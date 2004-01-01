 Банкир Роман Авдеев продал долю в «ЭкоНиве» — Агроинвестор
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Инвестиции
Банкир Роман Авдеев продал долю в «ЭкоНиве»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
ноябрь 2017
Его концерн владел 3% немецкой Ekosem-Agrar
Выручка Ekosem-Agrar в 2016 году составила 119 млн евро
Фото: М. Стулов

Структуры концерна «Россиум», который управляет активами банкира Романа Авдеева, вышли из капитала германской Ekosem-Agrar GmbH — головной компании российского агрохолдинга «ЭкоНива», пишет газета «Ведомости». Как сообщил президент и основатель «ЭкоНивы» Штефан Дюрр, сделка была закрыта в октябре. Имя покупателя и причины выхода «Россиума» из капитала Ekosem-Agrar не раскрываются, «Россиум» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.

«Россиум» владел активами Ekosem-Agrar через агрохолдинг «Агронова-Л», который занимается выращиванием зерновых, технических и прочих сельхозкультур, а также разведением КРС, указано на сайте концерна. Земельный банк агрохолдинга составляет 100 тыс. га в Тверской, Липецкой, Тамбовской и Рязанской областях. Как следует из отчета «Агроновы-Л» за третий квартал 2017 года, к концу сентября в его собственности находилось 3% Ekosem-Agrar, размер вложения в денежном выражении — 354,9 млн руб. По данным kartoteka.ru, с декабря 2016 года «Агронова-Л» на 100% принадлежит «Россиуму». Роман Авдеев, в свою очередь, владеет долей 33,5% в концерне «Россиум», еще 56,6% принадлежит «МКБ Капитал» (доля Авдеева — 100%).

В мае 2017 года в интервью «Ведомостям» первый вице-президент «Россиума» Андрей Крюков, напротив, заявлял о намерении увеличить долю в Ekosem-Agrar с 3% до 10−15%. Ekosem-Agrar интересная для инвестиций компания: она является лидером рынка и одним из наиболее эффективных предприятий в отрасли, говорил он. По данным «Союзмолоко», «ЭкоНива» — один из крупнейших российских производителей сырого молока, в прошлом году она разделила первое место с «Агрокомплексом» им. Н. Ткачева. Согласно собственным данным, в 2016 году холдинг произвел 220 тыс. т молока.

Выручка Ekosem-Agrar по итогам прошлого года увеличилась на 21% до 119 млн евро, операционная прибыль сократилась на 15% до 31,9 млн евро, рентабельность по EBITDA составила 34%, следует из годовой отчетности компании. К 30 июня 2017 года группа управляла 228,6 тыс. га, из них около 58% находилось в собственности. Основным владельцем Ekosem-Agrar является Штефан Дюрр (51,4%), менеджмент «ЭкоНивы» (30%) и кипрская компания Ternata (13%).

«ЭкоНива» работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях. Компания занимает 19-е место в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади: в прошлом году компания засевала 156 тыс. га. Общее стадо КРС к началу октября превышало 80 тыс. животных, из которых 31,5 тыс. — фуражные коровы. До конца 2017 года дойное стадо планируется увеличить до 40 тыс. коров, ранее заявлял Дюрр. В ноябре «ЭкоНива» открыла в Калужской области очередной комплекс на 2,8 тыс. голов КРС стоимостью 2 млрд руб. и заложила первый камень в строительство еще одного. До конца года состоится открытие трех новых молочных комплексов — в Новосибирске, Воронеже и Тюмени, делился Дюрр. Кроме того, в октябре «ЭкоНива» приобрела за 1,5 млрд руб. 99,9% акций «Московско-Медынского агропромышленного предприятия», созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

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