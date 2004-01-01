Компании ООО «Пищевые ингредиенты» и ООО «Эфко пищевые ингредиенты» (входят в группу «Эфко») подали в Арбитражный суд Белгородской области иск о защите деловой репутации к ВГТРК. Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, исковое заявление было направлено еще 25 июля 2017 года и 11 августа принято к производству. Соответчиками по иску являются телеведущий Аркадий Мамонтов, эколог-активист Игорь Голубенков и белгородская телерадиокомпания «Бирюч».



В иске группа «Эфко» требует признать «несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию» сведения, содержащиеся в телепередаче «Специальный корреспондент. Пальмовые берега 2. Аркадий Мамонтов», которая вышла в эфир 30 мая. В ней, в частности, сообщалось, что группа «абсолютно варварски относится к природе Краснодарского края», расширяет территорию базы «без всякого согласования с Росприроднадзором», а «тех, кто пытается противостоять противоправным действиям, запугивают и даже избивают». В своем иске «Эфко» требует от ВГТРК удалить видеоролики телепередачи со своих интернет-сайтов и с видеоканала на Youtube, а также обязать Аркадия Мамонтова дать опровержение в ближайшем выпуске передачи «Специальный корреспондент». Требования о денежном взыскании в иске нет. «Мы не выдвигаем материальных претензий, а лишь хотим, чтобы была восстановлена справедливость», — подтвердила «Агроинвестору» подачу иска представитель «Эфко».



1 сентября «Эфко» опубликовала открытое письмо генеральному директору ВГТРК Олегу Добродееву, в котором заверила, что ее работа осуществляется в полном соответствии с законодательством. «Выпускаемая нами продукция соответствует самым жестким требованиям международных стандартов, что подтверждают лидирующие позиции нашей компании на российском рынке и география нашего экспорта, которая сегодня включает в себя более 50 стран мира», — говорилось в обращении за подписью гендиректора «Управляющая компания Эфко» Евгения Ляшенко. У группы есть положительное заключение государственной экологической экспертизы, а регулярные проверки Росприроднадзора, Росрыболовства, руководства края и других ведомств «ни разу не выявили никаких нарушений со стороны компании», отмечается в письме. Кроме того, указывает Ляшенко, при подготовке своей программы Аркадий Мамонтов не обращался к «Эфко» за комментариями и «полностью исключил возможность высказать свою позицию экспертам, чьи взгляды отличались от взглядов автора».



Пресс-служба ВГТРК на запрос «Агроинвестора» не ответила, по телефону с представителями телерадиовещательной компании связаться не удалось. Как следует из картотеки арбитражных дел, к настоящему времени свой отзыв на исковое заявление ВГТРК не представила. Предварительное судебное заседание назначено на 14 сентября.



Агропромышленная компания «Эфко» основана в 1992 году, является крупным российским производителем жиров, майонеза, растительного масла и кетчупа в России (бренды «Слобода», Altero). Согласно данным Масложирового союза России, в 2016 году «Эфко» занимала второе место среди российских переработчиков подсолнечника с долей рынка 10% и четвертое место среди крупнейших игроков рынка бутилированного подсолнечного масла с долей 8%. С 2008 года у группы работает собственный терминал по перевалке масла и маслоэкстракционный завод в Тамани в Краснодарском крае, продукция «Эфко» экспортируется в 50 стран. В рейтинге «200 крупнейших частных компаний России — 2016», составленном журналом Forbes, «Эфко» заняла 87-е место с выручкой 81,6 млрд руб. по итогам 2015 года. В 2016 году выручка от продаж выросла на 31% до 106,9 млрд руб., при этом чистая прибыль снизилась на 34% до 1,2 млрд руб.

