Компании «Солнечные продукты» и «Эфко» намерены создать совместное предприятие (СП) по продвижению своих брендов на российском и зарубежном рынках. Как говорится в общем пресс-релизе компаний, СП будет создано на паритетных началах для «формирования целостного категорийного предложения для розничных сетей и других каналов сбыта». «Компании объединяют усилия по всем направлениям, которые касаются продвижения и продаж в В2С сегменте. Производственные площадки не входят в сделку», — пояснила «Агроинвестору» представитель «Эфко», отметив, что такое объединение происходит впервые в истории российской масложировой отрасли.



«Речь идет о слиянии функциональных структур по продажам В2С направления, маркетинговых и сервисных служб. Сейчас мы обсуждаем схему работы совместной компании — организационную структуру, бизнес-процессы, стратегию продвижения брендов и пр. После достижения договоренностей, в зависимости от их содержания, планируем обратиться в ФАС для получения согласия регулирующего органа на объединение», — в свою очередь сказал «Агроинвестору» представитель «Солнечных продуктов». Планируется, что СП заработает в конце 2017-го — в начале 2018 года. До этого времени, как заверяют компании, продажи продукции и взаимодействие с клиентами будут осуществляться дирекциями по продажам «Эфко» и «Солнечных продуктов» в соответствие с обязательствами перед покупателями.



«Альянс брендов», в частности, коснется таких товарных категорий, как майонез, подсолнечное масло, кетчуп, горчица, фасованные маргарины и спреды, за исключением молока и молочной продукции, выпускаемых под брендами «Эфко» («Слобода», Altero, «Добавкин» и другие) и «Солнечных продуктов» («Я люблю готовить», «Московский провансаль», «Россиянка», «Ярко», маргарин «Саратовский» и т. д. ). Компании рассчитывают, что совместная работа позволит увеличить загрузку предприятий, нарастить объем продаж и в среднесрочной перспективе значительно усилить рыночные позиции во всех категориях как в России, так и за рубежом. Заказы на производство продукции планируется размещать на заводах по производству брендовой продукции «Эфко» и заводах по производству B2C продукции «Солнечных продуктов». «Мы уверены, что расширение географии размещения заказов на производствах, синергия в логистике поставок, объединение ассортимента, позволяющее создать комплексное предложение, будут способствовать росту уровня сервиса и технологичности продаж, в которых заинтересованы наши торговые партнеры», — отметил гендиректор «Солнечных продуктов» Олег Подгорный.



«Солнечные продукты» и «Эфко» входят в топ-3 крупнейших российских переработчиков подсолнечника. По итогам 2016 года «Эфко» занимала первое место на рынке специализированных жиров и маргаринов, второе место на рынке майонеза, третье — в экспорте подсолнечного масла, четвертое — на рынке бутилированного подсолнечного масла. «Солнечные продукты» занимают второе место в стране по объему производства сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, третье место по объему производства фасованных маргаринов, четвертое — на рынке майонеза. По итогам 2016 года суммарная доля компаний на российском рынке майонеза составила 27%, на рынке бутилированного растительного масла — 10,3%, на рынке фасованных маргаринов — 17%, на рынке кетчупов — 4%.

