3 тысячи дойных коров и 45 тысяч гектаров земли
По итогам 2017 года «ЭкоНива» может стать крупнейшим производителем молока в стране
Фото: Е. Разумный

«ЭкоНива» подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% доли в уставном капитале рязанского ООО «ОкаАгро». Как говорится в сообщении ведомства, заявление поступило 4 декабря, основные виды деятельности приобретаемой компании — производство молока, выращивание зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур.

По данным kartoteka.ru, 2,5% агрохолдинга «ОкаАгро» принадлежит Никите Гордееву, сыну бывшего министра сельского хозяйства и нынешнего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Остальными 95% владеет ООО «ОкаАгро», 2,5% — Егор Коблик. В то же время, Никита Гордеев — единственный владельц «ОкаАгро». Как говорится на сайте агрохолдинга, он также является председателем совета директоров холдинга.

Согласно собственным данным, компания «ОкаАгро» образована в 2009 году в Рязанской области на базе двух хозяйств, позднее к нему присоединились еще три агропредприятия. «ОкаАгро» обрабатывает 45 тыс. га земли и является второй по величине компанией по производству зерна в регионе, дойное стадо холдинга составляет 4,5 тыс. коров со средним надоем 7,8 тыс. л, говорится на сайте холдинга. Также у «ОкаАгро» есть элеватор и емкости по хранению зерна в хозяйствах общим объемом 50 тыс. т. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «ОкаАгро» в 2016 году составила 8,7 млн руб., чистая прибыль — 50,7 млн руб. В рейтинге топ-50 российских предприятий-производителей молока за 2016 год, составленном Центром изучения молочного рынка, компания заняла 33-е место. По расчетам директора департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal в России и СНГ Алексея Сергеева, стоимость потенциальной сделки по покупке группой «ЭкоНива» активов «ОкаАгро» вместе дочерними компаниями может составить 1,5−1,6 млрд руб.

Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр уточнил «Агроинвестору», что сейчас дойное стадо «ОкаАгро» составляет около 3 тыс. коров. При этом он отметил, что это «хороший современный комплекс». «После прихода в Рязанскую область нового губернатора Николая Любимова, которого мы еще по Калужской области хорошо знаем, и который пригласил нас в регион, мы искали разные варианты в Рязанской области. И в результате остановились на «ОкаАгро»», — рассказал Дюрр. По его словам, если сделка состоится, то «ЭкоНива» планирует расширять этот актив. «Будем строить дальше, если все получится с господдержкой», — отметил он.

«ЭкоНива» в последнее время проводит довольно агрессивную стратегию по расширению производства, констатирует исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Так, в ноябре компания открыла в Калужской области очередной комплекс на 2,8 тыс. голов КРС и заложила первый камень в строительство еще одного. До конца года состоится открытие трех новых молочных комплексов — в Новосибирске, Воронеже и Тюмени, ранее обещал Дюрр. Кроме того, в октябре «ЭкоНива» приобрела за 1,5 млрд руб. 99,9% акций «Московско-Медынского агропромышленного предприятия», созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. «С учетом тех инвестиций и приобретений, которые были сделаны в этом году, не исключено, что по итогам года «ЭкоНива» займет первое место среди российских производителей молока», — прогнозирует Белов. При этом он заметил, что Рязанская область является перспективным регионом с точки зрения развития молочного животноводства. «Это близость к Москве, хорошая сырьевая база, также есть возможность работать с перерабатывающими площадками, которые появляются у «ЭкоНивы»», — сказал Белов.

Сейчас «ЭкоНива» работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях. Компания занимает 19-е место в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади: в прошлом году она засевала 156 тыс. га, а общая площадь сельхозземель к концу октября превышала 235 тыс. га. На начало ноября поголовье КРС составляло 81,8 тыс. животных, в том числе 35,4 тыс. фуражных коров.

Как говорил Дюрр на XVII конференции «Агрохолдинги России — 2017», организованной «Агроинвестором», 2017 год стал для компании «достаточно активным». «Производство молока выросло с 600 т в сутки до 950 т на сегодня. Надеемся, что до конца года порог в 1 тыс. т в сутки успеем пройти», — сказал Дюрр. По его словам, в первой половине 2018-го компания планирует запустить еще четыре новых комплекса. Он признал, что такое расширение, в первую очередь, стало возможно благодаря господдержке. «Мы одни из тех, кто активно пользуется той хорошей поддержкой, которую предоставляет Минсельхоз. Это программы, по которым возмещаются 30% капексов, плюс льготные инвесткредиты — все это дает возможность для толчка. Если субсидий для новых проектов не будет, будем нормально работать. Если субсидии будут, то будем дальше быстро расти», — пообещал основатель «ЭкоНивы».

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