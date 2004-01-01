«Эфко» покупает долю в белгородской «Зеленой долине»

Группа «Эфко» подала ходатайство в ФАС о приобретении доли в группе компаний «Зеленая долина», занимающейся молочным животноводством в Белгородской области. Как говорится в сообщении антимонопольного ведомства, «Эфко» покупает долю в уставном капитале ООО «Агротехнологии и сервис», ходатайство подано 27 ноября. Размер покупаемой доли не сообщается.



Представитель «Эфко» сообщила «Агроинвестору», что речь идет о создании совместно с «Зеленой долиной» национальной молочной компании. От дальнейших комментариев она отказалась. «Дополнительная информация будет предоставлена после одобрения сделки в ФАС», — пообещала представитель «Эфко». В «Зеленой долине» на вопрос «Агроинвестора» не ответили.



Согласно данным kartoteka.ru, компания «Агротехнологии и сервис» создана в 2011 году, в конце октября под ее контроль перешли 100% в ООО «Зеленая долина — Черноземье», «Зеленая долина — Агро», «МК Зеленая долина 2», «Нива» и «Белплем» (все входят в ГК «Зеленая долина»), а в конце ноября — «УК Зеленая долина» и «ТК Зеленая долина». Как указано на сайте группы «Зеленая долина», холдинг создан по инициативе губернатора Белгородской области Евгения Савченко и специализируется на молочном животноводстве и производстве кормов. Группа осуществляет свою деятельность в семи районах Белгородской области, по итогам 2016 года ее хозяйствами произведено 80 тыс. т сырого молока — второе место в Белгородской области. Согласно собственным данным, к началу 2017 года поголовье КРС насчитывало 16,5 тыс. животных, в том числе почти 9 тыс. фуражных коров. Под управлением «Зеленой долины» находится 52 тыс. га, парк сельхозтехники — более 900 единиц. К 2020 году агрохолдинг намеревался увеличить свой земельный банк до 100 тыс. га, а дойное стадо — до 30 тыс. коров и выйти на объем производства не менее 1 тыс. т молока в сутки.



«Эфко» уже работает на мощностях «Зеленой долины» и меняет в ней менеджмент, в свою очередь рассказали «Коммерсанту» два источника на молочном рынке Черноземья. Они уверены, что «Эфко» выкупила всю группу целиком, таким образом усилив свой молочный дивизион. В 2015 году «Эфко» вышла на рынок молочных и кисломолочных продуктов (йогурты, кефиры, молоко — всего 30 наименований продукции) с торговой маркой «Слобода», запустив молочный завод в Белгородской области. Проектная мощность предприятия составляет до 400 т сырого молока и до 200 т готового продукта в сутки. «Зеленая долина» является единственным поставщиком для молочного производства «Эфко», сообщала последняя летом 2017 года. «Компания ["Зеленая долина"] применяет в своих хозяйствах новейшие технологии в уходе и кормлении животных, благодаря чему обеспечивает показатели качества молока-сырья в несколько раз превосходящие требования действующих ГОСТов и технических регламентов», — отмечалось в пресс-релизе «Эфко».



Стоимость всех компаний, входящих в группу «Зеленая долина», может быть оценена примерно в 600−700 млн руб., сказал «Агроинвестору» директор департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal Алексей Сергеев. При этом сделка является логичной для «Эфко», так как позволит извлечь выгоду от смещения маржи от производителей молочной продукции к производителям молока, замечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «В 2017 году наблюдается активный рост цен производителей на молоко КРС. В октябре он составил почти 8% год к году, несмотря на дефляционные процессы в целом по сельскохозяйственной отрасли, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Цены на йогурт, сметану, творог выросли на 6−7%, то есть в два-три раза быстрее инфляции». В то же время способность производителей молочной продукции повышать цены ограничивает снижение реальных доходов населения и жесткая позиция ритейлеров, добавил Нигматуллин. «Очевидно, что в условиях сложившейся рыночной и макроэкономической конъюнктуры продолжительный синергетический эффект от вертикальной интеграции, в том числе в рамках M&A-сделок, особенно высок», — заключает аналитик.



Агропромышленная компания «Эфко» основана в 1992 году, является крупным российским производителем жиров, майонеза, растительного масла и кетчупа в России (бренды «Слобода», Altero, «Солнечный венец», «Пикник»). Согласно данным Масложирового союза России, в 2016 году «Эфко» занимала второе место среди российских переработчиков подсолнечника с долей рынка 10% и четвертое место среди крупнейших игроков рынка бутилированного подсолнечного масла с долей 8%. В рейтинге «200 крупнейших частных компаний России — 2017», составленном журналом Forbes, «Эфко» заняла 72-е место с выручкой 106,9 млрд руб. по итогам 2016 года. Чистая прибыль «Эфко» в прошлом году составила 1,2 млрд руб. — на 34% меньше 2015-го.

